Giới siêu giàu đang lựa chọn du lịch châu Âu bằng du thuyền

Những du thuyền siêu sang mới ra mắt đang thu hút những du khách muốn tận hưởng vẻ đẹp của vùng Địa Trung Hải mà không phải chen chúc giữa các bãi biển đông đúc hay tranh giành chỗ đặt bàn ăn tối...

Các du khách giàu có trên thế giới đang ưa chuộng hình thức khám phá châu Âu bằng du thuyền hạng sang.

Trong nhiều năm, những con tàu du lịch khổng lồ đã dồn hàng nghìn lượt khách vào các điểm đến như Venice hay Barcelona, làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải du lịch và buộc chính quyền nhiều nơi phải ban hành các quy định hạn chế tàu du lịch, giới hạn kích cỡ tàu và lượng khách ghé thăm.

Thay vì lựa chọn các khách sạn ven biển quen thuộc, những du khách tinh tế đến châu Âu mùa hè này đang chuyển sang một thế hệ du thuyền mới từ các thương hiệu siêu sang như Ritz-Carlton, Four Seasons và Aman. Với nhiều người, việc lênh đênh trên biển chỉ là một phần của chuyến đi. Chiếc du thuyền phù hợp còn có thể là lối thoát khỏi đám đông.

Chiếc du thuyền phù hợp còn có thể là lối thoát khỏi đám đông.

"Nếu có một từ khóa tôi nghe được nhiều nhất từ du khách trong năm 2026, đó là 'phiền toái'," Brian Kelly, nhà sáng lập trang web du lịch The Points Guy, chia sẻ. Trên du thuyền, bạn có thể di chuyển giữa các điểm đến mà không cần bận tâm đến hậu cần. "Đặt một khách sạn hay villa trên đất liền, bạn sẽ phải tranh giành chỗ trong nhà hàng đông đúc và các bãi biển chật ních, đặc biệt vào mùa cao điểm," ông nói.

Caline Basroon, cố vấn du lịch thuộc Protravel International tại New York, đã đưa nhiều khách hàng lên các du thuyền mang thương hiệu khách sạn cao cấp trong mùa hè này. Cô mô tả nhóm khách hàng của mình là những người từng nhiều năm liền nghỉ tại Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp - nơi năm nay một số khách hàng của cô thậm chí phải nằm trong danh sách chờ. Số khác thì hoàn toàn từ bỏ vùng biển Riviera của Pháp, nói rằng họ đã chán ngán "khung cảnh ồn ào" nơi đây.

Resort sang trọng Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp.

"Sự sang trọng ngày nay không chỉ nằm ở việc bạn đi đâu, mà còn ở việc bạn trải nghiệm điều đó dễ dàng đến mức nào," Basroon nhận định. "Với những con tàu này, bạn có thể thức dậy ở Saint-Tropez và ăn trưa tại Club 55 mà không cần phải chen chúc trong dòng xe cộ ra vào thị trấn. Ngày hôm sau, bạn đã ở Porto Cervo, Sardinia, mà không cần thu xếp hành lý".

TRẢI NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CAO CÓ CHỌN LỌC

Trên các du thuyền Evrima, Ilma và Luminara của Ritz-Carlton - chạy các hành trình xuyên vùng biển Riviera Pháp - Italia, các đảo Hy Lạp và bờ biển Dalmatiam, một đội ngũ quản gia concierge nội bộ chuyên trách sẽ lên kế hoạch từng phút cho hành trình của khách trên đất liền, để họ không phải xếp hàng chờ đợi hay vật lộn với giao thông. Tài xế riêng luôn chờ sẵn tại bến cảng để đưa khách đến các chuyến lặn ngắm san hô, lớp học nấu ăn, hay thậm chí là những chuyến trực thăng riêng.

Các hành trình của Seabourn - một trong những hãng du thuyền xa xỉ tiên phong - mang đến cho khách cách "lách" hoàn toàn qua đám đông cao điểm. Một chuyến đi dừng tại Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm chuyến tham quan ngoài giờ đến di tích Ephesus, kết hợp một buổi hòa nhạc cổ điển vào thời điểm địa điểm này đã đóng cửa với công chúng trong ngày. Một ngày khác, khách có thể tham gia buổi nếm thử rượu vang riêng tư và bữa tối tại vườn nho Karnas ở Bodrum.

Các nhà điều hành du thuyền cao cấp khác, như Explora Journeys, lại hướng du khách đến những bến cảng ít người biết đến hơn, như Calvi tại Corsica hay Syros tại Hy Lạp.

