Blog chứng khoán: Áp lực cắt lỗ ngắn hạn tăng vọt

VNI giảm khá nhẹ 0,67% dù VN30 có tới 8 mã giảm quá 2% và 10 mã giảm từ 1% tới 2%. Số tăng chỉ có LPB, SSB, VNM, VIC, MBB. Dù sao các cổ phiếu này cũng đỡ lại chút ít điểm, nhưng không đủ để cải thiện tâm lý. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu chỉ là 0,41/1, trong đó 35% số mã giảm quá 1% so với tham chiếu.
Yếu tố tác động khiến tâm lý thị trường kém đi không hẳn là do các yếu tố bên ngoài như xung đột nóng Mỹ - Iran vì 3 phiên trước phản ứng không mạnh. Đợt cắt lỗ này khả năng cao hơn xuất phát từ việc giảm tỷ trọng danh mục ngắn hạn vì hoạt động đầu cơ rất kém hiệu quả gần đây.
Thống kê tuần này tới gần 76% cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm giá so với tuần trước, trong đó 41,8% giảm quá 2%. Nếu tính từ đỉnh của VNI cách đây 13 phiên thì cũng khoảng 40% số cổ phiếu giảm quá 2%. Nếu tính trong vòng T3, T5 thì xác suất thua lỗ cũng rất cao. Khi các giao dịch ngắn hạn không có lời, thậm chí lỗ nhanh thì dòng tiền nóng sẽ thoát ra.
Về tổng thể, khả năng dẫn dắt VNI của các cổ phiếu trụ cũng chưa rõ ràng. VIC, VHM vẫn đang dập dình ở vùng đỉnh lịch sử còn ngân hàng, dầu khí hay nhiều trụ khác cũng “bê bết”. Sau nhịp hồi kỹ thuật 2 tuần gần cuối tháng 6 vừa qua, các trụ thất bại khiến VNI quay trở lại nhịp điều chỉnh. Mặc dù chỉ số không nhất thiết trùng với diễn biến cổ phiếu nhưng ảnh hưởng tâm lý là có.
Thanh khoản cũng đang cho thấy chiến lược phòng thủ tiền mặt đã quay lại một cách rõ ràng. Hiệu ứng giảm bán chỉ có thể giúp thị trường cân bằng mong manh mang tính thời điểm. Ví dụ hôm nay tuy áp lực bán tổng thể không cao nhưng tiền đỡ vùng gần tham chiếu rất cạn, thành ra giá dễ mở biên độ khi bên bán tạo áp lực. Rủi ro ngắn hạn tăng lên sẽ càng khiến dòng tiền chờ đợi thêm.
Hiện thị trường không có thông tin gì tốt để cải thiện kỳ vọng ngắn hạn, trừ phi có những tín hiệu mới trong đàm phán Mỹ - Iran hoặc các đợt không kích kết thúc. Mạch thông tin kết quả kinh doanh quý 2 vẫn ở phía trước, nhưng mối quan tâm lại bị chi phối. Vì vậy lúc này nên đứng ngoài để chờ đợi thị trường dần cân bằng tâm lý trở lại.
Thị trường phái sinh vẫn là “cửa” bù lỗ tốt trong nhịp điều chỉnh. Hôm nay basis duy trì dương kéo dài, có lợi cho Short. VN30 sau những phút đầu tiên trượt giảm xuống 1984.xx đã đi ngang tới gần 1 tiếng quanh mức này. F1 thể hiện kỳ vọng VN30 sẽ không yếu thêm khi chấp nhận basis dương trung bình hơn 4 điểm thời gian này. Thậm chí khi VN30 thủng 1984 và bắt đầu trượt xuống, Setup Short chuẩn xuất hiện thì F1 cũng chỉ giảm rất ít và lúc 1h30 thậm chí còn phải cắt lỗ khi VN30 bất ngờ được kéo ngược lên qua 1984.xx chỉ trong vài phút.
Tuy nhiên cuối cùng thì chênh lệch này cũng bị tận dụng và nhịp đánh xuống cuối cùng dứt khoát hơn hẳn. VN30 lần thứ 2 bị ép thủng 1984 và basis vẫn dương hơn 4 điểm nhưng hầu như chỉ có VIC đỡ chỉ số và không thể “cân lại” được số lớn blue-chips khác.
Áp lực bán mạnh chiều nay chủ yếu đến từ các giao dịch kỹ thuật hơn là bối cảnh tổng thể xấu đi. Xung đột Mỹ - Iran vẫn vậy, giá dầu hạ nhiệt về quanh 71-76 USD/thùng. Nếu không có thông tin bất lợi mới, đợt bán ngắn hạn này có thể kéo dài thêm 1-2 phiên nữa là cân bằng.
VN30 đóng cửa tại 1970.82. Cản gần nhất phiên tới là 1974; 1984; 1994; 2004; 2014; 2030. Hỗ trợ 1960; 1953; 1945; 1934; 1924; 1910.
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