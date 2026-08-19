Nguồn cung dồi dào, các hãng bay ghi nhận lượng đặt chỗ tăng nhanh

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, các hãng hàng không Việt Nam đang cung ứng gần 1 triệu ghế trên các đường bay du lịch nội địa trọng điểm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước…

Đà Nẵng là điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Lễ Quốc khánh. Ảnh: DanangFantasticCity

Ngày 18/8, Cục Hàng không Việt Nam đã thông tin về tình hình đặt chỗ và giá vé các chặng bay du lịch trong lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. Theo đó, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay du lịch đã tăng, song nhìn chung thị trường vẫn còn dư địa về tải cung ứng.

Cụ thể, nhóm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO bổ sung 60.000 chỗ, nâng tổng cung ứng lên gần 725.000 chỗ với hơn 3.600 chuyến (tăng 25% so với cùng kỳ). Vietjet tăng khoảng 400 chuyến, cung ứng hơn 4.400 chuyến giai đoạn 26/8 - 5/9.

Đến nay, một số chặng đã ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh như Hà Nội - Đà Nẵng đạt 55%, Hà Nội - Phú Quốc 69%. Một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ rất cao như TP.HCM - Tuy Hòa 99%, TP.HCM - Côn Đảo 98% và Hà Nội - Chu Lai 100%...

Trong khi đó, một số đường bay vẫn còn nhiều chỗ. Ngày 29/8, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trên chặng TP.HCM - Phú Quốc mới đạt 48%, TP.HCM - Nha Trang 42%. Với đường bay trục Hà Nội – TP.HCM. Nguyên nhân một phần do tần suất bay của chặng bay này thường rất lớn, tâm lý hành khách thường đặt vé sát ngày khởi hành và nhu cầu du lịch đã giảm so với cao điểm hè.

Giá nhiên liệu Jet A1 đã giảm từ đầu hè, từ mức hơn 240 USD/thùng lúc căng thẳng Trung Đông tháng 3 xuống còn khoảng 140 USD/thùng hiện tại - dù vẫn cao hơn mức 80 USD/thùng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí nhiên liệu hạ nhiệt tạo điều kiện để các hãng mở rộng dải giá thấp và triển khai thêm chương trình kích cầu.

Đến nay, một số chặng đã ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh. Ảnh: Vietnam Airlines

Theo bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, sự tham gia của hãng hàng không mới làm tăng tải, giảm khan hiếm vé và tạo áp lực cạnh tranh giá. Điển hình, Vietnam Airlines giảm tới 25% giá vé cho khách đi nhóm; Sun PhuQuoc Airways có gói kích cầu riêng cho doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Một số combo vé máy bay - khách sạn hiện có giá thấp hơn khoảng 50% so với cùng kỳ.

Khảo sát một số nền tảng đặt vé máy bay ngày 18/8 cho thấy, với các đường ngắn như TP.HCM - Phú Quốc, giá vé khởi hành ngày 19/8 chỉ khoảng 604.000 - 657.000 đồng/chặng (đã gồm thuế, phí) đối với các hãng Vietjet, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines. Vé bay Vietnam Airlines cũng chưa tới 800.000 đồng/vé/chiều...

Tương tự, đường bay Hà Nội - Phú Quốc bay ngay trong ngày cũng không quá 1,2 triệu đồng/chặng, với chuyến khởi hành 19h20 ngày 18/8. Ngày 19/8, giá dao động 900.000 đồng/chặng đến 1,3 triệu đồng/chặng tùy hãng và giờ bay. Đường bay Hà Nội - Nha Trang từ khoảng 900.000 đồng tới 1,2 triệu đồng/chặng. Đường bay TP.HCM - Chu Lai ghi nhận mức từ 885.000 đồng/chặng…

