Goldman Sachs: Doanh thu AI của SpaceX sẽ tăng gấp 100 lần sau 4 năm

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập, đang đứng trước một bước ngoặt phát triển lớn...

Theo dự báo từ ngân hàng Goldman Sachs, doanh thu từ mảng trí tuệ nhân tạo (AI) của SpaceX có thể tăng gấp 100 lần trong vòng 4 năm tới.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh SpaceX triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu đạt mức định giá công ty lên tới 1,78 nghìn tỷ USD.

Goldman Sachs dự báo doanh thu từ mảng AI của SpaceX sẽ tăng từ 3,2 tỷ USD vào năm 2025 lên tới 322 tỷ USD vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc mảng AI sẽ chiếm một phần chủ đạo trong tổng doanh thu dự kiến của SpaceX là 474 tỷ USD vào năm 2030.

Năm 2025, SpaceX đạt doanh thu ở mức 18,7 tỷ USD.

Những con số này cho thấy sự kỳ vọng lớn lao của Goldman Sachs vào tiềm năng phát triển của SpaceX trong lĩnh vực AI, một lĩnh vực đang được các công ty công nghệ lớn đầu tư mạnh mẽ.

Ngoài ra, Goldman Sachs - ngân hàng đầu tư giữ vai trò bảo lãnh phát hành chính của SpaceX trong vụ IPO sắp tới - cũng kỳ vọng doanh thu từ dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX sẽ đạt 144 tỷ USD vào năm 2030, chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh thu của công ty.

Mảng kinh doanh tên lửa của SpaceX dự kiến sẽ tạo ra 8,3 tỷ USD doanh thu vào năm 2030, tăng từ 4,1 tỷ USD vào năm ngoái.

Tuy nhiên, để đạt được những con số ấn tượng này, SpaceX sẽ phải vượt qua nhiều thách thức. Đặc biệt, mảng AI của công ty, trước đây được biết đến với tên gọi xAI, đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Elon Musk đã phải thay đổi toàn bộ đội ngũ sáng lập chỉ trong vòng hai năm, và hiệu suất của mảng này vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Để hiện thực hóa được dự báo của Goldman Sachs, SpaceX cần phải vượt qua các đối thủ lớn như Anthropic, Google và OpenAI trong các lĩnh vực quan trọng như mã hóa, an ninh mạng, và chatbot.

Một thách thức khác mà SpaceX phải đối mặt là việc sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có. Trung tâm dữ liệu Colossus 1 tại Memphis, Tennessee, đã được SpaceX cho đối thủ Anthropic thuê lại do không được sử dụng hết công suất trong lúc mảng AI của SpaceX chưa đạt được sự phát triển như mong đợi.

Cũng theo dự báo của Goldman Sachs, doanh thu từ mảng AI của SpaceX sẽ tăng 388% trong năm nay, đạt 15,6 tỷ USD, và tiếp tục tăng lên mức 34,5 tỷ USD trong năm 2027.

Nhà băng Phố Wall cho rằng đến năm 2030, lợi nhuận trước thuế của SpaceX sẽ đạt 352 tỷ USD vào năm 2030, từ mức 6,6 tỷ USD vào năm 2025.

Do công ty liên tục đầu tư để phát triển, dòng tiền của SpaceX trong năm 2025 là âm 13,8 tỷ USD. Goldman Sachs kỳ vọng đến năm 2031, Space X sẽ đạt dòng tiền dương 72 tỷ USD.