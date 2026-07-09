Cổ phiếu dầu khí “hồi sinh”, dòng tiền thận trọng, thanh khoản lại xuống đáy

Xung đột lại bùng phát ở Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt đã khơi lại lo ngại rủi ro tưởng như bị lãng quên. Thị trường những ngày gần đây tạm cân bằng trên nền thanh khoản rất thấp lại trở nên mong manh khi đợt bán hạ giá mới xuất hiện.

Các cổ phiếu lớn nhất chỉ giảm nhẹ sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,48% (-8,95 điểm) với điểm sáng hiếm hoi ở nhóm cổ phiếu dầu khí. Độ rộng rất tệ khi chỉ có 97 mã tăng/202 mã giảm cho thấy nhu cầu bán dưới tham chiếu đã tái diễn, dù thanh khoản ở mức đáy thể hiện áp lực này cũng không lớn.

Giá dầu thế giới đêm qua và sáng nay tăng mạnh, dầu Brent giao tháng 9 đã lên 78,8 USD/thùng, dầu WTI giao tháng 8 là 74 USD/thùng. Đây là động lực hỗ trợ cổ phiếu dầu khí phục hồi sau nhịp giảm kéo dài.

GAS đang tăng 4,01%, BSR tăng 4,38%, PLX tăng 3,69%, PVT tăng 1,29%, PVD tăng 2,61%, OIL tăng 6,1%, PVC tăng 4,7%, PVS tăng 2,2%, PVB tăng 1,7% là diễn biến không khó đoán. Trái ngược lại, cổ phiếu vận tải mà nổi bật là hàng không giảm mạnh: HVN giảm 3,04%, VJC giảm 1,3%.

Dòng tiền cũng đang đổ vào nhóm dầu khí khá nổi bật khi BSR giao dịch lớn nhất thị trường với 383,7 tỷ đồng, GAS khoảng 122,8 tỷ và PLX 78 tỷ. Tuy vậy nhóm dầu khí cũng không hoàn toàn xuất sắc: Áp lực bán ra vẫn xuất hiện và giá đã lùi lại đáng kể. BSR trượt giảm khoảng 1,69% so với giá cao nhất lúc 10h15, GAS trượt 0,89%, PLX trượt 0,68%. Tất cả các cổ phiếu này đều đạt đỉnh cùng thời điểm và lùi lại tương tự nhau về mặt thời gian.

Nhóm dầu khí đã trải qua một nhịp điều chỉnh kéo dài kể từ lần “bull-trap” giữa tháng 5 vừa qua. Khối lượng mắc kẹt trong hơn một tháng khiến nhu cầu thoát ra là không nhỏ. Đó là chưa kể tới việc tất cả các mã nhóm này đều đạt đỉnh cao hồi tháng 3/2026 trước khi điều chỉnh hàng chục phần trăm cho tới hiện tại.

Cổ phiếu dầu khí có tác dụng nâng đỡ điểm số nhất định, nhưng vốn hóa hạn chế vẫn chưa thể thay thế các trụ khác được. GAS, BSR, PLX lớn nhất nhóm này ở sàn HoSE, đem về khoảng 3 điểm cho VN-Index mà thôi. Việc chỉ số này giảm ít là do các trụ còn lại không giảm mạnh.

Cụ thể, VIC vẫn cố neo được giá xanh, tăng 0,09% so với tham chiếu. Trụ lớn nhất thị trường này giữ giá khá tốt, lúc yếu nhất còn giảm hơn 1%. VHM giảm 0,6%, VCB giảm 0,65%, BID giảm 0,84%, CTG giảm 0,72% là các trụ khác tương đối tốt. Trong Top 10 vốn hóa chỉ có TCB giảm 1,04%, VPB giảm 1,08%, MBB giảm 1% là kém nhất.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Rổ VN30 có độ rộng khá tệ với 8 mã xanh và 20 mã đỏ nhưng chỉ số cũng mới giảm 0,44%. Điều này cho thấy sức ép ở nhóm đỏ cũng không mạnh, hai cổ phiếu yếu nhất là VJC và SSB thì vốn hóa đều bé. Ngoài ra, trừ VJC, toàn bộ 29 cổ phiếu còn lại trong nhóm blue-chips đã “thoát đáy” với biên độ khác nhau, một số đảo chiều thành công như ACB, SAB hay VIC.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng kém xác nhận áp lực bán dưới tham chiếu đang chiếm ưu thế. Thống kê tới gần 62% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index vẫn đang phải chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán trên mức thấp nhất một bước giá. Đây là biểu hiện rõ ràng của hành động mua rất thụ động và “nhường sân” cho bên bán tạo thanh khoản.

Từ góc độ này, mức giao dịch yếu sáng nay có thể xem là tín hiệu tốt. HoSE chỉ khớp thành công gần 5.819 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm 25% so với sáng hôm qua và ở quanh ngưỡng thấp kỷ lục. Với kiểu mua hiện tại, nếu bên bán xả hàng lớn, thanh khoản sẽ tăng cao hoặc biên độ giảm giá sẽ sâu hơn nhiều.

Trong 202 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index có 91 mã giảm từ 1% trở lên. Không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn, dẫn đầu là VIX khớp 318,8 tỷ, giá giảm 2,12%; GEX khớp 274,8 tỷ, giá giảm 4,15%; VND khớp 147,7 tỷ, giá giảm 1,07%; DCM khớp 75,5 tỷ, giá giảm 1,88%; VCK khớp 67,9 tỷ, giá giảm 2,09%. Tính chung nhóm yếu nhất vẫn đang chiếm 38% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE, là một bằng chứng khác về tình trạng “nhường sân” cho bên bán.

Ở phía tăng, ngoài dầu khí thì không nhiều mã đáng chú ý. Tuy tổng số cổ phiếu xanh là 97 mã nhưng chỉ 12 mã đạt giao dịch quá 10 tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên. VCG tăng 2,18%, PET tăng 2,32%, VPI tăng 1,14%, TVS tăng 3,88%, BFC tăng 1,76%, CTI tăng 1,02%, ACB tăng 1,32% là các cổ phiếu đáng kể ngoài dầu khí.

Khối ngoại đang giao dịch khá “hiền” với mức bán ròng nhẹ 188 tỷ. Hai mã dầu khí là BSR và GAS được mua ròng tốt nhất, tương ứng 71,8 tỷ và 48,2 tỷ. ACB +23,5 tỷ là cổ phiếu duy nhất còn lại đáng kể. Phía bán ròng có TCB -47,1 tỷ, VHM -41,5 tỷ, GEX -32,6 tỷ, VPB -32,5 tỷ.