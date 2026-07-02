Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hoàn thành gần 58% khối lượng, vẫn "khát" cát và đá

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đối với các dự án thành phần 2, 3 và 4) hiện được triển khai với 11 gói thầu xây lắp, gồm 10 gói thi công và một gói thi công hệ thống an toàn giao thông.
Đến nay, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai thi công toàn bộ cầu trên tuyến và dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 7/2026. Đối với phần tuyến, các đơn vị đang tập trung thi công nền đường, xử lý đất yếu; nhiều đoạn đã chuyển sang giai đoạn thảm bê tông nhựa.
Giá trị thực hiện toàn dự án đạt khoảng 11.454 tỷ đồng, tương đương 57,9% giá trị hợp đồng. Trong đó, Dự án thành phần 2 đạt 58,7%; Dự án thành phần 3 đạt 62,7% và Dự án thành phần 4 đạt 54,1%.
Theo chủ đầu tư, các nhà thầu đang tăng tốc thi công theo tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư nhằm bám sát tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Về giải ngân, lũy kế từ khi khởi công đến nay, ba dự án thành phần đã giải ngân 15.943 tỷ đồng, đạt 83,02% kế hoạch. Riêng năm 2026, giá trị giải ngân đạt 803 tỷ đồng, tương đương 21,35% kế hoạch vốn được giao.
Tuy nhiên, nguồn vật liệu xây dựng tiếp tục là thách thức lớn đối với dự án. Theo tính toán, tổng nhu cầu cát san lấp của ba dự án thành phần khoảng 16,64 triệu m3, trong khi khối lượng đã đưa về công trường mới đạt khoảng 10,7 triệu m3.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang tiếp tục làm việc với các tỉnh Vĩnh Long và An Giang để bổ sung nguồn cát phục vụ thi công. Thành phố cũng phối hợp với Đồng Tháp cùng các địa phương có mỏ vật liệu nhằm tháo gỡ khó khăn trong khai thác, vận chuyển và cung ứng cát. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số hạng mục.
Tình trạng thiếu vật liệu cũng diễn ra đối với đá xây dựng. Tổng nhu cầu đá của ba dự án thành phần khoảng 4,1 triệu m3, tăng so với tính toán ban đầu do điều chỉnh kết cấu áo đường. Đến nay, lượng đá đã tập kết và sử dụng mới đạt khoảng 952.000 m3.
Để bảo đảm nguồn cung, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tiếp tục đăng ký nhu cầu tại các mỏ đá ở Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương trước đây).
Trong thời gian tới, UBND thành phố Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương có nguồn vật liệu nhằm bảo đảm cung ứng cát, đá cho dự án, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng các mốc thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Để tháo gỡ khó khăn lâu dài, UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng cùng các địa phương nghiên cứu điều phối nguồn vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đề nghị các địa phương có mỏ vật liệu tiếp tục rút ngắn thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác và ưu tiên cung ứng cát, đá cho Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
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