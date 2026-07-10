Thứ Bảy, 11/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Quỹ ngoại: Chúng tôi vẫn kiên nhẫn giải ngân, đây là giai đoạn tích lũy nhiều cổ phiếu hấp dẫn

T Thu Minh

"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.

Quỹ ngoại: Chúng tôi vẫn kiên nhẫn giải ngân, đây là giai đoạn tích lũy nhiều cổ phiếu hấp dẫn

Quỹ ngoại Lumen Vietnam Fund (LVF) vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 6 với kết quả giảm nhẹ 1,14% tính theo USD qua đó đưa mức sinh lời lũy kế từ đầu năm về còn 3,65%. Trong khi đó, Vietnam All Share Index (VNAS) tăng 0,29% trong tháng và đạt mức tăng 0,58% từ đầu năm tính theo USD.

Theo nhận định của quỹ, tháng 6 tiếp tục ghi nhận đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến tích cực của chỉ số chung, mức sinh lời giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Xu hướng này cũng được phản ánh trong danh mục của quỹ, khi ba nhóm ngành đóng góp tích cực nhất là Công nghiệp, Tài chính và Hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại nửa đầu năm 2026 với diễn biến tích cực hơn kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư khi Vietnam All Share Index (VNAS) gần như đi ngang, tăng 0,6% từ đầu năm, bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Trong tháng 6, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 31,9% so với tháng trước, xuống còn 566,3 triệu USD, trong khi giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,9 tỷ USD, phản ánh xu hướng rút vốn rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích lũy quanh vùng đỉnh lịch sử, qua đó cho thấy dòng tiền trong nước vẫn giữ được sự ổn định.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức tăng của thị trường vẫn chủ yếu tập trung ở một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Điều này phần nào che khuất thực tế rằng phần lớn các nhóm ngành còn lại vẫn đang trong giai đoạn tích lũy.

Dẫu vậy, chất lượng nền tảng của thị trường đã bắt đầu có những tín hiệu cải thiện so với các tháng trước. Độ rộng thị trường dần trở nên cân bằng hơn khi dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu dẫn dắt, dù thanh khoản chung vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Trong thời gian tới, quỹ cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn mà các yếu tố nền tảng vĩ mô và hiệu quả thực thi chính sách sẽ dần trở thành động lực quan trọng hơn so với tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư.

Hiện nay, thách thức lớn nhất không nằm ở triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp mà ở thanh khoản thị trường. Mặc dù nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận khả quan, hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng do nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng.

Vì vậy, để hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn, thị trường cần sự cải thiện đáng kể về thanh khoản thay vì chỉ dựa vào những thông tin tích cực mang tính đơn lẻ.

Đối với Lumen Vietnam Fund, quỹ tiếp tục duy trì phương pháp đầu tư kỷ luật nhưng linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội. Thay vì theo đuổi những cổ phiếu chủ yếu được thúc đẩy bởi động lực tăng giá ngắn hạn của thị trường, quỹ vẫn tập trung tìm kiếm các doanh nghiệp sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và mức định giá hấp dẫn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng những doanh nghiệp này sẽ ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi khi các điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục cải thiện và thanh khoản thị trường dần trở lại trạng thái bình thường.

Theo đó, chúng tôi nhìn nhận môi trường hiện nay là giai đoạn tích lũy hơn là dấu hiệu của sự suy yếu mang tính cấu trúc. Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn, tận dụng những cơ hội đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên rủi ro hấp dẫn trong dài hạn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cơ hội đầu tư dài hạn VnEconomy cổ phiếu Vingroup VnEconomy giai đoạn tích lũy VnEconomy Lumen Vietnam Fund VnEconomy nhà đầu tư nước ngoài VnEconomy tăng trưởng lợi nhuận VnEconomy Thanh khoản thị trường VnEconomy thị trường chứng khoán Việt Nam VnEconomy Vietnam All Share Index VnEconomy xu hướng đầu tư VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 1.400 tỷ

Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 1.400 tỷ

Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.

TCBS nộp 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

TCBS nộp 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025

Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Áp lực cắt lỗ ngắn hạn tăng vọt

Blog chứng khoán: Áp lực cắt lỗ ngắn hạn tăng vọt

Giao dịch cắt lỗ ngắn hạn đã tăng mạnh phiên hôm nay và trong bối cảnh dòng tiền thờ ơ thì biên độ giảm mạnh là điều khó tránh. Đáng ngại nhất là blue-chips rất yếu, thanh khoản lại kém, cho thấy dòng tiền lớn cũng đang phòng thủ.

Áp lực bán tăng, cổ phiếu đua nhau lao dốc

Áp lực bán tăng, cổ phiếu đua nhau lao dốc

Thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay tăng vọt 67,4% so với phiên sáng, là buổi chiều giao dịch cao nhất kể từ đầu tuần. Đặc biệt thanh khoản VN30 tăng 95,2%. Cùng với đó cổ phiếu giảm sâu la liệt, thậm chí riêng nhóm blue-chips đã có tí 18 mã giảm quá 1%.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

VnEconomy Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo núp bóng góp vốn, đầu tư kinh doanh

Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy