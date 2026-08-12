VietinBank triển khai gói tín dụng 50.000 tỷ đồng đồng hành cùng tăng trưởng kinh tế

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh với chi phí vốn hợp lý, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Thực hiện chủ chương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân hoạt động trong các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, VietinBank triển khai Chương trình tín dụng quy mô 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, kéo dài từ nay đến hết năm 2028.

Chương trình hướng tới các khách hàng là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và các cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực ưu tiên, có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến – chế tạo và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định pháp luật.

Điểm nổi bật của chương trình là chính sách lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi có thể lên tới 12 tháng.

Không chỉ hỗ trợ về chi phí vốn, chương trình còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp và các cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong những lĩnh vực được ưu tiên phát triển.

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được tư vấn từ đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cung ứng vốn cho các dự án thuộc mọi quy mô, đa dạng ngành nghề trên toàn quốc của VietinBank. VietinBank cam kết sẽ tinh gọn thủ tục, quy trình, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Với quy mô dự kiến 50.000 tỷ đồng, chính sách lãi suất ưu đãi và phạm vi khách hàng phủ rộng, chương trình thể hiện định hướng của VietinBank trong việc trở thành đối tác đồng hành tin cậy và phát triển bền vững của khách hàng. Đồng thời, chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng thương mại hàng đầu của VietinBank, không ngừng tiên phong thúc đẩy nguồn vốn đi vào những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

* Để được tư vấn về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc, Tổng đài Hỗ trợ khách hàng 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.