Thanh khoản cực thấp, giao dịch trì trệ

Sự thận trọng bao trùm thị trường trong phiên sáng nay và nhà đầu tư giữ chặt tiền trong túi. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE chỉ đạt 4.763 tỷ đồng chưa bao gồm thỏa thuận, mức giao dịch thậm chí còn thấp hơn cả riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng thời điểm sôi động.

Thanh khoản cực thấp do cầu yếu sáng nay khiến các cổ phiếu giao dịch lớn nhất vẫn đỏ nhiều hơn.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,41% tương đương mất 7,52 điểm. Độ rộng rất hẹp với 92 mã tăng/180 mã giảm cho thấy xu hướng giảm giá vẫn áp đảo trong bối cảnh bên mua bỏ mặc thị trường.

Cầu yếu khiến biên độ giảm giá khá mạnh: 87 mã đang giảm quá 1%, 8 mã trong số này giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Đó là VIX giảm 2,8% khớp 374,3 tỷ; TCB giảm 1,51% với 224,5 tỷ; FPT giảm 1,11% với 225 tỷ; PNJ giảm 5,4% với 181,1 tỷ; VHM giảm 1,21% với 173,5 tỷ; GEX giảm 2,2% với 139,6 tỷ; SSI giảm 1,11% với 110 tỷ.

Nhóm blue-chips VN30 cũng đóng góp 9 mã giảm quá 1%, bất ngờ là bao gồm cả cổ phiếu dầu khí. Sau phiên tăng tích cực nhờ giá dầu thế giới hôm qua, nhóm dầu khí đã suy yếu khá nhanh BSR giảm sâu nhất rổ VN30, mất 1,71%, GAS giảm 1,3%. Riêng PLX còn tăng 0,83% nhưng cổ phiếu này cũng đã bị ép lùi lại tới 1,76% so với giá cao nhất. Các mã dầu khí khác cũng đỏ như PVD, PVC, PVS, PVB, PVT…

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,35% với 7 mã tăng/17 mã giảm. Điểm nhấn của rổ này là thanh khoản cực kém với hơn 2.423 tỷ đồng. Một so sánh dễ nhìn, chỉ riêng nhóm ngân hàng trong VN30 hôm qua đã khớp tới 2.827 tỷ đồng. VNM tăng 1,44%, LPB tăng 0,95% là mạnh nhất.

Trạng thái thanh khoản thấp trong rổ VN30 một lần nữa xác nhận các dòng tiền lớn đã tạm dừng hoạt động. Thanh khoản rổ này giảm mạnh 22% so với sáng hôm qua và ở vùng thấp kỷ lục tương đương giai đoạn đầu tháng 6/2026. Thêm nữa, giao dịch của VN30 sáng nay chỉ chiếm 51,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tỷ trọng kém nhất 5 tuần.

VN-Index chốt phiên sáng ở giá thấp nhất.

Điều này có thể hiểu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang giao dịch còn tích cực hơn. Thực ra cơ hội để cổ phiếu tăng giá tập trung nhiều hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, vốn là địa chỉ ưa thích của nhà đầu tư cá nhân. Độ rộng sàn HoSE sáng nay ghi nhận 92 mã tăng và 180 mã giảm thì VN30 chỉ có 7 mã tăng.

Những cổ phiếu tăng tốt nhất hầu hết có thanh khoản nhỏ tới rất nhỏ. HSL, VNG, SCR đang kịch trần với giao dịch dưới 20 tỷ đồng. TNI tăng 6,61%, KHG tăng 4,09%, CSM tăng 3,94%, ASM tăng 3,36%, EVG tăng 1,97%, DPG tăng 1,67% chỉ thanh khoản loanh quanh vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Những mã giao dịch vài trăm triệu đồng tăng 3-4% cũng không ít.

Những cổ phiếu như vậy vẫn luôn xuất hiện trong hầu hết điều kiện thị trường, chỉ có điều sẽ không mang tính đại diện. Các dòng tiền lớn không hoạt động được với ngưỡng thanh khoản như vậy. Bù lại các nhà đầu cơ nhỏ lẻ có thể tìm thấy niềm vui nhất định trong bức tranh tổng thể thị trường rất ảm đạm hiện tại.

Khối ngoại cũng đang giảm cường độ giao dịch, bán ra chỉ còn 639,9 tỷ, mua vào 578,7 tỷ, tương ứng bán ròng 61,2 tỷ. VIC đang được mua ròng lớn nhất với 127,2 tỷ, VNM +119,4 tỷ. Phía bán ròng có FPT -70,5 tỷ, PNJ -49,8 tỷ, VHM -32,8 tỷ, SSI -21,9 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng lùi xuống mức 1833,18 điểm, và vùng thấp nhất mà hai phiên đầu tuần chỉ số điều chỉnh tới. Vùng này các phiên trước đều xuất hiện dòng tiền bắt đáy, nhưng tình hình hiện tại có nét khác biệt. Nguy cơ bùng phát xung đột nóng tại Trung Đông gia tăng khiến nhà đầu tư ngại rủi ro hơn. Thống kê sàn HoSE sáng nay chưa tới 20% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Điều này kết hợp với thanh khoản rất thấp cho thấy dòng tiền bắt đáy rất thụ động.