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 28/8 - 2/9, giá vé khứ hồi từ TP.HCM đi Hà Nội ở mức 4,2 triệu đồng, Đà Nẵng 3,4 triệu đồng, Nha Trang 3,2 triệu đồng và Phú Quốc 2,6 triệu đồng. Từ Hà Nội, vé đi Phú Quốc và Nha Trang 4,5 triệu, Đà Nẵng 4,2 triệu đồng và TP.HCM 3,7 triệu đồng. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, mặt bằng giá vé dịp lễ năm nay hạ nhiệt. Đường bay TP.HCM - Hà Nội giảm ít nhất 800.000 đồng; các chặng đi Phú Quốc giảm khoảng 2,8 - 3,5 triệu đồng…

Giá vé máy bay dịp Quốc khánh năm nay có xu hướng giảm so với cùng thời điểm năm 2025. Ảnh: Noibai International Airport

Đáng chú ý, sau thời gian tạm ngưng để sửa chữa, nâng cấp, Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương sẽ khai thác trở lại đường bay đi và đến Đà Lạt từ ngày 19/8. Ghi nhận riêng đường bay TP.HCM - Đà Lạt, trên website Vietnam Airlines, ngày 19/8 chỉ còn duy nhất một ghế hạng phổ thông tiêu chuẩn. Trên các nền tảng đặt vé, Vietjet đang còn rất ít chỗ khởi hành ngày 19/8. Những ngày tiếp theo các chuyến bay cũng không còn nhiều chỗ trống.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Cảng HKQT Liên Khương đã tổ chức diễn tập toàn bộ dây chuyền khai thác tại nhà ga hành khách quốc nội. Theo kế hoạch, Vietjet sẽ nối lại 5 đường bay từ Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng tới Đà Lạt, mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách đến đây.

Vietnam Airlines thông tin ngoài các đường bay TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng được kết nối lại ngay khi sân bay Liên Khương tái hoạt động, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sẽ do VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương sẽ khai thác trở lại đường bay đi và đến Đà Lạt từ ngày 19/8. Ảnh: Vietnam Airlines

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, cho biết địa phương đã bước vào giai đoạn tái kích hoạt thị trường, kéo khách trở lại bằng đường hàng không và tăng sức chi tiêu. Ngày 11/8 vừa qua, Hội nghị quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch Lâm Đồng được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình kết nối trực tiếp doanh nghiệp, hãng hàng không, hiệp hội và truyền thông ngay trước thời điểm sân bay Liên Khương mở lại.

Trung tâm cũng xây dựng video đa ngôn ngữ, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quảng bá trên hệ thống màn hình tại các sân bay và đẩy mạnh truyền thông số. Từ ngày 19/8, khi kết nối hàng không được khôi phục, trọng tâm của Lâm Đồng là biến năng lực vận chuyển thành dòng khách thực tế. “Mục tiêu không chỉ là phục hồi lượng khách, mà còn tái kích hoạt thị trường để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và muốn quay trở lại”, ông Hiếu nói.

Theo báo cáo mới nhất của Agoda, dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú áp dụng cho thời gian từ ngày 28/8 đến 2/9 cho thấy, Đà Nẵng là điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Trong nhóm 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh, các điểm đến biển, đảo chiếm 6 vị trí, gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc và Hạ Long.

Đà Lạt lọt top điểm đến hút khách ngay trước thời điểm sân bay Liên Khương mở lại. Ảnh: iViVu

Đà Lạt đứng thứ ba và là điểm đến cao nguyên có thứ hạng cao nhất. Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan và không gian nghỉ dưỡng đặc trưng, thành phố này là lựa chọn phù hợp với du khách muốn tránh thời tiết nóng cuối mùa hè. TP.HCM đứng thứ 5, Hà Nội thứ 7 và Huế thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Thị trường du lịch dịp Quốc khánh năm nay được đánh giá có triển vọng tích cực. Theo Agoda, nhu cầu vẫn hiện hữu, song khách hàng đang chi tiêu có chọn lọc hơn, đặt dịch vụ muộn hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng cũng như tính minh bạch của sản phẩm. Sức mua dự kiến tập trung vào các sản phẩm có giá hợp lý, lịch trình rõ ràng và mang lại nhiều giá trị trải nghiệm.