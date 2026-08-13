Bác sĩ Việt chứng minh năng lực điều trị xuyên biên giới

Đầu tháng 8/2026, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, đã thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật thay van tim tại các bệnh viện Myanmar...

Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân nước ngoài đã chủ động đến Việt Nam để khám chữa bệnh. Ảnh: Vinmec

Trong 3 ngày, đoàn thực hiện thành công 45 ca can thiệp tim bẩm sinh (tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay) và 2 ca thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) bằng van tự nở (ở Bệnh viện Đa khoa Yangoon). “Ba ngày làm việc cường độ cao ở Myanmar thành công mỹ mãn. 45 ca can thiệp tim bẩm sinh và 2 ca thay van động mạch chủ TAVI bằng van tự nở đầu tiên ở Myanmar là thành quả mà tất cả các bác sĩ đều rất tự hào,” PGS. Nguyễn Lân Hiếu nói.

2 người bệnh được thực hiện TAVI là bà A., 77 tuổi và ông B., 65 tuổi. Sau can thiệp, 2 bệnh nhân đều ổn định và hồi phục tốt. Trong 3 ngày làm việc tại Myanmar, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cùng ê kíp không chỉ thực hiện các ca can thiệp mà còn làm việc và chuyển giao kỹ thuật với đồng nghiệp nước bạn.

“Can thiệp tim mạch - từ đặt stent mạch vành, bít dù bệnh tim bẩm sinh đến các kỹ thuật phức tạp như MitraClip, thay van động mạch chủ qua da TAVI... - đều đòi hỏi đào tạo chuyên nghiệp cũng như việc ra quyết định thật nhanh, quyết đoán dựa theo kinh nghiệm. Đồng thời, trong phòng Cathlab, không có ngôi sao đơn lẻ, chỉ có một hệ thống phải chạy trơn tru đến từng giây. Mỗi người giữ một mắt xích, đứt một mắt xích là đứt cả chuỗi,” Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tâm sự.

Đoàn công tác Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội tại Myanmar. Ảnh: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, một bác sĩ có thể thực hiện thành công kỹ thuật TAVI cho người bệnh của mình. Nhưng để chuyển giao kỹ thuật cho một trung tâm khác, yêu cầu lớn hơn nhiều. "Bác sĩ được chuyển giao kỹ thuật phải có đủ kinh nghiệm để giải thích những quyết định chuyên môn, hướng dẫn đồng nghiệp và cùng họ xử lý những tình huống khó trong quá trình thực hiện," bác sĩ nói.

Cũng mới đây, thông tin từ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, bác sĩ của bệnh viện này vừa hỗ trợ xử trí cấp cứu kịp thời cho một hành khách người Mỹ gặp sự cố sức khỏe, nôn ra máu giữa chuyến bay. Theo đó, ngày 5/8, trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về TP.HCM, một hành khách người Mỹ bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe.

Khi phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, ThS.BSCKII. Đỗ Tiến Hải, Trưởng khoa Vi phẫu - Tạo hình Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ hành khách. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận hành khách bị chảy máu vùng mũi, kèm theo nôn ói có lẫn máu nhưng vẫn tỉnh táo.

Thư cảm ơn của phi hành đoàn trên chuyến bay Vietnam Airlines đến bác sĩ Đỗ Tiến Hải. Ảnh: Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM

Với chuyên môn về hàm mặt, BS. Hải nhanh chóng nhận thấy máu xuất phát từ một điểm ở vùng cửa mũi bên phải nên tiến hành đè ép trực tiếp vào vị trí này. Trong khi anh duy trì lực ép, một nữ điều dưỡng người Mỹ kiểm tra huyết áp của hành khách. Thấy tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định, bác sĩ đề nghị lấy đá lạnh, sau đó vừa chườm lạnh vừa duy trì lực ép nhằm giúp co mạch, hỗ trợ cầm máu.

Sau khoảng 15 - 20 phút, tình trạng chảy máu ngừng hẳn. Hành khách tiếp tục được theo dõi cho đến khi chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đầu tháng 7/2026, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cũng đã phối hợp xuyên biên giới, điều trị thành công người bệnh đột quỵ. Đó là bệnh nhân T.Đ.T (sinh năm 2001, ngụ tại TP.HCM), bị đột quỵ nặng trong khi đang du lịch tại Thái Lan. Tiếp nhận thông tin, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã hướng dẫn người thân nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh viện ở Thái Lan và được can thiệp lấy huyết khối do tắc động mạch thân nền.

Tuy nhiên sau đó, người bệnh vẫn viêm phổi nặng, phụ thuộc máy thở hỗ trợ hô hấp kéo dài. Bệnh viện Nhân dân 115 đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lực lượng an ninh hàng không để tổ chức vận chuyển người bệnh về nước bằng đường hàng không.

Tiếp nhận thông tin chuyên môn từ bệnh viện tại Thái Lan, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhân dân 115 nhanh chóng triển khai kế hoạch điều trị tích cực. Sau 5 ngày, người bệnh được rút ống nội khí quản và có thể tự thở. Đến nay, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được chuyển đến một bệnh viện chuyên sâu về phục hồi chức năng tại TP.HCM.

Hệ thông máy DSA chuẩn bị can thiếp lấy huyết khối cho bệnh nhân tắc mạch máu trong não. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân 115

Có thể nói, những ca bệnh trên là minh chứng cho năng lực phối hợp điều trị không chỉ trong nước mà còn vượt ra ngoài biên giới, giúp người bệnh dù ở đâu cũng được chăm sóc y tế hiệu quả và triệt để nhất.

Theo dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030 đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, Việt Nam hiện có năng lực y tế tương đối lớn, với 2.107 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh và trên 105.000 bác sĩ vào năm 2025. Hệ thống y tế chuyên sâu gồm 103 bệnh viện, trong đó có 13 bệnh viện ở cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, tập trung tại Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Tuy nhiên, dự thảo dẫn số liệu ước tính cho thấy người Việt Nam chi khoảng 2 - 3 tỷ USD mỗi năm cho khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, cao hơn toàn bộ nguồn thu từ khách du lịch y tế. Điều này cho thấy cán cân của lĩnh vực vẫn đang ở trạng thái thâm hụt, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh của y tế Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và xu hướng quốc tế, dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 là đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á, từng bước vươn lên nhóm dẫn đầu châu Á. Đề án cũng hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong nước, góp phần hạn chế tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Một bệnh nhân 51 tuổi, quốc tịch New Zealand, mới đây đã vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của dự thảo là đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 20 bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trong đó ít nhất 5 bệnh viện công lập. Đồng thời, tối thiểu 30 gói sản phẩm du lịch y tế được chuẩn hóa và đưa vào vận hành. Cổng thông tin du lịch y tế quốc gia đa ngôn ngữ và Cơ sở dữ liệu du lịch y tế quốc gia được vận hành từ năm 2028.

Về thị trường, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch y tế quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được đặt mục tiêu đạt khoảng 1 tỷ USD; tổng chi tiêu của khách và người đi cùng khoảng 2,5 tỷ USD.