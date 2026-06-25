Cảnh giác dịch vụ “lo trọn gói” thủ tục đất đai

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, nhiều đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc làm dịch vụ sang tên, chuyển nhượng nhà đất; hoặc thậm chí lợi dụng việc làm thủ tục vay vốn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Ảnh minh họa.

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tinh vi liên quan đến giao dịch nhà đất.

Gần đây nhất vào ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm bị hại trong vụ án Lê Thị Hạnh (SN 1992, ở xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Theo cơ quan điều tra, Hạnh tự giới thiệu bản thân có khả năng làm dịch vụ, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ liên quan đến hoạt động sang tên, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Người có nhu cầu đối với các hoạt động trên chỉ cần cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền làm thủ tục cho Hạnh để Hạnh tự nộp hồ sơ, liên hệ nộp thuế, hoàn thiện các thủ tục cần thiết mà không phải mất thời gian làm thủ tục, đi lại hay tìm hiểu về hồ sơ.

Để những người này tin tưởng, Hạnh tự nhận bản thân có khả năng, trình độ, hiểu biết quy định Nhà nước về lĩnh vực đất đai, có thể liên hệ với các cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai hay Ủy ban nhân dân các cấp để làm thủ tục một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Thực tế, khi nhận tiền đặt cọc, giấy tờ của bị hại, Hạnh không thực hiện như cam kết.

Một mặt, Hạnh thuê các Văn phòng dịch vụ đo đạc đất bên ngoài đến đo vẽ các thửa đất để bị hại tin tưởng. Mặt khác, đối tượng liên tục đưa ra các thông tin nghĩa vụ nộp thuế giả hoặc đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, tạo khó khăn trong việc thực hiện thủ tục để ép các bị hại tiếp tục phải giao thêm tiền.

Hiện có 17 người gửi đơn tố giác Lê Thị Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Phương thức khác là các đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ công bố quyết định đối với Vũ Công Giang. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, quá trình làm việc, Giang đã đưa ra thông tin để thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Sau khi tạo được lòng tin với nạn nhân, đối tượng đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ.

Nắm được quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Với cách thức trên, Giang đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.

Tương tự, trong vụ án Nguyễn Thu Hằng (SN 1988, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An), cơ quan tố tụng xác định đối tượng này dùng thủ đoạn gian dối, tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để làm thủ tục.

Hằng hướng dẫn khách hàng đến Văn phòng công chứng để ký thế chấp vào hợp đồng vay vốn của ngân hàng. Do khách hàng tin tưởng nên không đọc nội dung đã ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ đó, đối tượng mang thế chấp giấy tờ trên để vay vốn chiếm đoạt tiền.