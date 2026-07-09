Blog chứng khoán: Tiền phòng thủ

Thị trường có cơ hội tốt để “test cung” hôm nay khi xung đột nóng Mỹ - Iran bùng nổ trở lại, thậm chí đàm phán có thể đổ vỡ. Trong tình huống rủi ro bất định gia tăng, bên mua dừng hành động là bình thường. Thị trường thuộc về người bán thì thanh khoản dễ quan sát hơn.

Tranh minh họa.

Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn hôm nay khoảng 12,8k tỷ chưa tính thỏa thuận, mức thấp nhất 10 phiên. Mức thanh khoản này chưa thấp bằng kỷ lục cách đây 4 tuần (khoảng 10-11k tỷ khớp lệnh) nhưng cũng là ở mặt bằng rất thấp.

Khoảng 31% số cổ phiếu có giao dịch đã đóng cửa với mức giảm hơn 1% so với tham chiếu là tỷ trọng khá cao. Đây là thiệt hại thực tế cho danh mục. Tuy nhiên biên độ hôm nay hay vài phiên trước tăng cũng chỉ là dao động thông thường. Mức thanh khoản rất thấp khiến giá có thể thay đổi nhanh và kém ổn định, đặc biệt nếu các phát ngôn bất ngờ lại xuất hiện.

Thị trường không thể hiện phản ứng mạnh ở thanh khoản hôm nay là một tín hiệu tốt mang tính “an ủi”. Sự “chai lỳ” tâm lý trước thông tin dạng này cũng đã được định hình qua thời gian dài trước đây. Hoạt động đầu cơ rất ít cơ hội – ngay cả với cổ phiếu dầu khí – cộng với dòng tiền đầu tư tạm ngưng có thể khiến thanh khoản thấp hơn nữa trong những ngày tới. Điều cần thấy là biên độ dao động hẹp lại để phản ánh sự cân bằng cung cầu.

Giá dầu vẫn là chỉ báo chính ở thời điểm hiện tại vì cường độ xung đột tái bùng phát mạnh đến đâu thì chưa rõ. So với giai đoạn trước ngừng bắn, cường độ hiện tại thấp hơn nhiều, giá dầu cũng mới loanh quanh 77-73 USD/thùng. Dù vậy đây vẫn là một rủi ro khiến thị trường không có động lực để tăng. Rất dễ quan sát sự khác biệt hôm nay so với hai ngày trước khi giá giảm buổi sáng và dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên buổi chiều. Hôm nay trạng thái giao dịch lờ đờ kéo dài cả ngày và giá hầu hết do bên bán chủ động tạo ra.

Khả năng đổ vỡ đàm phán là một rủi ro cần tính đến, tuy nhiên sau đó sẽ là gì mới quan trọng. Những khó khăn trong đàm phán thậm chí là bùng phát xung đột hạn chế trong giai đoạn đàm phán là bình thường vì lập trường còn khác nhau xa. Trường hợp xấu nhất kịch bản tái phong tỏa hay xung đột nóng với cường độ cao sẽ xuất hiện? Hệ quả trực tiếp vẫn là giá dầu tăng cao. Nếu giá dầu không phản ứng mạnh thì câu chuyện không đáng ngại.

Với rủi ro bất định quay lại, lúc này nên tạm dừng mua thêm. Thời gian rảnh dành cho quan sát phản ứng ở các cổ phiếu trong tầm ngắm. Thị trường đang trong điều kiện tốt để “test” cung cầu cũng như tâm lý chung.

Thị trường phái sinh hôm nay bất ngờ thể hiện sự lạc quan, basis F1 trong lúc chờ VN30 chấp nhận chênh lệch dương trung bình hơn 5 điểm. Khi vào phiên VN30 không thể với tới 1996.xx nhưng F1 loanh quanh 1997-1998, basis chênh lệch 3-4 điểm. Như vậy nếu Short thì sẽ có lợi thế biên độ đệm này và rủi ro là VN30 mạnh lên tới 1996.xx hoặc vượt qua mốc này. Do đó stoplos cần đặt tối đa 3 điểm (trong kịch bản basis duy trì) hoặc VN30 vượt 1996 (trong kịch bản basis co lại) và lợi nhuận kỳ vọng là VN30 suy yếu xuống 1984.xx. Tương quan rủi ro/lợi nhuận như vậy là chấp nhận được.

Thực tế VN30 lùi dần xuống 1984 nhưng không tới (chạm 1985). Bất lợi là basis lại mở rộng nên lợi nhuận bị hạn chế. Tuy nhiên đây vẫn là giao dịch rủi ro thấp. Chiều VN30 hồi dĩ nhiên không Long được vì thiệt basis. Nhịp Short thứ hai VN30 cũng lên gần 1996 nhưng lần này F1 giảm rất ít. Suốt cả buổi chiều VN30 dao động khó chịu, Short có lợi basis nhưng biên độ giảm của F1 không xứng đáng.

Với những rủi ro xung đột quay lại, dòng tiền khả năng cao sẽ tiếp tục đứng ngoài khiến thanh khoản xuống thấp hơn nữa. Đây là tình huống không nên giao dịch mà chỉ nên quan sát.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1987.11. Cản gần nhất ngày mai là 1997; 2012; 2027; 2032; 2044; 2054. Hỗ trợ 1984; 1974; 1966; 1958; 1950; 1934.

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