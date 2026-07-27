VN-Index có thể hồi phục trong ngắn hạn song dài hạn vẫn giảm do thị trường toàn cầu chưa có điểm sáng?

Đối với chỉ số VN-Index có thể hồi phục trong phiên đầu tuần ngày 27/7/2026. Đồng thời, vùng 1.640 điểm được xem là vùng hỗ trợ của chỉ số VN-Index.

Tâm lý thị trường Việt Nam.

Nhìn lại thị trường tuần qua, giá dầu Brent giảm mạnh dưới mức 90 USD/thùng khi Mỹ ngừng tấn công Iran. Đồng thời, đồ thị giá bước vào giai đoạn điều chỉnh khi chạm vùng kháng cự 100 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 2025.

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, nhưng phần lớn là biến động hẹp trong phiên cuối tuần khi căng thẳng địa chính trị vẫn là mối lo ngại gần nhất. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước cuộc họp Fed diễn ra. Chỉ số S&P500 đóng cửa tăng nhẹ +0,05% và đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số S&P500 vẫn duy trì ở mức tăng.

Chứng khoán toàn cầu vẫn trong xu hướng giảm ngắn hạn và biến động hẹp cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trước cuộc họp Fed.

Trong cập nhật triển vọng thị trường tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS cho rằng xu hướng ngắn hạn của giá dầu Brent có thể sẽ bị hạ xuống mức giảm nếu giá dầu Brent duy trì dưới mức 90 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 27/07/2026.

Đồng thời, diễn biến lợi suất trái phiếu có thể biến động mạnh trong tuần giao dịch 27-31/07/2026 do ảnh hưởng từ quyết định lãi suất của Fed tại cuộc họp 29/07/2026.

Dự báo chỉ số chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục biến động hẹp trong tuần giao dịch 27- 31/07/2026.

Về diễn biến dòng tiền, theo thống kê của ABS, quỹ cổ phiếu Mỹ bị rút ròng 7,34 tỷ USD trong tuần thứ hai liên tiếp, tăng mạnh so với mức 4,18 tỷ USD của tuần trước, khi nhà đầu tư thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn và giá dầu phục hồi gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Một chi tiết đáng lo ngại là các quỹ tăng trưởng (growth funds) bị rút ròng 8,55 tỷ USD, mức cao nhất trong 3 tuần. Trong khi đó, các quỹ giá trị (value funds) cũng đảo chiều, bị rút ròng 1,39 tỷ USD sau 3 tuần liên tiếp được rót vốn. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang rút khỏi cả hai phong cách đầu tư, chứ không chỉ riêng nhóm tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Alphabet và Tesla gây thất vọng do chi phí đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao, tăng trưởng chậm lại và mức tiêu hao tiền mặt lớn. Trong tuần tới, Microsoft, Amazon và Meta sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh, khiến thị trường đang trong trạng thái chờ đợi thận trọng.

Điểm sáng duy nhất là các quỹ theo ngành (sector funds) tiếp tục được rót ròng 2,46 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp. Trong đó, nhóm Tài chính hút 1,39 tỷ USD, Chăm sóc sức khỏe 1,35 tỷ USD và Công nghệ 1,17 tỷ USD. Điều này cho thấy nhà đầu tư không hoàn toàn rút khỏi thị trường Mỹ mà đang luân chuyển dòng tiền sang các nhóm ngành có tính phòng thủ hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng riêng.

Quỹ trái phiếu Mỹ bị rút ròng 2,36 tỷ USD, chấm dứt chuỗi 13 tuần liên tiếp được rót vốn. Các quỹ trái phiếu có xếp hạng đầu tư kỳ hạn ngắn đến trung hạn (short-to-intermediate investment-grade funds) bị rút ròng 7,29 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ ngày 15/4, mặc dù dữ liệu này đang được Lipper điều tra và có thể liên quan đến các giao dịch bất thường. Ngược lại, các quỹ trái phiếu Kho bạc Mỹ ngắn hạn và quỹ Chính phủ Mỹ được rót ròng 1,32 tỷ USD.

Các quỹ thị trường tiền tệ bị rút ròng 25,17 tỷ USD, sau mức rút ròng kỷ lục 67,16 tỷ USD trong tuần trước. Điều này cho thấy tốc độ rút vốn đã chậm lại, nhưng xu hướng dòng tiền rời khỏi nhóm quỹ này vẫn tiếp diễn.

Lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh trong tuần qua. Tuy nhiên, điểm tích cực là đường cong lợi suất đã trở lại trạng thái dương kể từ sau giai đoạn tháng 11/2024, cho thấy thị trường tài chính đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo đạt trên 3% trong năm 2026, trong khi thị trường lao động vẫn duy trì sự vững chắc. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát đã hạ nhiệt, dù có dấu hiệu gia tăng trở lại kể từ tháng 5/2026 do căng thẳng địa chính trị.

Lãi suất có thể tăng 0,25–0,5%, trong khi nền kinh tế vẫn có khả năng chống chịu khi tăng trưởng GDP toàn cầu tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó, rủi ro lạm phát trong ngắn hạn chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị và có thể nhanh chóng hạ nhiệt.

Nhìn chung, việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất trong thời gian gần đây chủ yếu nhằm ngăn chặn kỳ vọng lạm phát gia tăng mạnh và tránh nguy cơ lạm phát quay trở lại mức cao như trong giai đoạn năm 2022.

Đối với chỉ số VN-Index có thể hồi phục trong phiên đầu tuần ngày 27/7/2026. Đồng thời, vùng 1.640 điểm được xem là vùng hỗ trợ của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, ABS đánh giá đây mới chỉ là một nhịp hồi phục kỹ thuật. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn là nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp, ở mức 30–40% danh mục, và có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.