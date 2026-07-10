Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng và chứng khoán dự báo tiếp tục gặp khó trong cuối năm

Thanh khoản trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường chứng khoán nhiều khả năng vẫn sẽ gặp khó khăn trong nửa cuối năm 2026. Điều này có thể khiến giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, mà chủ yếu phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu ngắn hạn trên thị trường.

Chứng khoán BSC vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán cuối năm và cho cả năm 2027 trong đó nhấn mạnh thanh khoản tiếp tục là yếu tố gây rủi ro cho thị trường.

So với báo cáo trước (tháng 3/2026), trên cơ sở theo dõi gần 80 mã cổ phiếu, BSC điều chỉnh dự phóng lợi nhuận năm 2026 đạt 525,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với báo cáo trước và tăng 21,9% so với cùng kỳ. Mức điều chỉnh chủ yếu tập trung ở nhóm Bất động sản (VHM), Dầu khí (BSR)...

Về chất lượng lợi nhuận, BSC đánh giá ở mức tốt, khi phần lớn tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 21%, tương ứng với chất lượng tăng trưởng ở mức trung bình so với lịch sử (percentile 60%).

Trên thị trường tiền tệ, cầu tín dụng đang ở mức rất cao do nhu cầu vốn lớn của các chủ đầu tư trên thị trường, tạo ra hiện tượng "crowding out". Trong khi đó, cung tín dụng vẫn ở mức thấp do: (i) người dân có xu hướng nắm giữ tiền mặt nhiều hơn (liên quan đến thu thuế...); và (ii) một lượng lớn dòng tiền bị "chôn" trong các tài sản có giá cao, đặc biệt là bất động sản (ước tính khoảng 2 triệu tỷ đồng).

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, như không tính tín dụng đối với các dự án trọng điểm, nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn... SBV có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường, nhưng sẽ không đảo chiều đột ngột các chính sách bơm tiền do vẫn chịu áp lực từ lạm phát (chịu ảnh hưởng từ xung đột Iran) và tỷ giá.

Chính sách tài khóa tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 5/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 219.358 tỷ đồng, tương đương 21,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 13% so với cùng kỳ. BSC cho rằng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng tốc nhanh hơn sau khi Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện Quy hoạch 100 năm.

BSC cho rằng, để dòng tiền của người dân quay trở lại hệ thống ngân hàng, cần theo dõi một số yếu tố sau: Đề xuất miễn thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng được thông qua, qua đó giảm động cơ nắm giữ tiền mặt để né thuế.

Cần thêm thời gian để lượng tiền mặt từ hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng quay trở lại hệ thống ngân hàng, cũng như để người dân gửi lại tiền khi các kênh tài sản khác có dấu hiệu chững lại.

Trên thị trường chứng khoán, định giá của VN-Index hiện đang ở vùng thấp so với lịch sử. Tuy nhiên, áp lực thanh khoản vẫn ở mức cao khiến phần lớn cổ phiếu tiếp tục giao dịch với mức định giá thấp.

Khối ngoại tiếp tục rút ròng mạnh, lũy kế giá trị ròng khoảng 3 tỷ USD từ đầu năm đến hết tháng 6. Tuy nhiên, BSC kỳ vọng khoảng 3.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 141 triệu USD) sẽ được giải ngân từ tháng 9/2026 nhờ yếu tố nâng hạng thị trường.

Đối với chiến lược đầu tư giai đoạn nửa cuối năm 2026 – 2027, BSC theo đuổi ba tiêu chí chính để lựa chọn ngành và cổ phiếu, gồm: tăng trưởng lợi nhuận; mức định giá hiện tại; và mức độ tự tin của chuyên viên phân tích.

Trong đó, Ngân hàng được kỳ vọng là nhóm hưởng lợi lớn nhất khi nhu cầu tín dụng tiếp tục ở mức cao, đặc biệt đến từ các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn có khả năng chấp nhận mức lãi suất vay cao. Tuy nhiên, rủi ro tập trung cũng sẽ gia tăng.

Nhóm bán lẻ tiếp tục mở rộng thị phần, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khi định giá đã được chiết khấu đáng kể. FPT, HPG: Duy trì triển vọng tăng trưởng cao, đồng thời đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn.

Bất động sản: Được kỳ vọng hưởng lợi từ khả năng đảo chiều của các chính sách thắt chặt.

"Thanh khoản trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường chứng khoán nhiều khả năng vẫn sẽ gặp khó khăn trong nửa cuối năm 2026. Điều này có thể khiến giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, mà chủ yếu phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu ngắn hạn trên thị trường. Do đó, nhà đầu tư cần kéo dài thời gian nắm giữ (time horizon) để giảm thiểu tác động của yếu tố thanh khoản đến mức giá mục tiêu", BSC nhấn mạnh.