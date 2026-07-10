Các ETF quy mô gần 10.000 tỷ sắp bán mạnh nhóm ngân hàng và bất động sản

Tính đến ngày 03/07/2026, tổng giá trị tài sản ròng (AUM) của bốn quỹ ETF nội mô phỏng chỉ số VN30 đạt khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng, trong đó E1VFVN30 chiếm tỷ trọng áp đảo với quy mô 6,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 63,74%% tổng AUM.

Yuanta vừa đưa ra dự phóng kỳ rà soát VN30 dự kiến sẽ ghi nhận 02 thay đổi về thành phần, với MCH và TCX được bổ sung vào rổ chỉ số, thay thế PLX và TPB.

Trong đó, MCH (hạng 11) và TCX (hạng 20) đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhờ nằm trong Top 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất.

Ngược lại, PLX (hạng 35) và TPB (hạng 37) không còn duy trì thứ hạng vốn hóa theo yêu cầu của bộ quy tắc chỉ số, qua đó bị loại khỏi danh sách thành phần trong kịch bản dự báo.

Nếu danh mục chính thức tương đồng với kết quả dự báo, hoạt động tái cơ cấu của các quỹ ETF và các quỹ đầu tư mô phỏng VN30 được kỳ vọng sẽ tạo ra lực mua đáng kể đối với MCH và TCX, đồng thời tạo áp lực bán kỹ thuật lên PLX và TPB trong giai đoạn hoàn tất cơ cấu danh mục.

Tính đến ngày 03/07/2026, tổng giá trị tài sản ròng (AUM) của bốn quỹ ETF nội mô phỏng chỉ số VN30 đạt khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng, trong đó E1VFVN30 chiếm tỷ trọng áp đảo với quy mô 6,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 63,74%% tổng AUM.

Trên cơ sở tổng AUM khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng của bốn quỹ ETF mô phỏng VN30, báo cáo ước tính khối lượng mua/bán dự kiến đối với từng cổ phiếu trong kỳ tái cơ cấu.

Top mua mạnh gồm MCH (+362.1 tỷ đồng), FPT (+158.1 tỷ đồng), TCX (+124.3 tỷ đồng ), TCB (+64 tỷ đồng), VHM (+48 tỷ đồng)

Top bán mạnh gồm VIC (-167 tỷ đồng), VRE (-103.2 tỷ đồng), STB (-91.25 tỷ đồng), TPB (-84.2 tỷ đồng), VJC (-77.6 tỷ đồng).

Theo Yuanta, ước tính dựa trên AUM 9,57 nghìn tỷ đồng của bốn quỹ ETF nội, giá đóng cửa ngày 30/06/2026 và danh mục dự báo. Kết quả chỉ phản ánh dòng tiền từ các quỹ ETF thụ động và có thể thay đổi nếu AUM, giá cổ phiếu hoặc danh mục chính thức được điều chỉnh.

Giai đoạn từ sau khi HOSE công bố danh mục chính thức đến trước phiên cơ cấu cuối cùng thường là khoảng thời gian xuất hiện nhiều biến động nhất về giá và thanh khoản. Các cổ phiếu được thêm mới hoặc điều chỉnh tăng tỷ trọng có xu hướng thu hút dòng tiền đón đầu, trong khi các cổ phiếu bị loại hoặc giảm tỷ trọng có thể chịu áp lực bán từ hoạt động tái cơ cấu của các quỹ ETF.