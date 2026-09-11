Bộ Nội vụ: Thu hồi tiền với trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ cho biết đối với những trường hợp được xác định việc áp dụng chính sách theo Nghị định 178 không đúng đối tượng, các đơn vị phải kịp thời khắc phục, thu hồi khoản chế độ đã chi trả...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều ngày 11/9/2026, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế đã thông tin về những nội dung liên quan đến giải quyết chế độ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sau sáp nhập bộ máy hành chính các cấp.

XÁC ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

Theo ông Nam, đánh giá chung về việc triển khai chính sách, về cơ bản các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan của khối đảng, đoàn thể đã thực hiện rất tốt chính sách, giải quyết kịp thời cho các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp bộ máy.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai, thực hiện, Kiểm toán Nhà nước cùng cơ quan chuyên môn thực hiện chức trách kiểm tra, kiểm toán lại việc chi trả chính sách đối với các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế.

Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo số 1212, Chính phủ đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan địa phương căn cứ vào kết quả báo cáo của kiểm toán, có trách nhiệm rà soát một cách tổng thể, xác định những vấn đề được kiểm toán nêu.

“Trong trường hợp cần thiết, phải khắc phục những vấn đề thiếu sót, vi phạm, trên tinh thần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quy trình xem xét, giải quyết”, ông Nam cho biết.

Việc xem xét, giải quyết chế độ với cán bộ, công chức tại Nghị định 178 và Nghị định 67, Chính phủ đã phân cấp triệt để cho các cơ quan, bộ ngành và địa phương chịu trách nhiệm, từ việc xác định đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ đúng quy trình.

Theo ông Nam, với trường hợp được xác định việc áp dụng chính sách không đúng đối tượng, thì cơ quan có trách nhiệm phải kịp thời tính toán, thu hồi khoản chế độ đã chi trả. Đối với những người không thuộc diện hưởng chính sách đã áp dụng nhưng vẫn có nguyện vọng nghỉ việc, thì trách nhiệm xem xét thuộc về địa phương.

Bộ Nội vụ đã ghi nhận những trường hợp cụ thể được nêu. Sau khi nhận được báo cáo giải trình của các bộ, ngành, địa phương, Bộ sẽ tổng hợp đầy đủ từng nội dung, báo cáo Chính phủ và Trung ương để xem xét, xử lý.

Qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ số liệu của Kiểm toán Nhà nước, đại diện Bộ Nội vụ cho biết các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã thực hiện tương đối tốt chính sách liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Số trường hợp có sai sót thuộc diện kiến nghị của cơ quan kiểm toán không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ, tỷ lệ này vào khoảng 0,3%. Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện chính sách.

THU HỒI CHẾ ĐỘ VỚI TRƯỜNG HỢP CHI SAI

Theo đại diện Bộ Nội vụ, chính sách phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được ban hành kịp thời và triển khai khẩn trương. Nghị định số 178/2024/NĐ-CP được ban hành ngày 31/12/2024, sau đó được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025.

Việc giải quyết chính sách phải được hoàn thành trước ngày 1/9/2025. Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Vũ Hải Nam cho rằng trong bối cảnh chính sách được triển khai trên phạm vi rộng và trong thời gian ngắn, các địa phương và bộ, ngành không tránh khỏi việc có những cách hiểu, cách làm chưa thực sự thống nhất.

Bộ Nội vụ họp báo chiều ngày 11/9/2026. Ảnh: Tống Giáp.

Liên quan đến việc xử lý sai phạm và việc bố trí, sử dụng cán bộ, ông Nam thông tin, trong trường hợp phát hiện sai phạm, các bộ, ngành, địa phương sau khi xác định đúng đối tượng vi phạm phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi lại chính sách.

Việc tiếp tục bố trí, sử dụng cán bộ thuộc trách nhiệm của địa phương, căn cứ theo nhu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Địa phương có trách nhiệm quan tâm bố trí, trường hợp đáp ứng yêu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước, thì các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông Nam, mỗi chính sách được ban hành đều có mục tiêu và đối tượng thụ hưởng cụ thể. Do đó, để xác định đúng đối tượng, các nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, đặc biệt là Bộ Nội vụ, đều quy định đầy đủ trình tự, thủ tục và làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong từng khâu.

Căn cứ vào quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc về phạm vi, đối tượng, trình tự, thủ tục và tổ chức triển khai chi trả kịp thời theo quyết định.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo số 1212 về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả kiểm toán chọn mẫu tại một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Theo báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số vi phạm, sai sót trong công tác thẩm định, phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế, cũng như sai sót trong thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp được giải quyết chính sách nhưng chưa được kiểm toán chi tiết, để phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, sai sót theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Ngay sau đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương yêu cầu rà soát tổng thể về việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178. Kết quả rà soát được yêu cầu báo cáo về Bộ này trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.