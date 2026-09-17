VN-Index giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1820

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2026.

Theo SHS, trong tuần sau thị trường cũng sẽ chính thức được nâng hạng và thị trường đang kỳ vọng khối ngoại sẽ ngắt mạch bán ròng mạnh trong nhiều năm qua.

Kết phiên VN-Index giảm 1,04 điểm, tương đương 0,06% xuống mốc 1810,11 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,91 điểm, tương đương 0,33% xuống mốc 273,22 điểm.

Dòng tiền mua lên chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ khi chỉ số tiến gần các vùng kháng cự từ 1815-1825 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sự giằng co với thanh khoản thấp quanh mốc tham chiếu cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm toàn thị trường. Dòng tiền mua lên chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ khi chỉ số tiến gần các vùng kháng cự từ 1815 đến 1825 điểm, trong khi áp lực bán tại vùng hỗ trợ 1800 điểm cũng không quá quyết liệt.

Chiến lược ưu tiên lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và tiếp tục quan sát chặt chẽ diễn biến cung cầu. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường bứt phá rõ ràng khỏi vùng kháng cự 1825 điểm với thanh khoản bùng nổ, hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ 1800 điểm thành công trước khi quyết định mở rộng các vị thế giải ngân mới”.

Tâm lý thị trường vẫn thiếu đồng thuận khi VN-Index giao dịch quanh 1800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Trong phiên hôm nay, VN-Index giằng co trong vùng 1805 – 1817 và cuối phiên đóng cửa tại mốc 1810,11 điểm, gần như không đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông và Du lịch & giải trí giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Hóa chất có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Dù xu hướng tăng ngắn hạn từ đáy cuối tháng 7/2026 chưa có tín hiệu đảo chiều, tâm lý thị trường vẫn thiếu đồng thuận khi VN-Index giao dịch quanh 1800, cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

Để cải thiện tích cực hơn VN-Index cần vượt lên vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang vượt lên giai đoạn điều chỉnh từ vùng giá 1880 điểm và duy trì xu hướng tích lũy trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên. Để xu hướng thị trường cải thiện tích cực hơn VN-Index cần vượt lên vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1820 điểm. Cũng như VN30 vượt lên đường giá trung bình 200 phiên, tương ứng quanh 1960 điểm với thanh khoản cải thiện tốt trở lại.

Ngoại trừ năm 2022 khối ngoại mua ròng 26.838 tỷ đồng thì khối ngoại đã bắt đầu giai đoạn bán ròng từ năm 2019 đến nay. Lũy kế trong giai đoạn 2019-8/2026, khối ngoại bán ròng 381.754 tỷ đồng, tương ứng khoảng 15,2 tỉ USD. Sau giai đoạn bán ròng liên tiếp, khối ngoại đang mua ròng trở lại 03 phiên liên tiếp, hỗ trợ tương đối tích cực cho tâm lý nhà đầu tư, cũng như xu hướng giá các cổ phiếu được mua ròng tốt. Trong tuần sau thị trường cũng sẽ chính thức được nâng hạng và thị trường đang kỳ vọng khối ngoại sẽ ngắt mạch bán ròng mạnh trong nhiều năm qua. Chúng tôi nhận thấy, dòng tiền đang cải thiện tốt ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư tỉ trọng dưới trung bình có thể xem xét tích lũy các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt trong các nhóm ngành tăng trưởng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index tại vùng kháng cự 1820 - 1825 điểm trong phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1 điểm (-0,1%), đóng cửa tại mức 1810,1 điểm. Chỉ số chủ yếu giao dịch trong biên độ hẹp 10 điểm trong suốt phiên giao dịch, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi cuộc họp của FED diễn ra vào rạng sáng mai. Tâm lý thận trọng này cũng phản ánh trong sự sụt giảm của thanh khoản trong phiên hôm nay so với các phiên trước đó.

Diễn biến của VN-Index trong phiên không như kỳ vọng của chúng tôi khi chỉ số không thể duy trì đà tăng và quay đầu giảm nhẹ với áp lực bán tăng tại một số ngành dẫn dắt như Ngân hàng và Vingroup. Chúng tôi cũng đánh giá khả năng FED tăng lãi suất trở lại vào rạng sáng mai có thể tác động tiêu cực lên tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường, cùng với việc VN-Index đang tiếp cận kháng cự mạnh tại MA200 ngày có thể kích thích lực bán và khiến chỉ số điều chỉnh. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index tại vùng kháng cự 1820 - 1825 điểm trong phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index giảm xuống dưới 1790 điểm để đảm bảo an toàn”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1805-1820 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên biến động hẹp, phản ánh sự lưỡng lự của giá trong bối cảnh thanh khoản suy giảm. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA5 phiên, nhưng chúng tôi lưu ý vùng 1820 điểm (đường viền cổ của giai đoạn cuối tháng 08 và đầu tháng 09/2026) vẫn đang đóng vai trò kháng cự cho chỉ số. Đồng thời, thị trường vẫn đang có sự xoay vòng ở đà tăng ở các nhóm ngành với Thực phẩm-Đồ uống và Bán lẻ là 2 nhóm có diễn biến hồi phục tích cực trong phiên. Chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1805-1820 điểm trong phiên kế tiếp, cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai và Fed công bố lãi suất trước khi có diễn biến mới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư nên chú ý tới xu hướng riêng của từng cổ phiếu trong đó có thể xem xét chờ giải ngân tại nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Cao Su (TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB ở nhịp điều chỉnh”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1810 -1820

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ cùng thanh khoản có phần giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư sau phiên hồi phục hôm qua.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu bẻ ngang sau lực phục hồi nhẹ ở phiên liền trước, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 1810-1820 điểm trong những phiên gần đây. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1790 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường MA20 và đã có sự hồi phục nhất định trong phiên sáng. Do đó, nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1840 điểm.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1810 -1820. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Chỉ số vẫn có khả năng tiếp cận vùng 1820–1825 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index duy trì trên vùng 1800–1810 điểm, qua đó bảo toàn nhịp hồi phục hình thành từ vùng hỗ trợ 1780–1790 điểm. Do đó, chỉ số vẫn có khả năng tiếp cận vùng 1820–1825 điểm, trong khi 1800 điểm là hỗ trợ gần trong phiên 17/09”.

Vùng 1770 – 1790 vẫn đang là điểm tựa quan trọng trong các nhịp rung lắc trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vận động của VN-Index có sự lưỡng lự trước vùng cản 1810 – 1820, khi dòng tiền đang chờ đợi động lực mới từ quyết định lãi suất của FED vào rạng sáng ngày mai (17/9). Vùng 1770 – 1790 vẫn đang là điểm tựa quan trọng trong các nhịp rung lắc trở lại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.