VN-Index tăng 23 điểm, nhưng vẫn cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền lớn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/9/2026.

Theo BSC, điểm tích cực là VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng giá từ đáy cuối tháng 7, tuy nhiên tâm lý thị trường nhìn chung còn e ngại rủi ro và mức độ đồng thuận với nhịp hồi phục vẫn còn hạn chế.

Kết phiên VN-Index tăng 22,92 điểm, tương đương 1,28% lên mốc 1811,15 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 2,19 điểm, tương đương 0,81% lên mốc 274,13 điểm.

Xu hướng tăng vẫn cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền lớn để xác nhận một nhịp bứt phá bền vững

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhịp hồi phục kiểm định thành công đường mây Span B và lấy lại đường Kijun cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện kịp thời để nâng đỡ chỉ số. Mặc dù vậy, thanh khoản sụt giảm phản ánh tâm lý chung vẫn còn thận trọng, đồng thời các chỉ báo xu hướng vẫn cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền lớn để xác nhận một nhịp bứt phá bền vững.

Chiến lược phù hợp trong giai đoạn này là tiếp tục theo dõi sát phản ứng của chỉ số khi tiến gần vùng kháng cự Tenkan quanh 1.825 điểm. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, ưu tiên nắm giữ các mã đang vận động tích lũy tốt trên đường hỗ trợ, và chỉ nên mở rộng vị thế mua mới khi thị trường xác nhận có sự bùng nổ rõ rệt về mặt thanh khoản”.

Tâm lý thị trường nhìn chung còn e ngại rủi ro và mức độ đồng thuận với nhịp hồi phục vẫn còn hạn chế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay bật tăng gần 23 điểm và đóng cửa tại mốc 1811,15 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Tiện ích, Hàng & Dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên hai sàn HSX, UPCOM và bán ròng trên sàn HNX. Điểm tích cực là VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng giá từ đáy cuối tháng 7, tuy nhiên tâm lý thị trường nhìn chung còn e ngại rủi ro và mức độ đồng thuận với nhịp hồi phục vẫn còn hạn chế. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng”.

Dòng tiền đang cải thiện tốt ở vùng giá thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index phục hồi tích cực ở vùng hỗ trợ quan trọng giá trung bình 200 phiên, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp tháng 7 và 8/2026. Ngắn hạn VN-Index đang vượt lên giai đoạn điều chỉnh từ vùng giá 1.880 điểm và duy trì xu hướng tích lũy trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên. Trong khi VN30 vẫn giao dịch dưới đường giá trung bình 200 phiên.

Trong báo cáo trước, chúng tôi đã nhận định áp lực cung ngắn hạn có thể đạt đỉnh trong vài phiên đến. Áp lực cung trong phiên hôm nay đã giảm mạnh sau khi bán khá mạnh trong phiên trước và khi VN-Index giữ được vùng hỗ trợ mạnh, đường xu hướng tăng ngắn hạn. Bên cạnh đấy lực cầu cũng cải thiện tốt ở nhiều nhóm mã với hỗ trợ mua ròng tích cực của khối ngoại. Chúng tôi nhận thấy, dòng tiền đang cải thiện tốt ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt trong các nhóm ngành tăng trưởng tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư chỉ nên mở mua mới trong trường hợp VN-Index đóng cửa trên mức 1825 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 22,9 điểm (+1,3%), đóng cửa tại mức 1811,2 điểm. Thị trường mở cửa tăng mạnh về mốc 1800 điểm nhờ lực kéo từ cổ phiếu VIC và duy trì đà tăng đến cuối phiên nhờ đóng góp của nhóm cổ phiếu ngành dầu khí (GAS và BSR). Thanh khoản thị trường quay đầu giảm so với phiên ngày hôm qua, đạt 16,695.9 tỷ VND.

Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm của chúng tôi về việc VN-Index hướng đến vùng 1820 - 1825 trong ngắn hạn. Các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng và Dầu khí tiếp tục diễn biến tích cực và là động lực kéo VN-Index trong các phiên tới. Chúng tôi lưu ý vùng 1820 - 1825 cũng là kháng cự mạnh quanh MA200 ngày. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến chỉ số tại vùng mục tiêu này và chỉ nên mở mua mới trong trường hợp VN-Index đóng cửa trên mức 1825 điểm”.

Chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 1820-1825 điểm trong phiên các phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên hồi phục tích cực qua đó củng cố vùng 1780 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Động lượng hồi phục trong phiên chủ yếu đến từ nhóm Dầu khí, Ngân hàng. Chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 1820-1825 điểm trong phiên các phiên kế tiếp trước thời điểm cuộc họp Fed và đáo hạn phái sinh trước khi có diễn biến mới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chờ giải ngân tại nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS) ở nhịp điều chỉnh hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1810 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Nếu tiếp tục đà đi lên, chỉ số sẽ hướng tới vùng kháng cự gần nhất tại đỉnh cũ quanh 1850 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu xác nhận xu hướng hồi phục ngắn hạn, nhưng cần lưu ý việc VN-Index đang gặp kháng cự ngắn hạn quanh đường MA20 nên có thể sẽ có những nhịp rung lắc trong phiên trong quá trình vượt kháng cự ở phiên tiếp theo.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy khi VN-Index vận động trong biên độ khoảng 1810 +/- 20 điểm với thanh khoản có phần thấp hơn so với trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh nhóm vốn hóa lớn đã có tín hiệu hồi phục và đang là động lực chính dẫn dắt xu hướng đi lên của chỉ số chung, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng dòng tiền đầu cơ và giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút dòng tiền này tại những nhịp rung lắc của thị trường.

Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên bao gồm ngân hàng, dầu khí và chứng khoán”.

Áp lực bán thấp tạo điều kiện để chỉ số hướng đến vùng 1820–1825 điểm trong phiên 16/09

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index hồi phục từ vùng hỗ trợ 1780–1790 điểm, qua đó củng cố vai trò hỗ trợ của khu vực này. Áp lực bán thấp tạo điều kiện để chỉ số hướng đến vùng 1820–1825 điểm trong phiên 16/09”.

Cầu tăng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nỗ lực hồi phục tiếp tục chiếm ưu thế với động lực từ dòng vốn ngoại. Điểm trừ là dòng tiền chưa có sự cải thiện tương xứng, giữa bối cảnh VN-Index đang thử thách vùng cản 1810 – 1820. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1770 – 1790 là hỗ trợ quan trọng cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.