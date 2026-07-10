Quỹ ngoại: Chúng tôi vẫn kiên nhẫn giải ngân, đây là giai đoạn tích lũy nhiều cổ phiếu hấp dẫn

"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.

Quỹ ngoại Lumen Vietnam Fund (LVF) vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 6 với kết quả giảm nhẹ 1,14% tính theo USD qua đó đưa mức sinh lời lũy kế từ đầu năm về còn 3,65%. Trong khi đó, Vietnam All Share Index (VNAS) tăng 0,29% trong tháng và đạt mức tăng 0,58% từ đầu năm tính theo USD.

Theo nhận định của quỹ, tháng 6 tiếp tục ghi nhận đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến tích cực của chỉ số chung, mức sinh lời giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Xu hướng này cũng được phản ánh trong danh mục của quỹ, khi ba nhóm ngành đóng góp tích cực nhất là Công nghiệp, Tài chính và Hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại nửa đầu năm 2026 với diễn biến tích cực hơn kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư khi Vietnam All Share Index (VNAS) gần như đi ngang, tăng 0,6% từ đầu năm, bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Trong tháng 6, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 31,9% so với tháng trước, xuống còn 566,3 triệu USD, trong khi giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,9 tỷ USD, phản ánh xu hướng rút vốn rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích lũy quanh vùng đỉnh lịch sử, qua đó cho thấy dòng tiền trong nước vẫn giữ được sự ổn định.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức tăng của thị trường vẫn chủ yếu tập trung ở một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Điều này phần nào che khuất thực tế rằng phần lớn các nhóm ngành còn lại vẫn đang trong giai đoạn tích lũy.

Dẫu vậy, chất lượng nền tảng của thị trường đã bắt đầu có những tín hiệu cải thiện so với các tháng trước. Độ rộng thị trường dần trở nên cân bằng hơn khi dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu dẫn dắt, dù thanh khoản chung vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Trong thời gian tới, quỹ cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn mà các yếu tố nền tảng vĩ mô và hiệu quả thực thi chính sách sẽ dần trở thành động lực quan trọng hơn so với tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư.

Hiện nay, thách thức lớn nhất không nằm ở triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp mà ở thanh khoản thị trường. Mặc dù nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận khả quan, hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng do nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng.

Vì vậy, để hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn, thị trường cần sự cải thiện đáng kể về thanh khoản thay vì chỉ dựa vào những thông tin tích cực mang tính đơn lẻ.

Đối với Lumen Vietnam Fund, quỹ tiếp tục duy trì phương pháp đầu tư kỷ luật nhưng linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội. Thay vì theo đuổi những cổ phiếu chủ yếu được thúc đẩy bởi động lực tăng giá ngắn hạn của thị trường, quỹ vẫn tập trung tìm kiếm các doanh nghiệp sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và mức định giá hấp dẫn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng những doanh nghiệp này sẽ ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi khi các điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục cải thiện và thanh khoản thị trường dần trở lại trạng thái bình thường.

Theo đó, chúng tôi nhìn nhận môi trường hiện nay là giai đoạn tích lũy hơn là dấu hiệu của sự suy yếu mang tính cấu trúc. Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn, tận dụng những cơ hội đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên rủi ro hấp dẫn trong dài hạn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.