Việt Nam - Nga thúc đẩy kết nối chiến lược, tạo chuyển biến mạnh trong hợp tác kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế - thương mại, thúc đẩy đầu tư hai chiều, tăng cường kết nối vận tải, logistics và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khoa học - công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nga; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân Nga đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời trân trọng chuyển lời của Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Mikhail Mishustin sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong cụ thể hóa và triển khai các thỏa thuận, định hướng của lãnh đạo cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên ghi nhận những bước tiến trong hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời cho rằng nhiều khó khăn, vướng mắc được lãnh đạo hai nước nêu trong thời gian qua đã từng bước được tháo gỡ.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời nghiên cứu thành lập các cơ chế và tổ công tác chuyên ngành mới trong những lĩnh vực có nhu cầu hợp tác.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, hai bên cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới; khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng kinh doanh, đầu tư và tăng cường kết nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng hơn. Từ kết quả đầu tư của Tập đoàn TH tại Nga, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Nga tăng đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho rằng hai nước cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo những kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có giải pháp phù hợp đối với các vấn đề về thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics, tiếp cận thị trường và tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga.

Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), trong đó Nga là thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nga thúc đẩy các nước EAEU mở cửa thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại và xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Về năng lượng, hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí Việt Nam - Nga. Phía Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng nhất trí khoa học - công nghệ có nhiều tiềm năng trở thành một động lực mới của quan hệ song phương. Hai bên thống nhất nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh và những ngành công nghệ có thế mạnh bổ trợ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tận dụng thế mạnh của Nga về khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ, gắn với nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam; đồng thời đề nghị phía Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường hiểu biết, đặc biệt trong thế hệ trẻ, về lịch sử và truyền thống quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Mikhail Mishustin tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin sẽ tạo thêm xung lực, xác định những định hướng chiến lược cho quan hệ Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Nga khẳng định Chính phủ Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, chuyển các định hướng thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.