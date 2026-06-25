Cảnh giác dịch vụ “lo trọn gói” thủ tục đất đai

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, nhiều đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc làm dịch vụ sang tên, chuyển nhượng nhà đất; hoặc thậm chí lợi dụng việc làm thủ tục vay vốn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất…
Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tinh vi liên quan đến giao dịch nhà đất.
Gần đây nhất vào ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01)
Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tìm bị hại trong vụ án Lê Thị Hạnh (SN 1992, ở xã
Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).
Theo cơ quan điều tra, Hạnh tự giới thiệu bản thân có
khả năng làm dịch vụ, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ liên quan đến hoạt động sang
tên, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Người có nhu cầu đối với các hoạt động trên chỉ cần cung cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền làm thủ tục cho Hạnh để Hạnh tự nộp hồ
sơ, liên hệ nộp thuế, hoàn thiện các thủ tục cần thiết mà không phải mất thời
gian làm thủ tục, đi lại hay tìm hiểu về hồ sơ.
Để những người này tin tưởng, Hạnh tự nhận bản thân có khả
năng, trình độ, hiểu biết quy định Nhà nước về lĩnh vực đất đai, có thể liên hệ
với các cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai hay Ủy ban nhân dân các cấp để làm
thủ tục một cách nhanh chóng, thuận lợi.
Thực tế, khi nhận tiền đặt cọc, giấy tờ
của bị hại, Hạnh không thực hiện như cam kết.
Một mặt, Hạnh thuê các Văn phòng dịch vụ đo đạc đất bên
ngoài đến đo vẽ các thửa đất để bị hại tin tưởng. Mặt khác, đối tượng liên tục đưa ra các
thông tin nghĩa vụ nộp thuế giả hoặc đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, tạo
khó khăn trong việc thực hiện thủ tục để ép các bị hại tiếp tục phải giao thêm
tiền.
Hiện có 17 người gửi đơn tố giác Lê Thị Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 4,6 tỷ
đồng.
Phương thức khác là các đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của
một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm
đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 27/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (sinh năm 1989, trú tại
phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) về tội “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, quá trình làm việc, Giang đã đưa ra
thông tin để thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất nhằm hoàn
thiện hồ sơ vay vốn.
Sau khi tạo được lòng tin với nạn nhân, đối tượng đã làm thủ tục chuyển
nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng
hộ.
Nắm được quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục
sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng
cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Với cách thức trên, Giang đã
chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.
Tương tự, trong vụ án Nguyễn Thu Hằng (SN 1988, trú phường
Vinh Hưng, Nghệ An), cơ quan tố tụng xác định đối tượng này dùng thủ đoạn gian
dối, tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để
làm thủ tục.
Hằng hướng dẫn khách hàng đến Văn phòng công chứng để ký thế
chấp vào hợp đồng vay vốn của ngân hàng. Do khách hàng tin tưởng nên không đọc nội dung đã ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ đó, đối tượng mang thế chấp giấy tờ trên để vay vốn chiếm đoạt tiền.
Qua các sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần
nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất,
đặc biệt là các thủ tục vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản.
Trước khi ký kết các loại hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, người dân cần đọc kỹ nội dung, tìm hiểu rõ
bản chất giao dịch. Đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng
và cơ quan có thẩm quyền giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ pháp lý của
mình.
Người dân không ký các giấy tờ chuyển nhượng, ủy quyền hoặc
các văn bản có nội dung làm thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi
chưa hiểu rõ nội dung hoặc chỉ dựa trên lời hứa hẹn, cam kết bằng miệng của người
khác.
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