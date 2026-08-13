S&P 500 tăng điểm sau báo cáo CPI, giá dầu chững lại do cảnh báo về nhu cầu

Cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) là điểm sáng của chứng khoán Mỹ trong phiên này...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/8), khi báo cáo lạm phát mang tới những con số không nằm ngoài dự báo. Giá dầu thô tăng nhẹ, vừa được hỗ trợ bởi sự bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran, vừa đương đầu áp lực giảm từ cảnh báo về khả năng suy giảm nhu cầu dầu toàn cầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, đạt 7,748,5 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,54%, đạt 26.588,49 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones mất 21,58 điểm, tương đương giảm 0,04%, còn 53.770,27 điểm.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các số liệu này đều phù hợp với dự báo trước đó của giới phân tích. Ngoài ra, mức tăng hàng năm của cả CPI toàn phần và CPI lõi đều giảm nhẹ so với tháng 6.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Dịch chuyển kỳ vọng lãi suất như vậy hỗ trợ giá cổ phiếu.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng chỉ khoảng 40% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức trên 50% vào đầu tuần này - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Lạm phát phù hợp với dự báo sẽ duy trì kịch bản ‘Fed chưa cần tăng lãi suất’ đã định hình sau báo cáo việc làm được công bố vào tuần trước. Sẽ có một đợt số liệu lạm phát mới trước cuộc họp tháng 9 của Fed, nên câu chuyện vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, trừ phi những số liệu đó kể một câu chuyện khác, vẫn có khả năng Fed không thay đổi lãi suất trong cuộc họp tới”, chiến lược gia Ellen Zentner của công ty Morgan Stanley Wealth Management nhận định với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, mối lo về lạm phát lãi suất vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, bởi giá dầu thô còn cao do triển vọng eo biển Hormuz mở cửa trở lại vẫn còn xa vời.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, sau khi có tin về các cuộc tấn công vào tàu bè thương mại ở Trung Đông. Một nguồn tin là quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng hiện tại không có bất kỳ hoạt động đàm phán nào giữa Iran và Mỹ để gia hạn ngừng bắn, vì quan điểm của Iran là thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước không có ngày bắt đầu nên không có gì để gia hạn.

Đóng cửa tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao sau tăng 0,07 USD/thùng, đạt 88,98 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,07 USD/thùng, đạt 83,27 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Bent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Gây áp lực giảm lên giá dầu phiên này là các báo cáo hàng tháng từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu.

Trong đó, OPEC hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2026 một lượng 580.000 thùng/ngày. IEA cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhưng đồng thời cũng dự báo nguồn cung dầu sẽ giảm 4,3 triệu thùng/ngày. IEA dự báo thế giới vẫn sẽ thiếu cung 1,27 triệu thùng dầu/ngày trong năm nay.

Cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) là điểm sáng của chứng khoán Mỹ trong phiên này. CoreWeave và Super Micro Computer cùng tăng 19% sau khi công bố kết quả kinh doanh khả quan. Dell và Micron tăng tương ứng gần 10% và 5%, còn Cisco Systems tăng gần 3%.