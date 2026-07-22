CEO JPMorgan Chase: Nhà đầu tư đang đánh giá thấp rủi ro

“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...

CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase trong cuộc trả lời phỏng vấn CNBC - Ảnh chụp màn hình.

CEO ngân hàng JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon,cho rằng nhà đầu tư đang đánh giá thấp những rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt, đồng thời cho biết ông sẽ không mua cổ phiếu hay trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài ở mức giá hiện tại.

Trong một cuộc phỏng trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC được phát vào ngày 21/7, ông Dimon chỉ ra rằng thị trường chưa hoàn toàn phản ánh hết danh sách ngày càng dài các mối đe dọa địa chính trị và tài chính. Ông đặc biệt lưu ý đến các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với chi tiêu quân sự gia tăng trong khi thâm hụt ngân sách chính phủ ngày càng lớn.

“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, vị CEO nói.

Khi được hỏi liệu thị trường có đang định giá thấp khả năng xảy ra một cú sốc lớn hay không, ông Dimon thừa nhận rất khó để biết chính xác những rủi ro nào đã được phản ánh trong giá tài sản. “Có thể có một số yếu tố đã được tính đến, song đôi khi, những điều chưa được tính đến mới là những gì thực sự sẽ xảy ra”, ông nói.

Ông Dimon, người đứng đầu ngân hàng lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, thường xuyên cảnh báo công chúng về những rủi ro kinh tế mà ông nhận thấy.

Những bình luận mới nhất của ông trái ngược với việc các nhà đầu tư ở Phố Wall gần đây sẵn sàng bỏ qua mối lo về các cuộc chiến tranh, thuế quan và các cú sốc khác. Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng gần 10% trong năm nay khi người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu, lạm phát dịu đi, và các nhà đầu tư hào hứng với xu hướng giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuần trước, JPMorgan Chase và các ngân hàng lớn khác của Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 vượt trội nhờ doanh thu từ mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư tăng mạnh. Những kết quả này góp phần củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ đã vượt qua những biến động địa chính trị gần đây tốt hơn nhiều so với dự báo của nhiều người.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Dimon thừa nhận rằng nền kinh tế toàn cầu đã trở nên kiên cường hơn nhờ mức độ phụ thuộc vào năng lượng đã giảm xuống mức thấp hơn so với các thập kỷ trước, nhưng ông cảnh báo rằng điều đó không loại trừ khả năng xuất hiện một bước ngoặt đột ngột.

Dù vậy, ông nói thêm: "Có thể cần thêm nhiều yếu tố nữa mới tạo ra một bước ngoặt như vậy. Ngay cả cuộc chiến ở Vùng Vịnh vừa bùng phát trở lại cũng có thể chưa đủ để gây ra bước ngoặt đó”.

Cũng theo ông Dimon, thâm hụt ngân sách dai dẳng của Mỹ cuối cùng sẽ dẫn tới việc đối mặt với thực tế, và hệ quả có thể sẽ là lãi suất tăng cao hơn.

“Quan điểm của tôi là thâm hụt sẽ trở thành một vấn đề”, ông nói và dự báo lãi suất sẽ tăng vì các nhà đầu tư trái phiếu sẽ đòi hỏi mức lãi cao hơn để tiếp tục mua nợ chính phủ.

Khi được hỏi, ông Dimon cho biết ông sẽ không mua trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài: “Cá nhân tôi thì không”, ông nói.

Ngay cả khi lạm phát giảm trở lại mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), “trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lẽ vẫn sẽ có lợi suất ở mức 4-4,5%”, ông nói và cho rằng ít có cơ hội tăng giá cho trái phiếu kho bạc Mỹ.

Vị CEO cũng tỏ ra thận trọng với cổ phiếu. Ông có thể cân nhắc mua một cổ phiếu riêng lẻ nếu đó là “một khoản đầu tư tuyệt vời”, nhưng sẽ không mua cổ phiếu nói chung ở mức định giá hiện tại - ông nhấn mạnh.

Ông Dimon cũng có cái nhìn thận trọng về trí tuệ nhân tạo, so sánh sự bùng nổ đầu tư vào AI ngày nay với những ngày đầu của internet. “Số tiền được đầu tư là rất lớn. Liệu việc đầu tư đó, xét về tổng thể, có mang lại lợi ích không? Câu trả lời là có lẽ cũng giống như những gì đã xảy ra với internet”, Dimon nói.

Ông chỉ ra rằng trong thời kỳ bùng nổ internet đó, những công ty lớn ban đầu như Yahoo và Netscape rốt cục đã trở nên mờ nhạt trong khi những người chiến thắng cuối cùng như Google và Facebook phải sau đó mới xuất hiện.

“Liệu cơn sốt có mang lại lợi ích như mong đợi và theo đúng thời gian như mong đợi không? Chắc chắn là không”, ông Dimon nói.