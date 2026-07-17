Agribank được Standard Chartered vinh danh về chất lượng thanh toán quốc tế

Ngày 8/7/2026, tại Hà Nội, Agribank được Ngân hàng Standard Chartered trao tặng “Giải thưởng Tỷ lệ Điện đạt chuẩn Xuất sắc” năm 2025, ghi nhận chất lượng xử lý điện thanh toán đạt chuẩn quốc tế và hiệu quả trong hoạt động thanh toán quốc tế của Agribank.

Giải thưởng STP Award là một trong những ghi nhận uy tín dành cho các tổ chức tín dụng đạt tỷ lệ điện chuyển tiền xử lý ngay (Straight-Through Processing – STP) vượt trội so với mặt bằng chung toàn cầu. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Agribank được Standard Chartered trao giải thưởng nói trên. Việc Agribank duy trì tỷ lệ STP ở mức cao, đạt 99,3%, tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong, năng lực công nghệ và chất lượng vận hành vượt trội của ngân hàng trong thực thi các tiêu chuẩn thanh toán quốc tế nghiêm ngặt nhất.

Theo dữ liệu Bankers Almanac, Standard Chartered Bank là ngân hàng lớn thứ 13 tại Anh và đứng thứ 95 trên thế giới về quy mô tổng tài sản. Về xếp hạng tín nhiệm, Standard Chartered được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới đánh giá ở mức cao. Standard Chartered là đối tác quan trọng, thiết lập quan hệ đại lý với Agribank từ năm 2003. Hiện Agribank có quan hệ hợp tác với trụ sở chính và gần 15 chi nhánh của Standard Chartered trên toàn thế giới.

Đại diện Agribank và Standard Chartered tại buổi làm việc. Ảnh: Agribank.

Đại diện Standard Chartered đánh giá cao thành tích của Agribank, bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước tỷ lệ điện chuẩn hóa vượt trội - minh chứng rõ rệt cho sự chuyên nghiệp, tinh thần đổi mới và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ từ Trụ sở chính đến từng chi nhánh trên toàn hệ thống.

Tại sự kiện, Agribank một lần nữa thể hiện vị thế dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi số khi hoàn tất nâng cấp hạ tầng thanh toán theo các chuẩn mực quốc tế hiện đại nhất hiện nay, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu giao dịch của khách hàng trong kỷ nguyên số.

Trên nền tảng công nghệ vững mạnh và mối quan hệ hợp tác chiến lược, lãnh đạo hai bên cam kết tiếp tục mở rộng phối hợp, phát triển những giải pháp tài chính tối ưu - nhanh chóng - an toàn, trở thành “cầu nối” tin cậy giúp doanh nghiệp và người dân Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, thúc đẩy dòng chảy thương mại toàn cầu.