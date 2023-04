Việt Nam và tiềm năng phát triển du lịch điện ảnh

Truyền hình đang khơi dậy niềm đam mê du lịch và ảnh hưởng đến sự lựa chọn kỳ nghỉ của chúng ta hơn bao giờ hết. Nghiên cứu của Expedia - trang web du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới hiện nay xác nhận rằng các bộ phim và chương trình truyền hình trực tuyến hiện là nguồn cảm hứng du lịch hàng đầu, lần đầu tiên vượt qua mạng xã hội. Trên toàn cầu, 66% khách du lịch đã cân nhắc một điểm đến sau khi xem một bối cảnh trong chương trình hoặc bộ phim mà họ được xem tại nhà.

Cho dù đó là phong cảnh rộng lớn của New Zealand trong Chúa tể của những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings) hay tầm nhìn lãng mạn ở cuộc sống thành phố thời thượng, thanh lịch trong Emily ở Paris (Emily in Paris), người xem đều muốn tận mắt chứng kiến mọi thứ. Đại dịch đã đóng một vai trò quan trọng trong sự gia tăng của du ngoạn theo bối cảnh. Những người bị mắc kẹt ở nhà hoặc không thể đi du lịch say sưa xem các chương trình truyền hình và phim ảnh, bao gồm cả mùa đầu tiên của The White Lotus trên Netflix.

Cũng do nền tảng trực tuyến Netflix sản xuất, A Tourist's Guide to Love xoay quanh Amanda, nữ hướng dẫn viên du lịch người Mỹ. Sau khi bất ngờ chia tay người yêu, Amanda đã quyết định tham gia một đề án khám phá và tìm hiểu du lịch về Việt Nam. Đây là bộ phim quốc tế đầu tiên được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép quay tại Việt Nam trong dịp Tết và mùa xuân năm 2022 ngay sau khi Việt Nam khống chế thành công dịch Covid-19, với sự tham gia của dàn diễn viên kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế.

A Tourist's Guide To Love còn trở thành phim Mỹ đầu tiên được quay hoàn toàn tại Việt Nam.

Chọn Việt Nam làm bối cảnh chính, nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm quen thuộc với khách du lịch tại TP.HCM, Quảng Nam, Hà Nội, Hà Giang được đưa vào phim. Những bối cảnh tưởng chừng rất quen thuộc nhưng qua góc máy của ê kíp đến từ Hollywood trở nên mới lạ, sống động, đầy chất thơ.

Bộ phim hài lãng mạn có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Rachael Leigh Cook trong vai Amanda. Cô là ngôi sao thủ vai chính trong bộ phim kinh điển thập niên 90 - She's All That và nhiều tác phẩm đặc sắc sau này. Đóng cặp cùng Cook trong phim là nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly. Anh từng tham gia một số tác phẩm nổi tiếng như Bones, Criminal Minds, Animal Kingdom, Young & The Restless, Criminal Minds: Beyond Borders... Trong phim, Rachael Leigh Cook đã mặc áo dài, gặp gỡ và trải nghiệm nhiều thú vui địa phương như: chèo thúng, thăm nơi làm nhang, ăn sầu riêng, xem rối nước, múa lân...

Không những vậy, A Tourist's Guide To Love còn trở thành phim Mỹ đầu tiên được quay hoàn toàn tại Việt Nam, với bối cảnh thực chứ không phải trong trường quay hay sử dụng kỹ xảo giả tưởng nào khác. Những nơi như đường phố đông đúc, khu đền tháp, di tích Mỹ Sơn hay phố cổ Hội An được lồng ghép thu hút nhưng vẫn gần gũi, thân thuộc với khán giả Việt.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt bộ phim tại TP.HCM, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao nỗ lực của Netflix trong việc góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp và văn hóa Việt Nam tới bạn bè khắp thế giới. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đây sẽ là tiền đề cho Netflix nói riêng và các nhà làm phim quốc tế nói chung có nhiều ý tưởng hơn nữa trong việc sản xuất các bộ phim tại Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động điện ảnh quốc tế tại Việt Nam cùng song hành cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam sâu rộng trên toàn thế giới.

Gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tại Việt Nam xuyên suốt quá trình làm phim A Tourist’s Guide to Love, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định, bộ phim mang ý nghĩa quan trọng khi được ra mắt vào đúng thời điểm kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Lễ ra mắt phim là minh chứng cho hoạt động hợp tác thành công giữa Netflix và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo, đồng thời, đặt nền móng cho các hoạt động quảng bá thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đây là bộ phim quốc tế đầu tiên được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép quay tại Việt Nam ngay sau khi Việt Nam khống chế thành công Covid-19.

Việt Nam có phong cảnh thiên nhiên phong phú, bối cảnh đẹp và đa dạng là chất liệu tuyệt vời cho ngành điện ảnh trong và ngoài nước. Mặt khác, nền điện ảnh đầy triển vọng cũng được xem là một kênh quảng bá du lịch hữu hiệu. Tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…, quảng bá du lịch thông qua điện ảnh là một giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy nhu cầu đi lại của du khách trong nước, thu hút du khách quốc tế.

Đơn cử, làn sóng phim Hàn Quốc tại Việt Nam đã góp phần khiến lượng khách Việt Nam tới Hàn Quốc gia tăng đáng kể trong 2 thập kỷ qua. Còn tại Thái Lan, việc cho phép các đoàn làm phim nước ngoài vào Thái Lan thuê bối cảnh đã giúp ngành du lịch nước này thu hút nhiều du khách quốc tế từ các nước Âu, Mỹ. Một số phim điển hình như Chúa tể của những chiếc nhẫn, Nhiệm vụ bất khả thi và bộ phim đạt giải Oscar Heaven & Earth…

Bên cạnh đó, phim điện ảnh Việt cũng đã gây được một số dấu ấn trên trường quốc tế. Trên chuyên trang đánh giá phim của Mỹ - Rotten Tomatoes, giới chuyên môn và khán giả quốc tế đã dành nhiều lời khen ngợi cho những bộ phim Việt như Maika: Cô bé từ trên trời rơi xuống (2021), Hai Phượng (2019), Để mai tính (2010), Áo lụa Hà Đông (2006),…

Những bộ phim Việt có bối cảnh đẹp không chỉ tạo nên sức hút cho chính phim đó mà còn thu hút du khách ghé thăm những điểm đến làm bối cảnh phim. Năm 2012, bộ phim Ngọc Viễn Đông được vinh danh tại Liên hoan phim độc lập California (CAIFF) tại San Francisco (Mỹ) ở hai hạng mục “Phim có bối cảnh quay đẹp nhất” và “Nhạc phim hay nhất”. Nhiều bộ phim khác cũng được đánh giá là khai thác được những cảnh sắc thiên nhiên “vô cùng đẹp mắt” trên màn ảnh nhỏ như Mùa len trâu, Cánh đồng bất tận, Thiên mệnh anh hùng…

Không chỉ có lợi thế về quảng bá, sự bắt tay giữa du lịch và điện ảnh còn góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mới và có sức hút riêng. Theo thông tin từ Bộ VH,TT&DL, dự kiến ngày 11 - 15/5 tới đây, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa Hòa tổ chức Tuần lễ liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh lần đầu tiên.