Áp lực bán tiếp tục suy yếu, thị trường “thuận đà” tăng

Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.

VN-Index đóng cửa tăng 0,29% (+5,45 điểm), cải thiện không đáng kể so với thời điểm chốt phiên sáng (+0,19%/+3,43 điểm). Nguyên nhân là các cổ phiếu trụ hầu như không thay đổi.

Mặc dù rổ VN30 chiều nay ghi nhận số cổ phiếu cải thiện giá nhiều hơn (14 mã) so với số trượt giá (12 mã) nhưng chủ đạo là các cổ phiếu tầm trung. VIC nhích lên được 1 bước giá lúc đóng cửa, tăng 0,18% thì VHM lại tụt một bước giá, giảm 0,07%. VCB, TCB, GAS là các cổ phiếu lớn nằm trong nhóm suy yếu nhẹ buổi chiều (so với phiên sáng) trong khi phía tăng chỉ có vài mã cải thiện nổi bật như MSN, VPL. Sự giằng co này triệt tiêu tác động điểm số.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,13% cũng chỉ nhỉnh hơn buổi sáng chút ít (+0,06%), độ rộng 19 mã tăng/8 mã giảm. Dẫn đầu nhóm tăng là các mã tầm trung BSR tăng 3,51%, VPL tăng 1,94%, MWG tăng 1,68%, PLX tăng 1%, GAS tăng 1,36%. Phía giảm sâu có FPT giảm 1,5%, LPB giảm 1,3%, VRE giảm 1,1%. Có thể thấy cả chiều tăng lẫn chiều giảm đều không có cổ phiếu mạnh vượt trội hoặc áp đảo về vốn hóa.

Tuy nhóm blue-chips ít tiến triển, các cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay lại mạnh lên đáng kể. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 172 mã tăng/128 mã giảm không khác nhiều lắm phiên sáng (160 mã tăng/126 mã giảm) nhưng số cổ phiếu tăng mạnh trên 1% là 80 mã (phiên sáng 55 mã). Rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã trong nhóm này. Thêm nữa, thanh khoản VN30 hôm nay chỉ chiếm 53,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tỷ trọng thấp nhất kể từ phiên cuối tuần trước.

Ở nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

PNJ có phiên chiều khá ấn tượng. Lợi thế phục hồi dần trong buổi sáng đã thúc đẩy dòng tiền vào mua giá cao hơn trong buổi chiều, đẩy giá tăng 2,36% lúc đóng cửa. Chốt phiên sáng PNJ vẫn còn giảm mạnh 1,38%. Khoảng 280,5 tỷ đồng giao dịch thêm ở cổ phiếu này trong phiên chiều đưa thanh khoản cả ngày của PNJ lên 1.243,9 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường và cũng lập kỷ lục lịch sử.

Ngoài PNJ, khá nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản tốt với giá tăng mạnh như VCI tăng 2,01% với 414,3 tỷ đồng; DPM tăng 6,84% với 292,9 tỷ; DCM tăng 4,42% với 185,8 tỷ; DIG tăng 2,94% với 131,8 tỷ; DXG tăng 1,68% với 97,5 tỷ; GMD tăng 1,84% với 96 tỷ… Tính chung nhóm 80 cổ phiếu khỏe nhất đóng góp xấp xỉ 28% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía giảm, sức ép cục bộ vẫn khiến một số cổ phiếu yếu rõ rệt với thanh khoản cao. Tuy nhiên toàn sàn cũng chỉ có khoảng 15 mã đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và giá giảm hơn 1%. FPT giảm 1,5%, GEX giảm 1,53%, ORS giảm 1,37%, VRE giảm 1,1%, HCM giảm 1,4% với thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Tính chung nhóm yếu nhất này chỉ chiếm 11% thanh khoản sàn.

Như vậy về tổng thể, từ độ rộng tới phân bổ dòng tiền đều cho thấy trạng thái giao dịch tích cực. Tuy VN-Index không thể bùng nổ do cản trở từ trụ, nhưng các cổ phiếu bình thường khác vẫn vận động riêng. Đáng lưu ý là thanh khoản HoSE chiều nay lại giảm gần 11% so với phiên sáng, cho thấy hiệu ứng giảm bán vẫn đang xuất hiện.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm bán ra khoảng 15% so với buổi sáng, vị thế ròng nhỏ lại còn -186 tỷ đồng so với gần 367 tỷ đồng trước đó. PNJ vẫn là cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất với 221,4 tỷ, nhưng phần lớn đã là bán từ sáng (211,9 tỷ), tức là chiều nay cầu nội không gặp thêm lực cản từ khối ngoại. MSN bị bán ròng thêm khoảng 80 tỷ đồng nữa chiều nay. Các mã khác bị bán nhiều là VHM -131,6 tỷ, VPB -123,5 tỷ, TCB -112,6 tỷ, FPT -86,5 tỷ. Phía mua ròng có VNM +123,7 tỷ, MBB +100,5 tỷ, VIC +66,5 tỷ, MWG +42,4 tỷ.