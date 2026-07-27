Tổ chức trong nước không còn lực đỡ trong tuần qua, dòng tiền cá nhân mạnh lên

Lực đỡ của thị trường trong tuần 30 rất yếu và phân tán. Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 5.573,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 141,2 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 30/2026 tại 1.686,11 điểm, giảm 101,34 điểm (-5,67%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp và là tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 3/2026. Đáng chú ý, thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện mạnh.

Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 16.452 tỷ đồng/phiên, tăng 13,54% so với tuần trước và cao hơn 16,09% so với mức trung bình 5 tuần.

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.661 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 17.836 tỷ đồng/phiên, tăng 12,42% so với tuần trước và cao hơn 15,27% so với mức bình quân 5 tuần.

Sự gia tăng thanh khoản trong bối cảnh thị trường giảm điểm mạnh cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. Áp lực bán lan tỏa trên hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt tại nhóm vốn hóa vừa.

Xét theo ngành, Ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên VN-Index với mức tác động ròng -29,8 điểm, tiếp đến là Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ và Công nghệ thông tin.

Lực đỡ của thị trường trong tuần 30 rất yếu và phân tán, với mức đóng góp của hầu hết các mã tăng đều ở ngưỡng dưới 0,3 điểm. Trong ngành Bất động sản, NVL (+0,25 điểm) và VPI (+0,21 điểm) là hai điểm sáng hiếm hoi khi giá tăng nhẹ. HCM (+0,09 điểm) hỗ trợ nhóm Dịch vụ tài chính. VVS (+0,09 điểm) và CSM (+0,01 điểm) đóng góp cho nhóm Ô tô và phụ tùng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.726,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 3.848 tỷ đồng. Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh chủ yếu là Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top cổ phiếu được mua ròng khớp lệnh gồm VNM, MWG, SHB, HPG, VND, BMP, PVT, VSC, E1VFVN30 và NVL.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhóm Ngân hàng chịu áp lực bán lớn nhất. Top cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh gồm PNJ, VCB, VPB, TCB, ACB, SSI, TPB, MBB và VIC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 8.786,6 tỷ đồng, trong đó mua ròng 3.882,1 tỷ đồng qua giao dịch khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân mua ròng tập trung gồm ACB, SSI, VIX, TCB, PNJ, VCB, MBB, VPB, VHM và TPB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VIC, VNM, NVL, SHB, KBC, ORS, EVF, HDB và VSC.

Tự doanh mua ròng 514,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh bán ròng 175,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Top cổ phiếu được tự doanh mua ròng khớp lệnh trong tuần này gồm VIC, MWG, LPB, MSN, ACB, VJC, VRE, HDB, BSR và VTP.

Nhóm bị bán ròng nhiều nhất là Hàng hóa và Dịch vụ công nghiệp. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VHM, HPG, E1VFVN30, GEE, PVT, POW, MBB, FRT, FUEVFVND và BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 5.573,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 141,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm ACB, VIX, MWG, MSN, SSI, VND, HPG, VCI, DIG và PVT.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được mua ròng gồm VIC, PNJ, STB, VPB, NVL, GEX, VCB, VHM, TPB và KBC.

Trong tuần 30/2026, phân bổ dòng tiền tiếp tục tăng ở các nhóm Ngân hàng, Thép, Bán lẻ và Hàng cá nhân & Gia dụng. Đây là những ngành có thanh khoản cải thiện mạnh nhưng phần lớn vẫn chịu áp lực bán khi chỉ số ngành giảm sâu.

Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí và Hóa chất.

Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng giao dịch tiếp tục duy trì xu hướng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn. Cụ thể, tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng nhẹ lên 61,0%, từ 60,5% tuần trước, trong khi VNMID giảm xuống 32,3% và VNSML giảm còn 3,4%, từ 3,9% tuần trước.

Về thanh khoản, cả VN30 và VNMID đều ghi nhận sự gia tăng trong tuần 30. Giá trị giao dịch bình quân của VN30 tăng 14,49%, tương ứng tăng 1.270,5 tỷ đồng/phiên; VNMID tăng 12,89%, tương ứng tăng 605,8 tỷ đồng/phiên. Trong khi đó, VNSML tiếp tục suy yếu với giá trị giao dịch giảm 0,39%, tương ứng giảm 2,2 tỷ đồng/phiên.

Diễn biến giá tiếp tục kém tích cực trên cả ba nhóm vốn hóa. Trong đó, VNMID là nhóm giảm mạnh nhất, với mức giảm 6,64%, phản ánh áp lực bán tập trung vào nhóm vốn hóa vừa, đáng chú ý là nhóm Gelex và PNJ. Tiếp đó là chỉ số VN30, giảm 5,30%, và VNSML, giảm 4,79%.