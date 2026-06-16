VPBank NEO lần thứ ba nhận giải quốc tế: Dấu ấn của một ngân hàng số toàn năng

Sau các lần được vinh danh vào năm 2022 và 2023, VPBank NEO tiếp tục nhận giải Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2026 từ The Asian Banker.

Đằng sau nền tảng có 15,4 triệu người dùng, 713 triệu giao dịch trực tuyến/năm là hệ sinh thái tài chính để hoàn thiện những mảng chưa “tới” của ngân hàng truyền thống.

VỊ THẾ DẪN ĐẦU CỦA VPBANK NEO

Cuộc đua số hóa trong ngành ngân hàng đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Giới chuyên gia nhìn nhận, khi phần lớn giao dịch tài chính của người dùng dịch chuyển lên điện thoại, một ứng dụng ngân hàng tốt không còn được đánh giá chỉ bằng việc có thể chuyển tiền hay thanh toán hóa đơn. Điều quan trọng hơn là ứng dụng đó có được khách hàng sử dụng thường xuyên, xử lý ổn định ở quy mô lớn và đủ tiện ích để trở thành kênh tài chính chính trong đời sống hằng ngày hay không.

Trong cuộc đua đó, VPBank NEO đang giữ vị thế dẫn đầu về cả bề rộng và chiều sâu. Tính đến hết năm 2025, nền tảng đạt 15,4 triệu người dùng đăng ký, trong đó có 3,74 triệu người dùng mới trong năm. Theo đánh giá của The Asian Banker, VPBank NEO là dịch vụ mobile banking có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất Việt Nam, với gần 4 triệu người dùng mới chỉ trong một năm.

Cũng trong năm qua, VPBank NEO xử lý hơn 713 triệu giao dịch trực tuyến với 98% giao dịch số của VPBank được thực hiện qua di động (mobile). Để duy trì trải nghiệm ở quy mô hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm, nền tảng số cần một năng lực vận hành rất bền bỉ phía sau. VPBank NEO đạt độ ổn định hệ thống 99,96% và tỷ lệ hoàn tất quy trình/giao dịch khoảng 99,984%. Ứng dụng đã trở thành kênh giao dịch chính của khách hàng cá nhân, thay vì chỉ là một lựa chọn bổ sung bên cạnh chi nhánh, ATM hay Internet Banking.

The Asian Banker cũng ghi nhận một chỉ số quan trọng về mức độ gắn kết: khách hàng sử dụng mobile banking của VPBank sở hữu số lượng sản phẩm cao gấp 3,4 lần so với nhóm không dùng ứng dụng. Điều này cho thấy khi trải nghiệm số đủ thuận tiện, người dùng có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ hơn, từ tài khoản thanh toán, thẻ, tiết kiệm đến tín dụng, đầu tư và bảo hiểm.

Từ đây, VPBank NEO cho thấy chiến lược đường dài đã được vạch ra từ rất sớm của VPBank.

VPBank phát triển VPBank NEO như một ngân hàng số toàn năng, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng trong thời đại số.

TỪ APP GIAO DỊCH ĐẾN NGÂN HÀNG SỐ TOÀN NĂNG, THẤU HIỂU NGƯỜI DÙNG HƠN

Khi VPBank NEO ra mắt năm 2021, thị trường ngân hàng số tại Việt Nam vẫn chủ yếu xoay quanh những nhu cầu quen thuộc như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, quản lý tài khoản và thẻ. VPBank chọn phát triển VPBank NEO theo hướng rộng hơn: một nền tảng tài chính số có thể đồng hành với người dùng trong nhiều tình huống, từ giao dịch cơ bản đến quản lý tài chính cá nhân.

Sau 5 năm, VPBank NEO đã mở rộng từ các dịch vụ ngân hàng thường ngày sang tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm, mua sắm, du lịch, giải trí và nhiều tiện ích đời sống. Người dùng có thể mở tài khoản, định danh điện tử, quản lý thẻ, gửi tiền, đăng ký khoản vay, theo dõi ưu đãi, đầu tư hoặc quản lý dòng tiền trên cùng một nền tảng.

Lãnh đạo VPBank từng nhận định, VPBank NEO sẽ hoàn thiện mảng còn trống của ngân hàng truyền thống. Bởi với mô hình truyền thống, nhiều nhu cầu của khách hàng thường đi qua các điểm phục vụ khác nhau, từ chi nhánh, tổng đài đến biểu mẫu hoặc từng hệ thống riêng lẻ. Trên VPBank NEO, các hành vi tài chính được ghi nhận trong cùng một môi trường số, giúp ngân hàng hiểu rõ hơn nhu cầu, thói quen và bối cảnh sử dụng của từng khách hàng.

Đó cũng chính là lý do VPBank NEO còn được xướng tên tại hạng mục Sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng, ghi nhận những bước tiến trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn kết khách hàng trên các kênh số.

Nhờ các mô hình AI được tích hợp vào nền tảng, VPBank NEO có thể đưa ra những gợi mở “chưa từng được biết đến” cho từng chân dung khách hàng. Người dùng thường xuyên thanh toán có thể được gợi ý các tiện ích chi tiêu, hoàn tiền hoặc ưu đãi phù hợp. Người có dòng tiền nhàn rỗi có thể nhận gợi ý về tiết kiệm hoặc đầu tư. Người có nhu cầu tài chính lớn có thể được tiếp cận giải pháp tín dụng phù hợp hơn với khả năng và thời điểm.

Theo McKinsey, 71% người tiêu dùng kỳ vọng doanh nghiệp mang đến tương tác cá nhân hóa, trong khi 76% cảm thấy thất vọng nếu điều đó không xảy ra. Bên cạnh đó, giá trị của một ứng dụng ngân hàng số với người dùng là sự thuận tiện, thao tác dễ hiểu, gợi ý đúng lúc và cảm giác chủ động hơn khi quản lý tiền bạc. Đây là lợi thế của VPBank NEO nhờ khả năng kết hợp dữ liệu, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ và trải nghiệm cá nhân hóa trên cùng một ứng dụng.

Việc VPBank NEO liên tiếp được The Asian Banker vinh danh Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam phản ánh kết quả của một chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, hạ tầng, dữ liệu và trải nghiệm người dùng của VPBank. Khi ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng công nghệ và trải nghiệm, VPBank đã có trong tay một nền tảng người dùng đủ lớn, dữ liệu đủ sâu và năng lực vận hành đủ vững để tiếp tục mở rộng vai trò của VPBank NEO trong đời sống tài chính hằng ngày. Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn đi trước của VPBank khi đặt mobile banking vào trung tâm chiến lược ngân hàng bán lẻ, biến ứng dụng số từ một kênh giao dịch thành nền tảng gắn kết, thấu hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn theo thời gian.