10 tháng, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách hơn 62.345 tỷ

Theo thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 10, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục qua Cục Hải quan Hải Phòng đạt 12,15 tỷ USD, tăng 15,73% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 6,33 tỷ USD, tăng 22,46% so với tháng trước, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 26,16 triệu USD, tăng 8,33% so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,82 tỷ USD, tăng 9,21% so với tháng trước, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 2,29 tỷ USD, tăng 16,91% so với tháng trước, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 10, các nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ là: Ô tô các loại đạt 135,06 triệu USD tăng 28,8%; linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 42,77 triệu USD tăng 21%; linh kiện, phụ tùng xe máy đạt 1,78 triệu USD tăng 5,4%; xăng dầu đạt 28,79 triệu USD tăng 1,2%; bia rượu đạt 2,9 triệu USD tăng 55,4%; sắt thép đạt 511,76 triệu USD tăng 46,6%; mỹ phẩm đạt 1,86 triệu USD tăng 67,4%...

Cùng với tăng trưởng ấn tượng từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng, Số lượng tờ khai làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng trong tháng 10/2024 cũng tăng mạnh.

Cụ thể, tháng 10/2024, tổng số tờ khai xuất nhập khẩu toàn Cục đạt 256.644 tờ khai, tăng 22,36% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 17,59% so với tháng 9. Trong đó, nhập khẩu đạt 134.161 tờ khai, xuất khẩu đạt 122.483 tờ khai.

Trong các chi cục trực thuộc, Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp có số lượng nhiều nhất với 62.379 tờ khai.

Về kết quả thu ngân sách, lũy kế hết tháng 10/2024, toàn Cục Hải quan Hải Phòng đã đạt số thu ngân sách hơn 62.345 tỷ đồng, bằng 93,77% dự toán cả năm 2024, tăng 16,72 % so với cùng kỳ năm 2023. Là đơn vị có số thu lớn thứ 2 trong tổng số 35 cục hải quan địa phương, chỉ sau Cục Hải quan TPHCM với số thu 10 tháng đạt 104.099 tỷ đồng.

Ông Trương Bình An, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, dự kiến đầu tháng 12/2024, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh giao là 66.490 tỷ đồng.