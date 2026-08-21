Công bố kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố kết quả giám định đối với toàn bộ vật chứng là các viên đá trong suốt nghi kim cương thu giữ trong Chuyên án 268V. Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ số đá trong suốt bị thu giữ đều là kim cương, bao gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp...

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cơ quan điều tra cũng cho biết, quá trình giám định đã xác định rõ số lượng, chủng loại và giá trị của từng viên kim cương, tạo căn cứ pháp lý vững chắc để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Đây là kết quả quan trọng sau nhiều tháng điều tra, giám định phức tạp, bởi đá quý có đặc tính khó nhận biết bằng mắt thường, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và đội ngũ chuyên gia có trình độ cao.

Liên quan đến vụ án, theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, tính đến đầu tháng 8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 39 bị can, làm rõ hành vi buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, với tổng trị giá lên đến trên 1.600 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 320 tỷ đồng.

Vụ án được mở rộng điều tra từ nhóm đối tượng chế tác, buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu và buôn lậu vàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hồi đầu tháng 6/2026. Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ 22 đối tượng và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Từ năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây đã thực hiện 141 lượt vận chuyển trót lọt, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn. Các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber cài chế độ tự động xóa tin nhắn; giao hàng và nhận tiền sử dụng quy ước "số seri trên tờ tiền USD"; thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp chào bán tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý với giá rẻ hơn 1/3 so với thị trường; lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương để cất giấu tinh vi trong hành lý, giày dép, quần áo, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không kê khai hải quan.

Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của các mắt xích quan trọng. Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Quá trình điều tra xác định, Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cùng với Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên của Công ty PNJ-LAB, đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu.

Lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo đã mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ, sau đó mài bỏ mã số GIA được khắc sẵn trên các viên kim cương, làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định giả để bán cho khách hàng, nhằm thu lợi bất chính.

Toàn bộ số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 139 viên kim cương. Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; đã chứng minh các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Về phía Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Kết quả xác định công ty có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu hợp pháp, quá trình nhập khẩu và phân phối được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra khẳng định PNJ không liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc công bố kết quả giám định là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, truy tố các bị can, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế xuyên quốc gia, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.