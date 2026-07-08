Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ qua khớp lệnh, cổ phiếu nào được "săn" nhiều nhất?

Thị trường đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi dòng tiền có xu hướng lan tỏa thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu trụ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,45 điểm.
Mức tăng của chỉ số không quá lớn nhưng chất lượng của nhịp hồi được cải thiện rõ rệt khi độ rộng nghiêng hẳn về bên mua với 172 mã tăng so với 128 mã giảm, cho thấy lực cầu đang quay trở lại ở nhiều nhóm ngành.
Ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ quan trọng khi nhiều cổ phiếu lấy lại số điểm đã mất trong phiên trước. VCB, BID, VPB, CTG và MBB đồng loạt hồi phục, góp phần củng cố tâm lý thị trường, dù TCB, LPB và HDB vẫn chịu áp lực điều chỉnh.
Sự phân hóa này phản ánh dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc hơn, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản và kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực. Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến khả quan khi VCI và SSI tăng tốt, trong khi VND và HCM điều chỉnh nhẹ.
Ở nhóm bất động sản, sự phân hóa tiếp tục là điểm nhấn. VIC hồi phục 0,18%, trong khi VHM giảm nhẹ, còn nhiều cổ phiếu như NVL, KBC và KDH vẫn duy trì được đà tăng từ phiên trước, cho thấy dòng tiền không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm vốn hóa lớn.
Nhóm phi tài chính tạo thêm động lực cho thị trường. BSR tăng mạnh 3,51%, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp, kéo theo sự khởi sắc của các cổ phiếu dầu khí như PLX và GAS trong bối cảnh kỳ vọng lợi nhuận của ngành vẫn được duy trì. Đáng chú ý, PNJ có màn hồi phục ấn tượng khi thoát trạng thái giảm sàn với khối lượng giao dịch lên tới 15,6 triệu cổ phiếu và đóng cửa tăng 2,4%.
Cùng với đó, nhiều cổ phiếu bán lẻ như VPL, MWG, MSN, VNM và FRT cũng đồng loạt tăng giá, phản ánh sự cải thiện của dòng tiền ở nhóm tiêu dùng. Những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên gồm BSR, VIC, VPL, VCB, GAS, MBB, CTG và MWG.
Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức 19.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa thực sự bùng nổ nhưng đã ổn định hơn so với các phiên trước.
Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 578,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 557,6 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VNM, MBB, VIC, MWG, CTG, ACB, NVL, VCI, HVN, TPB.
Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân và Gia dụng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: PNJ, MSN, VHM, VPB, TCB, SHB, STB, VIB, VCK.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 794,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 954,9 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng cá nhân và Gia dụng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: PNJ, MSN, SHB, VPB, FPT, SSI, VHM, GEX, TPB, STB.
Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Bán lẻ. Top bán ròng gồm: VIC, VNM, MBB, VND, CTG, VCI, MWG, BSR, HVN.
Tự doanh mua ròng 3,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 90,6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VPB, VIB, MWG, NVL, BSR, FUESSVFL, FUEVN100, GAS, HAH, CTG.
Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HPG, GEX, ACB, VIC, VHM, LPB, HDB, EIB, VJC, GVR.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 251 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 306,7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng cá nhân và Gia dụng. Top bán ròng gồm: PNJ, MSN, VNM, TPB, SSI, SHB, HCM, MBB, MWG, PDR.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: TCB, VHM, VIC, VND, VCB, FPT, POW, VSC, HPG, TCX.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.893,2 tỷ đồng, giảm 38,2%, chiếm 14,9% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở các cổ phiếu VJC (125,7 tỷ đồng), VPB (148,3 tỷ đồng), PVD (137,1 tỷ đồng), EVF (151,5 tỷ đồng), được giao dịch giữa các cá nhân trong nước.
Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận còn xuất hiện ở KHG với 39 triệu cổ phiếu, tương đương 195 tỷ đồng, được tổ chức trong nước mua từ cá nhân trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Hàng cá nhân, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Sản xuất và Khai thác Dầu khí; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thiết bị điện, Tiện ích, Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí, Vận tải, Khai khoáng, Hàng không.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng 479,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 459,8 tỷ đồng.
Các cổ phiếu đáng chú ý gồm CTD với lợi thế về năng lực thi công, khách hàng lớn và khả năng kiểm soát chi phí, VCG, LCG và HHV hưởng lợi từ backlog đầu tư công lớn, trong đó HHV có thêm dòng tiền BOT tăng trưởng ổn định.
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