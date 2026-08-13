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Askonomy

Ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ

B Bình Minh

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.
Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Theo tờ báo Financial Times, quyết định của PBOC được công bố vào đầu tuần này. Một tuyên bố ngày 11/8 của Deutsche Bank nói rằng việc nhà băng Đức này được chọn để thanh toán bù trừ nhân dân tệ phản ánh “quá trình quốc tế hóa tiếp tục” của đồng nhân dân tệ và vai trò ngày càng gia tăng của Deutsche Bank trong việc “thúc đẩy thương mại, quản lý kho bạc và đầu tư trong các hành lang kinh tế chính giữa Trung Quốc và châu Âu”.

Hiện nay, hầu hết các tổ chức thanh toán bù trừ nhân dân tệ ở nước ngoài là các chi nhánh của 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc gồm Ngân hàng Trung Quốc (BOC), Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc (BOCOM) và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB).

Deutsche Bank là ngân hàng ngoài Trung Quốc đầu tiên ở châu Âu được ủy quyền cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ.

Ông Leo Yin, Chủ tịch Deutsche Bank Trung Quốc, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp các tập đoàn châu Âu giảm "ma sát tiền tệ" và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán trong chuỗi cung ứng, còn các công ty Trung Quốc có thể sử dụng dịch vụ này để cấp vốn cho các khoản đầu tư ở châu Âu và thúc đẩy dòng chảy thương mại "trong khi vẫn duy trì trong hệ sinh thái nhân dân tệ".

“Những lợi ích này tạo ra cầu nối trực tiếp dẫn vào hệ thống tài chính của Trung Quốc và củng cố năng lực của chúng tôi trong việc hỗ trợ các khách hàng tham gia vào dòng chảy thương mại và đầu tư giữa châu Âu và Trung Quốc”, ông Yin nói.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực để đưa đồng nhân dân tệ được sử dụng rộng rãi hơn trên toàn cầu. Chính sách thương mại thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tăng thêm tính cấp bách cho chiến lược quốc tế hóa nhân dân tệ của Bắc Kinh. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, được công bố trong năm nay, đã kêu gọi mở rộng vai trò của nhân dân tệ trong thương mại, đầu tư và tài chính.

Về phần mình, Deutsche Bank không phải là một cái tên mới trong quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ. Ngân hàng này đã tham gia Hệ thống Thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) - một giải pháp thay thế của Trung Quốc cho Swift - với tư cách là một thành viên trực tiếp từ năm 2015.

Quá trình hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Đức muốn doanh nghiệp trong nước giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất đối với các công ty Đức. Hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Trung Quốc, bao gồm từ các nhà sản xuất ô tô lớn như Volkswagen đến các tập đoàn công nghiệp như Siemens và các doanh nghiệp sản xuất thuộc khối Mittelstand (các doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Về phần Deutsche Bank, lịch sử của nhà băng này tại Trung Quốc cũng rất lâu đời, bắt đầu từ năm 1872 khi họ mở văn phòng ở Thượng Hải. Deutsche Bank cũng là ngân hàng phi Trung Quốc dẫn đầu về các giao dịch "trái phiếu panda", tức trái phiếu nhân dân tệ do các tổ chức nước ngoài phát hành ở Trung Quốc đại lục, trong năm nay - theo dữ liệu từ Bloomberg.

Với lãi suất của Trung Quốc ở mức thấp lịch sử, hoạt động vay vốn bằng nhân dân tệ đang tăng mạnh. Các tập đoàn đa quốc gia như Goldman Sachs, công ty bảo hiểm Chubb và nhà đầu tư nhà nước Temasek của Singapore đã tăng cường phát hành "trái phiếu dim sum", tức nhân dân tệ phát hành ở Hồng Kông.

Tuy Bắc Kinh đã đạt được một số thành công nhất định trong việc thúc đẩy sử dụng nhân dân tệ trong thương mại và cho vay nước ngoài, tỷ trọng của nhân dân tệ như một loại tiền tệ dự trữ vẫn còn thấp.

Trung Quốc đã thực hiện các bước đi để mở cửa rộng hơn thị trường trái phiếu trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng các quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu vẫn còn ngần ngại trong việc tăng phân bổ vào trái phiếu chính phủ nước này. Các nhà đầu tư viện dẫn các yếu tố khiến họ dè dặt gồm lợi suất tương đối thấp của trái phiếu Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế chậm lại và tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng cao.

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