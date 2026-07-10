Áp lực bán tăng, cổ phiếu đua nhau lao dốc

Thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay tăng vọt 67,4% so với phiên sáng, là buổi chiều giao dịch cao nhất kể từ đầu tuần. Đặc biệt thanh khoản VN30 tăng 95,2%. Cùng với đó cổ phiếu giảm sâu la liệt, thậm chí riêng nhóm blue-chips đã có tí 18 mã giảm quá 1%.

VN-Index đã rơi xuống dưới đường MA20 ngày sau phiên giảm hôm nay.

VN-Index đóng cửa mất 0,67% (-12,36 điểm), cũng không quá tệ so với phiên sáng (-0,41%/-7,52 điểm). Tuy nhiên mặt bằng giá đa cổ phiếu thì kém hơn rất nhiều và việc VIC, LPB lên giá chiều nay đã hỗ trợ điểm số.

Độ rộng chỉ số chiều nay cũng kém hơn khi chỉ có 86 mã tăng/212 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 92 mã tăng/180 mã giảm. Điểm nhấn nằm ở nhóm giảm, số lượng không chỉ tăng lên mà biên độ giảm cũng sâu hơn đáng kể.

Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 87 mã giảm quá 1% giá trị, đóng cửa là 127 mã. Thanh khoản nhóm giảm sâu này chiếm khoảng 70% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE (phiên sáng chiếm 47,9%). Tới gần 30 cổ phiếu xuất hiện ngưỡng thanh khoản vượt quá trăm tỷ đồng (phiên sáng 8 mã). Đây là các thống kê xác nhận áp lực bán mạnh lên đáng kể và dồn vào vùng dưới tham chiếu, các cổ phiếu càng yếu càng bị bán mạnh.

Không chỉ vậy, 60% số cổ phiếu có giao dịch phải chấp nhận đóng cửa ở giá thấp nhất phiên hoặc chỉ nhích lên 1 bước giá nhờ lệnh mua cuối cùng. Rổ VN30 tới 23/30 mã trong tình trạng như vậy. Đây là kết quả của áp lực bán duy trì đến trọn phiên.

Bản thân VN-Index cũng đóng cửa giá thấp nhất. 8 mã trong nhóm VN30 giảm quá 2% và khá may mắn là không nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. BSR giảm 3,23%, GVR giảm 2,86%, MWG giảm 2,42%, GAS giảm 2,34%, TCB giảm 2,26%, FPT giảm 2,08%, VRE giảm 2,04% và VPB giảm 2,02%. Trong số này GAS, TCB, VPB thuộc Top 10 vốn hóa. Ngoài ra “bồi thêm” sức nặng là VHM giảm 1,14%, HPG giảm 1,08%.

Thống kê rổ VN30 chiều nay chỉ có 7 cổ phiếu nhích giá lên trong khi 21 mã tụt giá so với mức chốt phiên sáng. SSB tiến triển tốt nhất, chốt phiên sáng mã này tham chiếu và đóng cửa là tăng 1,88%. LPB cũng mạnh lên thêm 0,95%, đóng cửa tăng 1,91% so với tham chiếu. VIC cải thiện 0,77% thành tăng 0,9% cuối ngày. VNM nhích nhẹ thêm 0,18%, chốt tăng 1,62%. Các cổ phiếu này có tác động kịp thời hỗ trợ điểm số, trong đó VIC thậm chí bù lại được cho mức giảm VHM và TCB.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đa phần giảm sâu.

Phần còn lại của thị trường cũng rất kém: 35% số cổ phiếu và 70% thanh khoản sàn HoSE tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm sâu từ 1% trở lên. Số cổ phiếu giảm vượt 2% chiều nay cũng tăng gần gấp đôi buổi sáng, lên 65 mã. Đây là rủi ro thiệt hại rất lớn cho danh mục.

Ngoài các blue-chips, những mã chịu áp lực xả nổi bật là VIX giảm 3,74%, PNJ giảm 6,8%, VND giảm 1,91%, GEX giảm 2,56%, VCI giảm 2,59%, GMD giảm 1,05%, HCM giảm 1,07%, PDR giảm 1,06%, PVD giảm 2,4%. Những cổ phiếu này đều khớp lệnh trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng không mang tính đại diện. Ngoài 3 cổ phiếu trong rổ VN30 là VNM, SSB và LPB, tất cả những cổ phiếu tăng tốt đều có thanh khoản nhỏ và số lượng cũng rất ít: KHG tăng 4,09% với 49,3 tỷ đồng; HAH tăng 2,79% với 33,8 tỷ; HSL tăng 6,99% với 22,3 tỷ; SCR tăng 6,91% với 20,8 tỷ; CSM tăng 2,87% với 20,6 tỷ; HAG tăng 1,03% với 18,1 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch mua ròng thỏa thuận rất lớn ở VIC, tới trên 1.560 tỷ đồng, nâng tổng giao dịch cả phiên lên 1.690 tỷ đồng ròng. VNM cũng được mua ròng thêm hơn 80 tỷ nữa, nâng tổng số lên 196,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -119,5 tỷ, VPB -82,1 tỷ. Tính chung cả ngày, nhờ VIC vị thế ròng của khối ngoại đạt +1.387,3 tỷ đồng, tức là vẫn bán ròng ở các cổ phiếu khác.