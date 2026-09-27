TP. Hồ Chí Minh: Chủ động cung ứng điện xanh, ổn định đón dòng vốn FDI thế hệ mới
NNguyệt Hà
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Việc tái cấu trúc không gian công nghiệp sau hợp nhất đang mở ra dư địa lớn để TP. Hồ Chí Minh thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, đặc biệt vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và năng lượng...
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đang chuẩn bị nguồn và lưới điện theo hướng chủ động
đầu tư, tăng độ tin cậy N-1 (tiêu chuẩn dự phòng N-1), đón đầu nhu cầu của các khu công nghiệp mới, đồng
thời thúc đẩy các mô hình điện xanh và đơn giản hóa thủ tục đấu nối.
BẢO ĐẢM NGUỒN ĐIỆN ĐỂ ĐÓN FDI CÔNG NGHỆ CAO
Thông
tin tại Tọa đàm “Bất
động sản công nghiệp phía Nam: Đón làn sóng FDI công nghệ cao - Kiến tạo hệ
sinh thái sản xuất mới” do Báo Công Thương tổ chức,
ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp
TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), cho hay ngay sau khi hợp nhất ba địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tháng 7/2025,
thành phố đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cơ cấu lại không gian phát triển
công nghiệp trên toàn địa bàn.
Theo
đó, khu vực TP. Hồ Chí Minh trước đây được định hướng tận dụng lợi thế cảng biển, hàng
không và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các khu công nghiệp công
nghệ cao, ưu tiên các doanh nghiệp và dòng vốn công nghệ cao, doanh nghiệp đầu
ngành. Bình Dương phát huy quỹ đất công nghiệp và lực lượng lao động hiện hữu
để phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chủ lực. Trong khi
đó, Bà Rịa - Vũng Tàu được định hướng gắn với cảng nước sâu, logistics, công
nghiệp nặng, dầu khí và khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.
Đây
cũng chính là sự dịch chuyển quan trọng trong chiến lược thu hút FDI của
TP. Hồ Chí Minh: thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng đất đai và chi phí lao động, thành phố
hướng tới những dự án có hàm lượng công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn
và có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, để thu hút được những “Đại bàng” công nghệ như ngành bán dẫn, điện tử,
trung tâm dữ liệu, thiết bị công nghệ cao hay các dây chuyền sản xuất tự động
hóa, thành phố không chỉ đảm bảo đủ điện, mà còn phải là nguồn điện có công
suất đủ lớn, ổn định, chất lượng cao và có khả năng đáp ứng liên tục.
Về năng lực cung ứng điện ổn định cho sản xuất, ông Bùi Quốc
Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết hiện tổng
công suất nguồn điện lắp đặt của hệ thống điện miền Nam, bao gồm điện mặt trời
mái nhà tự sản tự tiêu, điện gió, thủy điện và nhiệt điện đạt gần 37.000
MW, trong khi công suất cực đại năm 2026 khoảng 22.000 MW. Dù công suất khả
dụng còn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu và điều kiện vận hành, nhưng xét trên
tổng nguồn lắp đặt và nhu cầu cực đại hiện hữu, hệ thống điện miền Nam đang có
dư địa để sẵn sàng phục vụ các khu công nghiệp mới.
Tuy
nhiên, với TP. Hồ Chí Minh mới, yêu cầu này sẽ lớn hơn khi quy mô không gian công
nghiệp được mở rộng đáng kể. Sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 105 khu chế xuất,
khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 50.000 ha, gồm 3 khu chế xuất và 55
khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%. Thành phố còn khoảng 66 cụm công
nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng 59-60%.
Ông
Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết theo quy hoạch
đến năm 2030, nhu cầu tiêu thụ điện của thành phố dự kiến khoảng trên dưới 50
tỷ kWh. Đồng thời nhấn mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics
đều phải đặt trên nền tảng bảo đảm nguồn điện.
TỪ “ĐỦ ĐIỆN” ĐẾN ỔN ĐỊNH, XANH VÀ THỦ TỤC ĐƠN GIẢN
Ông Hoan cho biết EVNSPC đang tiếp cận bài toán cung cấp điện cho công nghiệp
trên nhiều lớp, từ công suất nguồn, độ tin cậy của lưới, tiến độ đầu tư cho đến thủ tục đấu nối. Một
trong những tiêu chuẩn được EVNSPC đặt trọng tâm là N-1, tức hệ thống phải có
phương án dự phòng khi một phần tử cung cấp điện gặp sự cố.
"Với một trạm biến
áp 110 kV cấp điện cho khu công nghiệp, hệ thống được thiết kế
với hai nguồn cấp. Nếu một nguồn xảy ra sự cố, nguồn còn lại có thể tiếp tục
cấp điện. Đối với những khu vực có yêu cầu chất lượng điện cao hơn, tiêu chí
N-1 còn được áp dụng ở cấp trung áp. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng khi cơ cấu FDI chuyển sang các ngành công nghệ cao", ông Hoan thông tin.
