Nhóm bị cáo lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư bị tuyên án từ 11 - 20 năm tù

Liên quan đến vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) mức án 20 năm tù...

Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”.

Bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, TP. Hà Nội) bị tuyên mức án 20 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội) mức án 12 năm tù, Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phương Tích Lương, TP. Thái Nguyên) 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty GMT do bị cáo Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Để chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Tuyên đã thống nhất với bị cáo Nhung và Trung (cùng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) xây dựng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Bị cáo Nhung được giao phụ trách tài chính, quản lý thu, chi toàn bộ hệ sinh thái. Bị can Trung làm giám đốc chi nhánh miền Nam phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái GMT luôn ở mức cao.

Các thành viên tham gia vào công ty sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập các công ty thành viên sẽ được nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Còn cá nhân muốn trở thành thành viên trong “hệ sinh thái GMT” thì phải tham gia khóa học đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” do bị cáo Tuyên trực tiếp giảng dạy. Thời gian của khóa học là 30 ngày, chủ yếu học dưới hình thức online hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT tổ chức…

Ngoài ra, các cá nhân tham gia khóa học còn được hưởng các quyền lợi như: sau thời gian học tập, thành viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và được nhận 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18k; được sắp xếp công việc, có thu nhập tối thiểu là 1,7 triệu đồng /tuần... Nhưng thực tế, các học viên không được hỗ trợ như trên.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các Công ty thành viên thì cá nhân phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ.

Đồng thời, các bị cáo hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, các thành viên tham gia góp vốn sẽ hưởng lợi nhuận với tiền lãi 38%/năm.

Với cách thức trên, các bị cáo đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT nhằm thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm nhằm chiếm đoạt hơn 89,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại và có văn bản ủy thác điều tra đến Công an các tỉnh, thành để triệu tập làm việc với hơn 1.200 bị hại. Kết quả, có 603 bị hại đã đến làm việc, trong đó 474 người yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền hơn 48 tỷ đồng.