Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu tiếp tục tăng

Nhà đầu tư ở Phố Wall không thể lạc quan khi giá dầu tiếp tục tăng do bất định xung quanh cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (11/8), khi nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn bị bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về cơ hội eo biển Hormuz sớm được mở cửa trở lại. Giá dầu thô duy trì đà tăng của phiên trước, khi triển vọng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận hòa bình càng trở nên mịt mờ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,32%, còn 7.728,2 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,6%, còn 26.445,45 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 184,13 điểm, tương đương giảm 0,34%, còn 53.791,85 điểm.

Trước phiên giảm này, thị trường đã mất điểm trong phiên ngày thứ Hai, trong bối cảnh các cuộc đàm phán để khai thông eo biển Hormuz chưa có bứt phá rõ rệt nào.

Dịch vụ truyền thông là nhóm cổ phiếu dẫn đầu phiên giảm này của S&P 500, với mức giảm hơn 2%. Trong đó, Alphabet giảm 3,8%, đánh dấu phiên giảm thứ tư trong 5 phiên trở lại đây, sau khi Google vào tuần trước tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty.

Nhóm công nghệ thông tin cũng giảm, với Nvidia trượt nhẹ khi đóng cửa dù đã tăng trước đó trong phiên. Cổ phiếu Apple giảm hơn 1%.

Nhà đầu tư ở Phố Wall không thể lạc quan khi giá dầu tiếp tục tăng do bất định xung quanh cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump đã đáp lại yêu cầu của Iran để đi đến một thỏa thuận hòa bình. Theo đó, ông Trump đưa ra các yêu cầu của Mỹ, bao gồm Iran phải bồi thường chiến tranh. Bên phía Iran, nước này nói eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho tới khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Giá dầu thô đóng cửa phiên ngày thứ Ba với mức tăng hơn 1% và đã tăng hơn 6% trong tuần này. Trong đó, giá dầu Brent đạt 88,9 USD/thùng và giá dầu WTI đạt 83,2 USD/thùng.

Dù vậy, một vài tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg News, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistain Khawaja Asif nói “mọi thứ lại đang đi theo hướng thuận lợi cho một sự dàn xếp hòa bình hoặc một thỏa thuận”.

“Những gì diễn ra trong suốt những tháng qua cho thấy việc đạt một thỏa thuận mang lại sự hài lòng cho tất cả các bên là rất khó. Giá dầu tăng phản ánh sự bất định này. Tình hình thị trường tại nhiều thời điểm chịu sự chi phối của cuộc xung đột này, nhưng không tới mức như nhiều người đã hình dung”, nhà phân tích Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét.

Nhà đầu tư cũng đang trở nên thận trọng hơn trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 vào ngày thứ Tư và báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 7 vào ngày thứ Năm. Các điểm dữ liệu này có thể tác động tới triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Một số chuyên gia nhận định các báo cáo lạm phát sắp được công bố có thể đặt Fed vào thế khó. Thị trường việc làm của Mỹ đã suy yếu mạnh trong tháng 7 - theo báo cáo công bố vào tuần trước - đặt ra rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế trên diện rộng. Trong khi đó, giá dầu còn cao có thể khiến áp lực lạm phát tăng trở lại, dù có thể đã giảm trong tháng 7.

“Tôi dự báo số liệu CPI tiếp tục xu hướng giảm, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất thay vì tăng lãi suất”, Giám đốc đầu tư Dennis Follmer của công ty Montis Financial nhận xét với hãng tin CNBC.

Thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược khả năng 50% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và khả năng 79% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.