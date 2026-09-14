Nếu Fed tăng lãi suất trong tuần này, VN-Index có thể rơi về 1.760 điểm?

Sau nhịp phục hồi trong tháng 8, theo tính toán của VnDirect, P/E trượt 12 tháng của VN-Index tăng lên 12,46 lần, từ mức 11,9 lần cuối tháng 7. Mặc dù mặt bằng định giá đã tăng, P/E của thị trường vẫn ở mức tương đối hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2026.
Bên cạnh đó, tâm lý thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi việc Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.
Tuy nhiên, tác động của yếu tố nâng hạng có thể cần thêm thời gian để phản ánh đầy đủ vào dòng vốn và mặt bằng định giá thị trường.
Mặt bằng định giá giữa các nhóm ngành trên HoSE tiếp tục phân hóa khi so sánh với mức trung vị 10 năm. Tuy nhiên, hệ số P/B của nhiều nhóm ngành vẫn duy trì dưới hoặc tiệm cận mức trung vị dài hạn, cho thấy mặt bằng định giá thị trường nhìn chung đang ở mức tương đối hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.
Đáng chú ý, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành đang thấp hơn mức trung vị 10 năm, cho thấy nhiều nhóm ngành vẫn đang được định giá ở mức hấp dẫn. Đây là cơ sở để lựa chọn các cơ hội đầu tư tại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực và khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.
Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 9, VnDirect cho rằng nhiều khả năng sẽ xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh khi dòng tiền chưa thực sự cải thiện và tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các yếu tố bất định từ bên ngoài. Áp lực lạm phát có thể gia tăng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng trở lại và duy trì ở mức cao, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, qua đó làm gia tăng lo ngại về triển vọng lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Theo đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp phục hồi trong tháng 8, qua đó hấp thụ áp lực chốt lời và hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, sự cải thiện của thanh khoản hệ thống ngân hàng và kỳ vọng dòng vốn ngoại bắt đầu giải ngân sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9 có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường và tâm lý nhà đầu tư.
Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng. Hoạt động giải ngân có thể được cân nhắc khi VN-Index điều chỉnh và tích lũy quanh vùng 1.800-1.820 điểm, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản cao, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF cũng như nhà đầu tư tổ chức.
Tháng 8/2026 ghi nhận nhịp phục hồi mạnh sau đợt điều chỉnh sâu của tháng 7, đồng thời lấy lại vùng hỗ trợ 1.800 điểm sau khi kiểm định vùng 1.716–1.730 điểm.
Dưới góc nhìn kỹ thuật kết hợp với diễn biến dòng tiền, VnDirect đưa ra 2 kịch bản đối với thị trường trong tháng 9.
Kịch bản tích cực (xác suất 70%): VN- Index duy trì trên 1.800 điểm và hướng lên vùng 1.850–1.900 điểm, được hỗ trợ bởi dòng vốn thụ động từ các ETF mô phỏng chỉ số FTSE Emerging, dự kiến giải ngân quanh ngày hiệu lực 21/9. Kịch bản này được củng cố nếu Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp 15–16/9 với thông điệp trung lập và giá trị giao dịch bình quân trên HoSE phục hồi trên 18 nghìn tỷ đồng/phiên.
Kịch bản rung lắc (xác suất 30%): Nếu Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9, DXY và lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, gây áp lực trở lại lên tỷ giá và dòng vốn ngoại. Kết hợp với khả năng chốt lời sau ngày hiệu lực nâng hạng, khi dòng vốn đợt đầu chỉ tương đương 10% trọng số mục tiêu, VN-Index có thể lùi về vùng 1.760–1.800 điểm. Tuy nhiên, nền tảng kết quả kinh doanh quý 2 và dòng vốn ngoại mang tính cơ cấu trung hạn được kỳ vọng sẽ hạn chế đà giảm sâu.
Hai nhịp phục hồi vượt tham chiếu của VN-Index sáng nay đều thất bại do biến động giá của VIC. Mặc dù các blue-chips khác khá tốt, nhưng chưa đủ sức mạnh để cân bằng trong khi dòng tiền tổng thể vẫn còn kém.
Đợt giải ngân thứ nhất 1 của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu của FTSE dự kiến diễn ra vào ngày 18/9/2026, trước khi chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 21/9/2026.
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