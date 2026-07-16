Chứng khoán Mỹ "xanh" nhờ cổ phiếu Big Tech, giá dầu tăng thêm

Mối quan tâm của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên này chủ yếu hướng tới câu chuyện lạm phát...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/7), khi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giữ vai trò chủ chốt kéo các chỉ số đi lên. Giá dầu thô duy trì xu hướng tăng do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh tiếp tục có những bước leo thang mới.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, đạt 7.572,4 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,62%, đạt 26.269,23 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 150,37 điểm, tương đương tăng 0,29%, đạt 52.658,64 điểm.

Cổ phiếu chip bị bán trong phiên này, nhưng nhà đầu tư lại mua mạnh một số mã Big Tech. Cổ phiếu Amazon, Alphabet và Microsoft đều tăng khoảng 3%. Apple tăng 4%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Vai trò trụ cột của nhóm Big Tech được xác lập khi các cổ phiếu chip đồng loạt chìm sâu trong sắc đỏ. AMD và Lam Research cùng giảm 3%, trong khi Intel sụt hơn 4%.

Mối quan tâm của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên này chủ yếu hướng tới câu chuyện lạm phát. Một mặt, các báo cáo thống kê trong tuần này đã cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 6 suy yếu nhanh hơn dự báo. Nhưng mặt khác, căng thẳng giữa Mỹ và Iran và đà leo thang trở lại của giá dầu vẫn đặt ra rủi ro lạm phát có thể tăng tốc trở lại.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 6 giảm 0,3% so với tháng trước và mức tăng của chỉ số trong tháng 5 cũng được điều chỉnh giảm còn 0,6%. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo PPI tháng 6 đi ngang sau khi tăng 1,1% trong tháng 5.

Số liệu do BLS công bố hôm thứ Ba cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 thấp hơn nhiều so với dự báo.

Dữ liệu lạm phát giảm khiến các đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. Mức đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 9 giảm còn hơn 50% từ mức hơn 60% vào ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, nói “đang có những lý do tích cực để kỳ vọng rằng lạm phát đã qua đỉnh và sẽ giảm trong những tháng tới”.

Nhưng giới chuyên gia và nhà đầu tư chưa hoàn toàn thoát khỏi mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn.

“Tôi không chắc là khả năng Fed tăng lãi suất đã không còn, vì mục tiêu lạm phát của Fed là 2% mà các con số lạm phát bây giờ vẫn cao hơn nhiều so với mức đó. Thị trường mấy ngày hôm nay có thể đang phản ứng tích cực quá mức với một vài tin tức về lạm phát”, Giám đốc nghiên cứu đầu tư Melissa Brown của công ty SimCorp nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao tháng 9 tại London tăng 0,22 USD/thùng, chốt ở mức 84,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,26 USD/thùng, chốt ở mức 79,6 USD/thùng.

Ngày thứ Tư, Mỹ tuyên bố đã khởi động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran sau khi tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của nước này. Về phía Iran, nước này đe dọa sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Vùng Vịnh suy giảm thêm.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trao đổi với CNBC, nhà phân tích Saul Kavonic của công ty Mst Marquee nhận định: “Những bước leo thang mới nhất cho thấy kỳ vọng rằng eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại thực chất là một sự lạc quan quá mức”.

Theo vị chuyên gia này, giá dầu có thể kiểm nghiệm lại mốc 100 USD/thùng nếu mức độ căng thẳng hiện nay còn duy trì trong vài tuần tới. Thậm chí, giá dầu có thể còn tăng cao hơn nữa nếu cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước Vùng Vịnh lại bị tấn công.