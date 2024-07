BID, TCB bùng nổ, VN-Index tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bật lên mạnh mẽ trong phiên chiều, dẫn dắt bởi BID và TCB, tạo sức lan tỏa rất tích cực. Độ rộng sàn HoSE nghiêng hẳn về phía tăng, đẩy VN-Index vượt mức trung bình 20 ngày, xác lập phiên tăng thứ 3 liên tiếp…

Chốt phiên sáng VN-Index mới tăng rất nhẹ 1,5 điểm (+0,12%), đóng cửa chiều nay đã tăng 7,06 điểm (+0,56%). Độ rộng phiên sáng mới có 170 mã tăng/176 mã giảm, kết phiên là 242 mã tăng/161 mã giảm. Số lượng cổ phiếu đảo chiều thành công khá nhiều cho thấy thực sự có diễn biến tăng giá lan tỏa rộng.

Dẫn dắt chỉ số bay cao hơn chiều nay dĩ nhiên vẫn phải là các blue-chips. FPT – cổ phiếu mạnh nhất buổi sáng, chiều nay đã suy yếu một chút. Giá có một nhịp “rướn” nữa trong buổi chiều và đạt đỉnh khoảng 2h, tăng 3,75% so với tham chiếu (chốt phiên sáng tăng 2,89%) nhưng sau đó bắt đầu bị bán ép xuống. Đóng cửa FPT còn tăng 2,34%.

Tuy vậy đã có nhiều cổ phiếu khác mạnh lên thay thế. Dẫn đầu biến động phiên chiều là BID và TCB. Hai mã này cuối phiên sáng khá đuối, chỉ tăng tương ứng 0,33% và 0,87%. Cả hai mã đột nhiên từ khoảng 1h15 trở đi có dòng tiền mạnh vào đẩy giá lên vèo vèo: BID đóng cửa tăng 3,17% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng thêm tới 2,83%. TCB chốt tăng 2,62%, tương đương đã tăng thêm 1,73%. BID nhảy qua FPT trở thành cổ phiếu kéo điểm số mạnh nhất cho VN-Index, TCB cũng đứng thứ 3. Chỉ 3 mã này đã đem về 4,2 điểm cho chỉ số, trong tổng mức tăng 7,06 điểm.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay hầu hết tăng giá.

Rổ VN30 đại đa số cổ phiếu đều mạnh lên ở phiên chiều, chỉ có VIC tụt nhẹ 0,12% so với phiên sáng, đóng cửa giảm 0,6% so với tham chiếu; HPG tụt 0,35%, còn tăng 0,17% so với tham chiếu; GVR mất 0,14%, lùi xuống tham chiếu và FPT. Biên độ trượt giảm của các cổ phiếu này cũng không lớn, trong khi 23 cổ phiếu khác lại tăng giá. Ngay cả VHM, VRE, MWG, VIB dù vẫn đóng cửa dưới tham chiếu nhưng giá cũng đã có cải thiện so với buổi sáng.

Dòng tiền vào nhóm VN30 có cải thiện đáng kể trong buổi chiều, đạt gần 3.747 tỷ đồng, tăng 45% so với phiên sáng. Áp lực chốt lời có tăng ở một số cổ phiếu tụt giá như FPT khớp thêm 499,6 tỷ đồng, HPG khớp thêm 379,5 tỷ. Tuy vậy đại đa số cổ phiếu còn lại giá đều mạnh lên và thanh khoản tốt. Ví dụ BID giao dịch khá mạnh với 167,2 tỷ đồng, nâng tổng thanh khoản cả ngày lên 214,6 tỷ. TCB chiều nay cũng khớp được 178,8 tỷ đồng, thuộc nhóm thanh khoản cao nhất rổ. Dù vậy tính chung nhóm VN30 cũng chỉ tăng thanh khoản khoảng 3% so với hôm qua.

Nhóm cổ phiếu nhỏ thu hút dòng tiền tốt hơn hẳn. VNSmallcap đóng cửa tuy chỉ tăng 0,37% ở chỉ số nhưng thanh khoản tăng 37% so với hôm qua, đạt gần 1.816 tỷ đồng. Midcap cũng tăng thanh khoản gần 7% và chỉ số tăng 0,56% lúc đóng cửa. Tuy các chỉ số nhóm này kém hơn VN30-Index (tăng 0,73%) nhưng toàn sàn HoSE có 77 cổ phiếu tăng trên 1% thì rổ VN30 chỉ đóng góp 7 mã. DGC, DCM, TCM, LPB, EIB, VIX, VOS đều khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng và giá tăng tốt. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn như DRC, KSB, CSV, DPR, BFC, HHV, LHG, TLH thậm chí còn tăng mạnh trên 2%. Thanh khoản của nhóm tăng hơn 1% sàn HoSE hôm nay chiếm 36,7% tổng giá trị khớp lệnh của sàn này.

Chiều nay khối ngoại cũng giao dịch cân bằng hơn nhiều so với phiên sáng, mức bán ròng chưa tới 20 tỷ đồng ở HoSE. Thực ra buổi sáng ghi nhận quy mô bán ròng 498,6 tỷ đồng là do có thỏa thuận VRE với 312,5 tỷ. Chiều nay VRE bị bán ròng thêm hơn 100 tỷ đồng nữa. Khi tách giao dịch này thì khối ngoại đã tăng mua ở khá nhiều cổ phiếu như BID +76,8 tỷ, HDB +36,8 tỷ, VPB +34 tỷ. Ngoài ra khoảng chục mã khác được mua ròng trong khoảng 10-20 tỷ đồng. Phiên sáng chỉ có 3 mã được mua ròng quanh 10 tỷ đồng. Phía bán ròng, ngoài VRE, có VHM -99,3 tỷ, MWG -87 tỷ, HPG -54,2 tỷ là đáng kể.