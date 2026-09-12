Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index thủng mốc 1800 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.

Theo VCBS, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng giảm sâu 34,02 điểm. Mức giảm mạnh này đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng khắp các nhóm ngành, là một tín hiệu rõ nét cho thấy tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm toàn thị trường.

Trong tuần, VN-Index giảm 57,87 điểm, tương đương 3,12% xuống 1795,21 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 9,85 điểm, tương đương 3,49% xuống 272,68 điểm,

Không vội bắt đáy mà cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường thiết lập vùng cân bằng vững chắc hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực bán chủ động gia tăng đột biến khiến chỉ số xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ở mức cao. Dòng tiền có xu hướng thoát ra dứt khoát và phe bán đang hoàn toàn làm chủ tình hình.

Chiến lược ưu tiên lúc này là đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn và tuyệt đối tuân thủ kỷ luật quản trị rủi ro đối với các vị thế vi phạm ngưỡng cắt lỗ. Nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy tại các nhịp nhúng sâu mà cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường thiết lập vùng cân bằng vững chắc hơn đi kèm sự cạn kiệt của lực bán”.

Áp lực chốt lời sau nhịp hồi phục dốc vài tuần trước có thể tiếp diễn trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm điểm ngay khi mở cửa. Đà giảm chững lại khi chỉ số chạm ngưỡng quanh 1815. Sau đó, lực bán gia tăng từ nửa cuối phiên chiều khiến VN-Index lùi xuống đóng cửa tại mốc 1795,21 điểm, giảm hơn 34 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hóa chất giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm và Dầu khí giữ được sắc xanh. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM.

VN-Index giảm một mạch xuống dưới ngưỡng 1800 với thanh khoản tăng mạnh. Áp lực chốt lời sau nhịp hồi phục dốc vài tuần trước có thể tiếp diễn trong ngắn hạn và đưa chỉ số trở về quanh 1765, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng".

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thoái lui về vùng hỗ trợ 1780–1790 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index giảm từ đầu phiên và đóng cửa dưới ngưỡng 1800 điểm. Đà giảm duy trì đến cuối phiên cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục thoái lui về vùng hỗ trợ 1780–1790 điểm. Các nhịp hồi phục trong phiên tới, nếu xuất hiện, có thể sẽ bị giới hạn quanh vùng 1810 điểm”.

Chỉ số VN-Index đang tiệm cận hỗ trợ MA200 ngày, tương đương 1788 - 1790

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 34 điểm (-1,9%), đóng cửa tại mức 1795,2 điểm. Thị trường chịu áp lực bán mạnh xuyên suốt phiên giao dịch với lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) và nhóm Ngân hàng. Thanh khoản thị trường tăng 16,5% so với phiên liền trước, đạt 16,961 tỷ VND.

VN-Index giảm mạnh và đi ngược với dự báo của chúng tôi trong báo cáo trước. Chỉ số đang tiệm cận hỗ trợ MA200 ngày, tương đương 1788 - 1790. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng với áp lực điều chỉnh đang diễn ra tại các nhóm vốn hóa lớn bao gồm Vingroup và Ngân hàng, chỉ số có thể giảm sâu hơn và hướng đến vùng gap quanh 1770 - 1780 tạo ra từ ngày 24/08/2026. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu, theo dõi sát diễn biến chỉ số tại vùng 1770 - 1780 trong phiên tiếp theo. Nhà đầu tư chỉ nên mở mua mới trong trường hợp VN-Index lấp xong vùng gap này và tăng trở lại. Trong trường hợp VN-Index giảm xuống dưới vùng mục tiêu trên, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc nằm trong pha điều chỉnh giảm vẫn sẽ tiếp diễn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần gia tăng cho thấy phe bán vẫn đang áp đảo trên thị trường cùng với sự thiếu hụt của lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều dù chỉ số đã lùi về gần hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng đáy cũ gần nhất, tương đương mức 1780 điểm (vùng MA50 của thị trường).

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều đang hướng xuống và chưa cho tín hiệu tạo đáy, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc nằm trong pha điều chỉnh giảm vẫn sẽ tiếp diễn với hỗ trợ gần nhất là vùng 1780 - 1790 (tương đương với mốc 0.382 của thang đo Fibonacci thoái lui).

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng giảm sâu 34,02 điểm. Mức giảm mạnh này đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng khắp các nhóm ngành, là một tín hiệu rõ nét cho thấy tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm toàn thị trường. Hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.