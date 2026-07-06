Hiện nay, tại các đô thị, vẫn còn một lượng lớn nhà ở chưa được đưa vào khai thác, trong khi đó, nhiều gia đình trẻ, chuyên gia, người lao động và không ít hộ dân thuộc diện giải tỏa lại đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nơi ở phù hợp…

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Từ thực tế trên, Cen Land (thông qua Cenhomes.vn) đã triển khai chiến dịch "1001 chỗ ở miễn phí" dành cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, đồng thời, tiếp tục lan tỏa định hướng "Nhà là để ở" thông qua việc kết nối và đưa các nguồn lực nhà ở đang nhàn rỗi vào khai thác hiệu quả.

Đại diện Cenhomes.vn cho biết chiến dịch "1001 chỗ ở miễn phí" hướng tới các hộ dân phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị. Từ quỹ căn hộ sẵn có, Cenhomes.vn đã đưa vào vận hành nguồn lực nhà ở để hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa với thời gian từ 1–3 tháng, tùy nhu cầu thực tế.

Thực tế triển khai cho thấy khi có mô hình vận hành phù hợp, nguồn lực nhà ở sẵn có có thể nhanh chóng được đưa vào phục vụ nhu cầu thực tế của cộng đồng. Tuy nhiên, quy mô nhu cầu thực tế lớn hơn rất nhiều so với khả năng của một doanh nghiệp. Vì vậy, Cenhomes.vn mong muốn nhận được sự đồng hành của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng chủ sở hữu để cùng mở rộng quỹ nhà phục vụ nhu cầu ở thực.

"Cenhomes.vn sẽ từng bước làm việc với các đối tác đang sở hữu quỹ căn hộ chưa khai thác hoặc khai thác chưa hiệu quả để nghiên cứu các mô hình hợp tác trong quản lý, vận hành và cho thuê. Mục tiêu là hình thành mạng lưới nguồn cung đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của thị trường, từ thuê dài hạn, thuê trung hạn đến các nhu cầu nhà ở trong từng giai đoạn của cuộc sống", đại diện Cenhomes.vn chia sẻ.

Hơn nữa, nhằm tiếp tục lan tỏa định hướng "Nhà là để ở" của Đảng và Chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy các cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, Cen Land sẵn sàng nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan để tham gia vận hành, khai thác các quỹ nhà phù hợp khi có cơ chế cho phép. Theo doanh nghiệp, đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công mà còn góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực.

"Một căn nhà chỉ thực sự phát huy giá trị khi có người sinh sống. Giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế đối với chủ sở hữu, mà còn ở dòng chảy mà nó tạo ra cho đô thị: dòng người, dòng sinh hoạt và từ đó là dòng tiền vận hành bền vững. Khi một bất động sản được đưa vào sử dụng, nó không chỉ trở thành nơi an cư cho một gia đình, mà còn góp phần giữ chân một chuyên gia, ổn định cuộc sống cho một người lao động và làm dày thêm sức sống cho cộng đồng xung quanh. Nhưng để dòng người ấy hình thành, cần một hệ sinh thái hạ tầng và nền tảng đủ tốt để nhà ở thực sự được đưa vào sống", ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land phân tích.

Với Cen Land, "Nhà là để ở" không chỉ là một định hướng phát triển, mà còn là cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và cộng đồng chủ sở hữu trong việc đưa những nguồn lực nhà ở đang nhàn rỗi trở về đúng giá trị, phục vụ cuộc sống và góp phần phát triển thị trường bất động sản theo hướng bền vững.

Lãnh đạo Cen Land cũng nhận định rằng bên cạnh việc phát triển nguồn cung mới, thị trường cần chú trọng hơn đến việc phát huy giá trị của các bất động sản hiện hữu. Khi được quản lý và vận hành bài bản, những căn nhà đang để trống hoàn toàn có thể trở thành nguồn cung thiết thực, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở, vừa gia tăng giá trị.

“Cen Land mong muốn đồng hành cùng các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng chủ sở hữu bất động sản nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở phục vụ nhu cầu an cư, đồng thời, góp phần sử dụng hiệu quả hơn các tài sản hiện hữu, hướng tới một thị trường phát triển bền vững. Đó cũng là tinh thần của định hướng "Nhà là để ở" mà Cenhomes.vn theo đuổi: đưa bất động sản trở về đúng giá trị cốt lõi – phục vụ cuộc sống của con người”, ông Nguyễn Trung Vũ bày tỏ.