Với một nhà máy sản xuất điện tử, bán dẫn hoặc các dây chuyền tự động hóa, một sự cố điện không nhất thiết phải kéo dài hàng giờ mới gây thiệt hại. Chỉ một khoảng gián đoạn ngắn cũng có thể làm dừng thiết bị, ảnh hưởng đến sản phẩm đang trong quá trình sản xuất và kéo dài thời gian khôi phục.
Từ thực
tế của doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao tại khu công nghiệp phía Nam, ông
Lữ Chính Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã chủ động đề nghị đầu tư tuyến cáp điện
ngầm nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng bởi giông sét.
Tuy nhiên, ngay cả khi đường
dây được bảo vệ, sự cố sét tại trạm biến áp phía nguồn vẫn có thể khiến thiết
bị bảo vệ tác động và gây mất điện trong thời gian ngắn. Với nhà máy công nghệ
cao, gián đoạn tức thời cũng có thể gây tổn thất đáng kể.
Về vấn đề này, ông Hoan cho biết EVNSPC đang có lộ trình để đến năm 2028, toàn
bộ hệ thống lưới điện miền Nam đáp ứng tiêu chí N-1 trong cấp điện cho cả khách
hàng sinh hoạt và doanh nghiệp. Các khu công nghiệp đã và đang được ưu tiên đầu
tư để nâng độ tin cậy cấp điện.
Đặc
biệt ngành điện Thành phố đang chuyển từ cách tiếp cận “nhà đầu tư đến đâu, đầu
tư điện đến đó” sang chủ động chuẩn bị hạ tầng theo quy hoạch thu hút đầu tư.
Tại
các khu vực Đồng Nai và Tây Ninh, nơi nhiều khu công nghiệp đang hình thành và
mở rộng, EVNSPC đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư khu công nghiệp,
chính quyền địa phương để cập nhật kế hoạch thu hút đầu tư, điều chỉnh quy
hoạch và đưa các công trình điện vào kế hoạch đầu tư.
Theo đó, một loạt công trình được
triển khai để phục vụ các khu công nghiệp như Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Nhạn -
Sông Quế, Long Đức 3 tại Đồng Nai và Phước Cạn - Phước Đông tại Tây Ninh, hướng
tới bảo đảm nguồn điện sẵn sàng khi các dự án mới đi vào hoạt động, đặc biệt
trong bối cảnh sân bay Long Thành được đưa vào khai thác.
Ông Hoan cho biết ngay
cả với một công trình hạ tầng quy mô lớn như sân bay Long Thành, EVNSPC đã hoàn
thành và đưa vào vận hành một trạm biến áp 110 kV cấp điện riêng từ cuối năm
2025.
Bên
cạnh việc đảm bảo “đủ điện” là điều kiện đầu tiên, thì với FDI thế hệ mới,
điện xanh đang trở thành điều kiện ngày càng quan trọng. Lãnh đạo EVNSPC
cho hay hiện nay có hai cơ chế đang mở ra khả năng đồng thời giải quyết bài
toán tăng nguồn cung và xanh hóa nguồn điện, là điện mặt trời mái nhà tự sản tự
tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Tuy nhiên, việc huy động nguồn
lực xã hội giúp bổ sung nguồn điện phân tán, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn
đối với vận hành và điều độ hệ thống.
Tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn EVNSPC quản lý, hiện có khoảng 933 đơn
vị lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 845 MW. Trong
đó, 789 hệ thống, công suất khoảng 581 MW, được triển khai trong giai đoạn áp
dụng cơ chế giá FIT; 144 nguồn phát điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu mới có
tổng công suất khoảng 264 MW. Riêng 264 MW này đã chiếm hơn một nửa tổng công
suất điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu của toàn miền Nam theo cơ chế mới,
được EVNSPC thống kê ở mức khoảng 526 MW.
Với
DPPA, EVNSPC cho biết tại miền Nam đã có 8 doanh nghiệp sản xuất trong khu công
nghiệp tham gia mô hình DPPA trực tiếp, với tổng quy mô công suất bước đầu
khoảng 23 MW. Mô hình này chủ yếu sử dụng điện mặt trời. Đồng thời, một số
khách hàng lớn cũng đang được chuẩn bị để tham gia DPPA qua lưới điện quốc gia.
Với
cải cách thủ tục đấu nối, EVNSPC xác định ưu tiên chủ động phối hợp với nhà đầu
tư khu công nghiệp để chuẩn bị hạ tầng điện. Đối với những hồ sơ đầy đủ và được
chuẩn bị đúng, ông Hoan cho biết thời gian thỏa thuận có thể chỉ mất vài ngày.
Ngược lại, nếu chất lượng tư vấn và hồ sơ không đạt yêu cầu có thể kéo dài quá
trình xử lý. Với các dự án điện mặt trời và DPPA, EVNSPC cũng đang phối hợp với
địa phương và doanh nghiệp theo hướng tăng tính minh bạch của quy trình.
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