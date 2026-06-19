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CEO Apple: Tăng giá sản phẩm là không thể tránh khỏi

Bạch Dương

19/06/2026, 09:06

Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Wall Street Journal, Tổng giám đốc Apple, Tim Cook, thừa nhận việc tăng giá bán sản phẩm là không thể tránh khỏi. Ông cho biết Apple đã nỗ lực hấp thụ phần chi phí gia tăng, nhưng giá chip hiện đã tăng gấp bốn lần so với năm trước.

Dù vậy, ông Cook không tiết lộ những sản phẩm cụ thể sẽ bị ảnh hưởng cũng như thời điểm Apple chính thức điều chỉnh giá. Trước đó, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 4, ông từng cảnh báo chi phí linh kiện leo thang có thể tác động đến kết quả hoạt động của Apple trong các quý tiếp theo.

Theo kế hoạch, ông Tim Cook sẽ rời vị trí Tổng giám đốc Apple từ tháng 9/2026 và chuyển giao quyền điều hành cho John Ternus. Trước đó, ông Ternus cũng nhiều lần cảnh báo về áp lực chi phí ngày càng gia tăng đối với ngành công nghệ.

Apple không phải trường hợp cá biệt. Trên toàn ngành, giá điện thoại thông minh và máy tính xách tay đang có xu hướng tăng khi làn sóng phát triển AI khiến nhu cầu đối với các loại chip nhớ tăng mạnh.

Cuộc khủng hoảng này được giới phân tích gọi là “RAMageddon”, phản ánh cơn khát năng lực tính toán khổng lồ của ngành AI. Các công ty phát triển AI đang đẩy mạnh mua sắm chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu, khiến giá linh kiện tăng vọt. Hệ quả là nhiều nhà sản xuất thiết bị công nghệ như Apple hay Dell buộc phải lựa chọn giữa tăng giá sản phẩm hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn.

Đáng chú ý, các loại chip nhớ này không chỉ được sử dụng trong trung tâm dữ liệu mà còn là linh kiện thiết yếu trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Vì vậy, áp lực chi phí từ cuộc đua AI đang lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ, và người tiêu dùng có thể sẽ phải gánh phần chi phí tăng thêm.

Apple dự kiến sẽ chính thức trình làng dòng điện thoại thông minh iPhone 18 vào tháng 9/2026. Từ nay đến thời điểm ra mắt, Apple được cho là sẽ công bố hoặc phát đi những tín hiệu về khả năng tăng giá sản phẩm.

Theo một báo cáo của Financial Times, nếu Apple quyết định nâng giá, thế hệ iPhone mới gần như chắc chắn sẽ nằm trong nhóm sản phẩm chịu tác động đầu tiên. Giới phân tích cho rằng áp lực chi phí linh kiện ngày càng lớn khiến việc giữ nguyên mức giá hiện tại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Không chỉ iPhone, nhiều thiết bị khác trong hệ sinh thái của Apple như Apple Watch, Mac, iPad hay Apple Vision Pro cũng sử dụng các loại chip nhớ DRAM và bộ nhớ NAND, những linh kiện đang chịu áp lực tăng giá mạnh do nhu cầu bùng nổ từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc tăng giá cụ thể đối với từng sản phẩm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại TechInsights ước tính Apple sẽ phải tăng thêm khoảng 270 USD cho phiên bản iPhone Pro thế hệ tiếp theo nếu muốn duy trì tỷ suất lợi nhuận hiện nay, theo Wall Street Journal.

Trớ trêu cho đến nay, làn sóng AI, nguyên nhân chính khiến chi phí chip tăng cao, lại chưa mang đến nhiều lợi ích cho Apple. Trái lại, tập đoàn này đang phải đối mặt với không ít sức ép liên quan đến chiến lược AI trên các thiết bị của mình.

Đầu năm nay, Apple đã phải dàn xếp một vụ kiện quảng cáo sai sự thật có giá trị lên tới 250 triệu USD. Nguyên đơn cho rằng hãng đã quảng bá những tính năng AI hấp dẫn nhưng không thể triển khai đúng như các cam kết được đưa ra từ hai năm trước.

Dù vậy, Apple đang nỗ lực lấy lại niềm tin của thị trường. Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) diễn ra trong tháng 6 năm nay, hãng đã giới thiệu một cuộc cải tổ lớn đối với trợ lý ảo Siri, đưa AI trở thành trọng tâm trong thế hệ Siri mới. Động thái này được xem là bước tiến đáng chú ý của Apple trong cuộc đua AI, đồng thời cho thấy công ty đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ đã đi trước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

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Từ khóa:

AI Apple chip công nghệ iPhone kinh tế số

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