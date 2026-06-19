Công an Hà Nội kêu gọi nạn nhân của nhóm lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ” sớm trình báo

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại...

Sáng 19/6/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án lừa đảo liên quan “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống.

Bằng thủ đoạn mời chào nhận quà tặng, voucher du lịch miễn phí, cam kết lợi nhuận cao từ việc sở hữu hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều người dân trên cả nước. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Thành phố thông tin về các vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Thông tin thêm về vụ án này, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn. Trong số này có 34 bị can giữ vai trò Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty.

Cơ quan điều tra thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại. Đáng chú ý, nhiều bị hại là người cao tuổi. Đối với trường hợp người bị hại đã qua đời, cơ quan điều tra đề nghị người thân hợp pháp liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng cũng cho biết độ tuổi các đối tượng phạm tội chủ yếu từ 20 đến 40 tuổi. Nhiều đối tượng có trình độ đại học, thậm chí có giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng hình thức ký kết hợp đồng mua bán, môi giới chuyển nhượng sản phẩm để che giấu hành vi gian dối.

Thông qua việc quảng bá tiềm lực doanh nghiệp, khả năng sinh lời, tính thanh khoản và cam kết hỗ trợ chuyển nhượng trong thời gian ngắn, các đối tượng tạo lòng tin, khiến khách hàng chuyển tiền hoặc tiếp tục ký hợp đồng, mua thêm sản phẩm, dịch vụ.

Ngay từ thời điểm ký hợp đồng và nhận tiền, các đối tượng đã biết rõ không có đủ điều kiện, khả năng hoặc không có ý định thực hiện những nội dung đã cam kết. Một phần lớn số tiền thu được không được sử dụng đúng mục đích mà dùng để trả hoa hồng, quảng cáo, duy trì bộ máy và phát triển mạng lưới tư vấn nhằm tiếp tục thu hút khách hàng mới.

Ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh căn cứ phân biệt vụ việc với tranh chấp dân sự là hành vi gian dối có chủ đích và mục đích chiếm đoạt được hình thành trước khi nhận tiền.

Việc xác định trách nhiệm hình sự phải xem xét toàn diện nội dung tư vấn, khả năng thực tế của doanh nghiệp, mục đích sử dụng tiền, dòng tiền, phương thức trả hoa hồng, vai trò và ý thức chủ quan của từng cá nhân liên quan, không chỉ căn cứ vào hình thức hoặc tên gọi của hợp đồng.