Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HVN tại ngày 30/6/2026 là -23.148,19 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định đưa ra khỏi diện cảnh báo.

Sơ đồ giá cổ phiếu HVN trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết cổ phiếu HVN giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 592/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2026 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 là -23.148,19 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định đưa ra khỏi diện cảnh báo tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE cho biết cổ phiếu HVN được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7/2026 theo Quyết định số 593/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2026 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, cổ phiếu HVN chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 14/7/2026 theo Quyết định Số 592/QĐ-SGDHCM ngày 10/7/2026 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết có vốn chủ sở hữu không âm, lợi nhuận sau thuế không âm và còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần, căn cứ theo quy định tại điểm b, d khoản 4 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC bán niên 2026 đã soát xét, HVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ giảm mạnh 2.947 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 từ gần 5.821,898 tỷ xuống còn gần 2.874,66 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng giảm tới 2.590 tỷ đồng, từ 6.422 tỷ đồng xuống còn 3.851,87 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng năm 2026 của Công ty Mẹ tăng 19,15% so với 6 tháng năm 2025, tăng tương đương hơn 9.220,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu cung cấp dịch vụ quốc tế tăng 32,4% và doanh thu cung cấp dịch vụ nội địa giảm nhẹ 1,8%. Tổng chi phí 6 tháng năm 2026 của Công ty Mẹ tăng 28,75%, tăng tương ứng 12.167,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025, chủ yếu tăng chi phí giá vốn (nguyên nhân chính là do giá chi phí nhiên liệu bình quân 6 tháng tăng 55% so với cùng kỳ đẩy chi phí tăng hơn 6.000 tỷ đồng). Do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng dẫn tới tốc độ tăng tổng chi phí của 6 tháng năm 2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ giảm mạnh hơn 2.947 tỷ đồng (tương ứng 50%) so với cùng kỳ năm trước.

Ở khía cạnh hợp nhất, kết quả kinh doanh giảm 40,2% (tương ứng hơn 2.590 tỷ đồng) so với 6 tháng năm 2025 chủ yếu do lợi nhuận của Công ty Mẹ giảm so cùng kỳ năm trước bởi các nguyên nhân đã báo cáo nêu trên.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2.874,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Hợp nhất đạt 3.851,8 tỷ đồng; trong đó: quý 1 đã đạt được kết quả SXKD rất tích cực, ngược lại quý 2 chịu ảnh hưởng nặng nề do giá nhiên liệu tăng phi mã xuất phát từ hệ quả của xung đột tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, với các kịch bản điều hành cùng các giải pháp ứng phó linh hoạt, Tổng công ty vẫn duy trì được nhịp khai thác ổn định và đạt lợi nhuận dương.

Song song với đó, Tổng công ty đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD; tái cơ cấu tài sản, nguồn vốn và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và phát triển bền vững theo đúng định hướng tại Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn để Tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Theo quan điểm của VCSC thì kết quả kinh doanh 6 tháng 2026 thấp hơn kỳ vọng của VCSC. Mặc dù lưu lượng hành khách tích cực, doanh thu quốc tế ghi nhận tăng trưởng và các công ty con có đóng góp đáng kể, những yếu tố này không đủ bù đắp cho cú sốc chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Dù HVN đã phản ứng bằng cách điều chỉnh tải cung ứng, ưu tiên các thị trường quốc tế và quản lý chi phí, mức độ dự báo lợi nhuận vẫn phụ thuộc phần lớn vào giá nhiên liệu bay và tốc độ chuyển giao chi phí gia tăng này sang giá vé. Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.