GM lo cạnh tranh gay gắt khi các hãng xe tập trung vào Mỹ để tránh đối thủ Trung Quốc

Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...

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“Mỹ đang trở thành điểm đến của các hãng ô tô chịu sức ép từ đối thủ Trung Quốc ở những thị trường quốc tế khác. Họ coi đây là nơi trú ẩn an toàn”, ông Paul Jacobson, Giám đốc tài chính GM, nói với tờ báo Financial Times tại một sự kiện ở London (Anh) ngày 28/9. Theo ông, thị trường Mỹ sẽ ngày càng cạnh tranh.

Trước chuyến thăm Nhà Trắng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước, ngành ô tô Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp thuế quan rất cao đối với xe Trung Quốc và duy trì lệnh cấm sử dụng phần mềm Trung Quốc trên ô tô.

Lời kêu gọi này xuất phát từ lo ngại rằng các hãng xe Trung Quốc sẽ nhanh chóng mở rộng tại Mỹ nếu các rào cản thương mại hiện tại được dỡ bỏ. Nhiều lãnh đạo ngành ô tô và chính trị gia Mỹ viện dẫn tốc độ phát triển của các công ty Trung Quốc như BYD và Chery tại châu Âu cùng các thị trường khác. Lo ngại càng tăng khi ông Trump gần đây nói rằng ông sẵn sàng để doanh nghiệp Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ, miễn là họ tuyển lao động Mỹ.

Ông Jacobson từ chối bình luận về khả năng các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường Mỹ.

“Chúng tôi cần nâng sức cạnh tranh của mình lên mức cao nhất, cung cấp sản phẩm chất lượng và cắt giảm chi phí ở bất cứ đâu có thể”, ông nói.

Nhà sản xuất ô tô Volkswagen của Đức, Toyota của Nhật Bản và Stellantis, tập đoàn ô tô đa quốc gia có trụ sở tại Hà Lan, đều đang hướng nhiều hơn tới thị trường Mỹ. Các hãng đang muốn bù đắp doanh số sụt giảm mạnh tại Trung Quốc và lợi nhuận đi xuống ở châu Âu cũng như các thị trường khác. Chính sách tăng thuế quan của ông Trump cũng thúc đẩy họ mở rộng đầu tư tại Mỹ.

Hãng xe Nhật Nissan cũng đang tìm cách củng cố vị thế tại Mỹ. Công ty này dự kiến ra mắt phiên bản xe lai của mẫu Rogue vào tháng 11, sử dụng hệ thống e-Power riêng, trong đó động cơ xăng tạo điện để mô-tơ điện vận hành xe.

Ông Christian Meunier, Chủ tịch Nissan Americas, cho rằng Mỹ sẽ chưa mở cửa cho xe Trung Quốc trong 5 năm tới vì nhiều chính trị gia Đảng Dân chủ cũng phản đối điều này. Tuy nhiên, ông tin rằng các hãng xe Trung Quốc cuối cùng sẽ tiến vào Mỹ. Do đó, Nissan đang rút ngắn thời gian phát triển xe để chuẩn bị cạnh tranh.

Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm tại Mỹ, với kế hoạch tham gia phân khúc xe bán tải cỡ trung và đẩy mạnh xe lai.

Trong khi đó, Toyota đang thu hẹp khoảng cách doanh số với GM. Theo ước tính của công ty dữ liệu ô tô Cox Automotive, Toyota đã bán 1,9 triệu xe từ đầu năm đến nay, so với 2 triệu xe của GM. Doanh số GM giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

“Chúng tôi có nhiều khách hàng gắn bó lâu năm. Nhưng nếu mặc nhiên cho rằng họ sẽ luôn ở lại, hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ gặp rủi ro”, ông Jacobson chia sẻ và cho biết GM sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí để duy trì sức cạnh tranh.

Giá xe mới tại Mỹ đang gây lo ngại về khả năng chi trả, khi giá niêm yết trung bình đã vượt 50.000 USD. Ông Jacobson cho biết GM vẫn cung cấp các mẫu xe ở nhiều mức giá. Năm ngoái, hãng bán 700.000 chiếc thuộc các mẫu có giá khởi điểm dưới 30.000 USD.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Mary Barra, GM đã thu hẹp hoạt động toàn cầu, rút khỏi châu Âu, Việt Nam và Australia để tập trung vào lợi nhuận thay vì doanh số. Sau đợt tái cơ cấu sâu rộng, hoạt động của hãng tại Trung Quốc đã có lãi, trong khi biên lợi nhuận và dòng tiền trên toàn cầu được cải thiện.

Việc Mỹ nới lỏng quy định về khí thải gần đây cũng làm thị trường này hấp dẫn hơn với các hãng xe quốc tế. Hồi tháng 2, Washington bãi bỏ các tiêu chuẩn liên bang về phát thải khí nhà kính đối với ô tô và xe tải. Đến ngày 28/9, chính quyền tiếp tục hạ yêu cầu về mức tiết kiệm nhiên liệu của xe mới. Những thay đổi này giúp các hãng có thêm dư địa bán xe bán tải chạy xăng và xe thể thao đa dụng cỡ lớn, vốn mang lại biên lợi nhuận cao.

Trong khi đó, doanh số xe điện tại Mỹ tiếp tục giảm sau khi ưu đãi thuế chấm dứt vào năm ngoái, dù giá nhiên liệu tăng vì xung đột tại Trung Đông.

Đầu năm nay, GM phải ghi giảm 6 tỷ USD giá trị tài sản sau khi thu hẹp công suất sản xuất xe điện. Dù vậy, hãng vẫn phát triển các loại pin mới, với kỳ vọng giảm đáng kể chi phí sản xuất xe điện từ năm 2028.

Ông Jacobson cảnh báo chính sách khí hậu của Mỹ có thể tiếp tục biến động trong 5 năm tới và các quy định về môi trường có thể nghiêm ngặt hơn trong dài hạn.

“Từ bỏ hoàn toàn xe điện là một lựa chọn nguy hiểm”, ông Jacobson nói.