BCM sắp đấu giá công khai 300 triệu cổ phiếu với giá 69.600 đồng/cổ phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, BCM chào bán 300 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu (tương đương thị giá cổ phiếu BCM hiện nay trên sàn). Nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch, tổng số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được phân bổ cho: Đầu tư vào KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng Mở rộng tại tỉnh Bình Dương; Tăng vốn cho các công ty liên kết, bao gồm Công ty Liên doanh Phát triển Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex-VSIP (BVP); Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam-Singapore (VSSES); và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định; Tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán các trái phiếu và khoản vay hiện tại, tổng giá trị 5.060 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá công khai dự kiến được thực hiện tại HOSE trong phạm vi 90 ngày kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực và Chứng khoán SSI là tổ chức tư vấn cho giao dịch này.

Về kết quả kinh doanh, BCM đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt đạt 5.195 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ và 2.105 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, hoàn thành 58% và 98% kế hoạch của công ty.

Theo SSI Research, mức giảm NPATMI trong năm 2024 chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu từ bán bất động sản trong quý 4/2024 thấp hơn so với quý 4/2023. Công ty đã ghi nhận doanh thu 1.334 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 4 lô đất (E7, E10, E11 và E14) tại dự án khu dân cư Hòa Lợi trong quý 4/2024. Trong khi đó, quý 4/2023 ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng đất 18,9 ha tại Thành phố Mới Bình Dương cho CapitaLand, trị giá 4.600 tỷ đồng.

Năm 2025, SSI Research dự báo doanh thu và LNST sẽ lần lượt đạt 7.278 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và 2.818 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ và mức tăng trưởng được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng từ dự án One Residence tại Thành phố Mới Bình Dương và KCN Cây Trường bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm 2025 và KCN Bàu Bàng mở rộng tăng diện tích đất sau khi đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại 380 ha.

Ngoài ra, BCM dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ VSIP, tăng 14% so với cùng kỳ với các đóng góp từ các dự án mới như KCN VSIP 3, VSIP Nghệ An và VSIP Cần Thơ.

Hiện, BCM là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp. Đồng thời, sự đóng góp từ liên doanh VSIP, trong đó BCM nắm giữ 49% cổ phần, dự kiến sẽ tăng trưởng thông qua các dự án cho thuê mới như KCN VSIP 3 và KCN VSIP Cần Thơ.