Cuộc khủng hoảng Hormuz có thể dẫn giá dầu tới đâu?

Giá dầu thế giới vẫn đang duy trì thấp hơn các mức đỉnh gần đây, dù khả năng sớm khai thông eo biển Hormuz đang giảm dần...

Eo biển Hormuz chụp từ vệ tinh - Ảnh: Getty/CNBC.

Giới phân tích cảnh báo rằng sự "ngắt kết nối" này, giữa một bên là tình hình còn bất định ở Hormuz và một bên là việc giá dầu được kiềm chế, có thể sẽ không kéo dài, đồng nghĩa giá dầu đang đứng trước khả năng bật tăng mạnh do nguồn cung tiếp tục gián đoạn.

Sau khi giảm hơn 7% tuần trước do tín hiệu có thể sắp có một thỏa thuận Mỹ - Iran, giá dầu đã tăng khoảng 6% trong hai phiên giao dịch đầu tiên của tuần này. Kết thúc phiên ngày thứ Ba (11/8), giá dầu Brent giao sau tại London đạt 88,9 USD/thùng và giá dầu WTI giao sau tại New York đạt 83,2 USD/thùng.

Tuy nhiên, mức giá này của dầu Brent vẫn thấp hơn đáng kể so với các mức đỉnh trên 100 USD/thùng vào tháng trước và 110 USD/thùng vào tháng 5.

Trong khi đó, khả năng đạt một thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran vẫn còn xa vời.

Iran đang khẳng định dứt khoát rằng Mỹ phải tuân thủ một số điều kiện mà họ đưa ra trước khi eo biển Hormuz thể mở cửa trở lại. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu về sự thay đổi chiến lược. Hôm Chủ nhật vừa rồi, ông nói với trang tin Axios rằng Washington đang chọn cách tiếp cận "ít ồn ào hơn" và ám chỉ chính quyền của ông sẽ dựa vào việc gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran thay vì thực hiện các cuộc tấn công quân sự mới ngay lập tức.

Giới phân tích cho rằng các nhà giao dịch trên thị trường năng lượng vẫn đang bám vào hy vọng Iran và Oman có thể sớm đạt một thỏa thuận về eo biển Hormuz, cũng như sự xuống thang quân sự giữa Mỹ và Iran.

Bà Modupe Adegbembo, một nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư Jefferies, nhận định các nhà giao dịch đang "tự tin rằng các bên có thể đạt được một thỏa thuận nào đó, dù đó có thể là một sự thỏa hiệp", cho phép dầu chảy qua eo biển Hormuz. “Đó có thể không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, nhưng vẫn là một thỏa thuận cho phép dòng chảy dầu thô và hàng hóa qua eo biển Hormuz tăng lên”, bà nói.

Tuy nhiên, bà Adegbembo cũng cảnh báo phản ứng này của giá dầu "nhạy cảm với thời gian”, và nếu tình hình không đổi trong tuần tới, giá dầu sẽ không còn diễn biến êm ả nữa.

Ông Kieran Tompkins, nhà kinh tế cấp cao tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, giải thích rằng mức giá dầu "thấp" hiện nay phản ánh việc nhà đầu tư tính đến hai kịch bản đối lập: dòng chảy năng lượng được nối lại nhanh chóng hoặc tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài.

Nếu tình trạng bế tắc hiện nay tiếp diễn, nhà giao dịch sẽ buộc phải nâng cao khả năng xảy ra kịch bản đóng cửa kéo dài, đẩy giá hợp đồng tương lai dầu thô kỳ hạn gần nhất tăng. Ông cảnh báo về "điểm tới hạn" - thời điểm mà khả năng hấp thụ cú sốc nguồn cung của thị trường thông qua việc rút dầu từ các kho dự trữ trở nên cạn kiệt, và nhu cầu sẽ phải điều chỉnh giảm thông qua mức giá cao hơn nhiều.

Nếu eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và tồn kho dầu ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tiếp tục cạn nhanh, thị trường có thể đạt điểm tới hạn vào khoảng đầu quý 4, đẩy giá lên 120-140 USD/thùng.

Bên cạnh đó, có những câu hỏi ngày càng tăng về việc các yếu tố thị trường rộng lớn hơn - như các tuyến đường xuất khẩu thay thế, nhu cầu thấp hơn, sản lượng dầu tăng và việc Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu - có thể tiếp tục bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung trong bao lâu.

Bà Amrita Sen, giám đốc nghiên cứu tại Energy Aspects, cho biết Trung Quốc "đã tự mình cân bằng thị trường vào tháng 5" bằng cách cắt giảm nhập khẩu dầu. Tuy nhiên, với lượng nhập khẩu dầu thô Trung Quốc đã phục hồi tháng 7 và được dự báo tăng tháng 8, bà Sen cảnh báo "giá dầu thô không thể duy trì mãi ở mức thấp”.

Bà nhấn mạnh rằng thị trường trong thời gian gần đây đã nhanh chóng phản ánh vào giá dầu khả năng bình thường hóa dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, dù chỉ mới có những tín hiệu rất mong manh về một thỏa thuận. Cách định giá đó bỏ qua thực tế nguồn cung vật chất đang bị hạn chế, bao gồm cả các cuộc tấn công liên tục của phiến quân Houthi vào hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Bà Sen kết luận: “Các yếu tố nền tảng hiện này ủng hộ sự tăng giá dầu”.