Việc đánh đổi chỗ ở trên đất liền lấy hành trình trên biển không hoàn toàn không có sự thỏa hiệp. Du khách có được sự tiện lợi và khả năng tiếp cận, nhưng có thể phải hy sinh phần nào tính ngẫu hứng. Các chuyến du thuyền thường được lên lịch cố định từ nhiều tháng trước, nên ít có chỗ cho sự linh hoạt.



Sự độc quyền cũng đi kèm cái giá không hề rẻ. Một hành trình châu Âu trên du thuyền Ritz-Carlton có thể dao động từ 6.800 USD/người cho bốn đêm ở phòng tiêu chuẩn, đến gần 90.000 USD cho 11 đêm trong suite cao cấp nhất - mức giá này đã bao gồm hầu hết bữa ăn và đồ uống trên tàu.

Du thuyền Four Seasons Yacht I, chạy các tuyến qua đảo Hy Lạp, bờ biển Ionian, Dalmatia và Riviera Istria, có giá khởi điểm 31.000 USD cho suite tiêu chuẩn ở chung hai người trong bảy đêm. Khi Aman at Sea ra mắt du thuyền 94 khách vào tháng 5 năm sau, giá khởi điểm sẽ là 10.500 USD/suite/đêm, áp dụng cho hai người ở chung.

Dù vậy, so với mức giá mùa cao điểm tại châu Âu, một số người vẫn xem đây là một món hời. Một phòng đôi tại Le Sirenuse - một khách sạn xa xỉ nổi tiếng ở Positano, Italy, vào tháng 7 có thể lên tới hơn 4.000 USD một đêm.

“ÔNG LỚN” THỜI TRANG XA XỈ GIA NHẬP CUỘC ĐUA DU THUYỀN

Mới đây, trong một liên doanh với tập đoàn khách sạn Pháp Accor, tập đoàn LVMH đã ra mắt trải nghiệm du thuyền xa xỉ đầu tiên dưới thương hiệu du lịch cao cấp Orient Express. Với hải trình đi qua vùng biển Riviera Pháp - Ý, du thuyền khổng lồ đầu tiên của Orient Express nhắm đến việc thu hút một tầng lớp tỷ phú hoàn toàn mới.

Du thuyền khổng lồ đầu tiên của Orient Express.

Orient Express - hiện là liên doanh giữa Accor và LVMH, công ty mẹ của Louis Vuitton - đã đặt mục tiêu hồi sinh thương hiệu du lịch lừng danh từ thế kỷ 19. Con tàu vừa ra mắt là chiếc đầu tiên trong hai du thuyền hướng đến giới siêu giàu, bổ sung vào danh mục khách sạn xa xỉ và một đoàn tàu lịch sử phong cách art deco sắp ra mắt của Orient Express.

Sebastien Bazin, CEO của Accor - đơn vị điều hành chính của Orient Express - chia sẻ với Reuters rằng làn sóng tỷ phú mới hình thành sẽ giúp dự án này tăng tốc trong việc mở rộng các trải nghiệm hạng sang.

Xu hướng này được tiếp sức bởi làn sóng bùng nổ tỷ phú công nghệ tại Mỹ và nhiều nơi khác, kéo theo số lượng cá nhân siêu giàu ngày càng tăng - những người đang sử dụng máy bay riêng, du thuyền, và ngày càng đổ về các sự kiện quy mô lớn như đua xe Công thức 1.

Với một hành trình bốn ngày, các suite trên boong du thuyền Orient Express có giá khởi điểm khoảng 25.000 euro. Tiện nghi trong du thuyền này cũng đậm dấu ấn các thương hiệu thuộc LVMH - từ salon làm đẹp của Guerlain cho đến những chai rượu cognac Hennessy được trưng bày nổi bật trong các suite penthouse đắt giá nhất.

Các suite trên boong du thuyền Orient Express có giá khởi điểm khoảng 25.000 euro.

Khi đám đông trên đất liền ngày càng trở thành thứ xa xỉ phải tránh né, thì chính sự riêng tư, liền mạch và quyền kiểm soát hành trình mới là điều giới siêu giàu thực sự đang chi trả. Và những du thuyền cao cấp bậc nhất đều đang chứng minh rằng tương lai của du lịch xa xỉ châu Âu có thể không còn nằm trên đất liền nữa, mà là giữa biển khơi.