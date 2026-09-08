Việt Nam - Nga cần mở rộng hợp tác biển, vận tải và đóng tàu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Liên bang Nga cụ thể hóa các định hướng hợp tác biển giai đoạn 2026-2030 thành những chương trình, dự án khả thi; thúc đẩy kết nối vận tải biển, cảng biển, logistics, đóng tàu và nghiên cứu khoa học biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Tại cuộc gặp, ông Nikolai Patrushev bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước.

CỤ THỂ HÓA HỢP TÁC BIỂN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga, ông Nikolai Patrushev nhắc lại những ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2025, đồng thời đánh giá tích cực việc nhiều kết quả đạt được trong chuyến thăm đang được triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định Nga là đối tác quan trọng, tin cậy và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, chiến lược phát triển của Việt Nam. Định hướng này tiếp tục được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước cần chủ động kiến tạo những lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, trong đó hợp tác biển là một hướng nhiều triển vọng.

Đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa chiến lược quan trọng; biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoan nghênh việc hai nước xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả; tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó giảm chi phí, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Đánh giá Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học - công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực đóng tàu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu, điều kiện của Việt Nam.

MỞ RỘNG HỢP TÁC KHOA HỌC BIỂN VÀ AN NINH HÀNG HẢI

Hai bên đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Nga, trong đó có những kết quả tích cực trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang các lĩnh vực khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Ông Nikolai Patrushev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Patrushev cho biết Nga rất quan tâm thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển; nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên cơ sở phù hợp với pháp luật mỗi nước và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.