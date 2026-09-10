Thanh Hóa: Gom rác, góp xanh cho biển

Ngày 9/9, UBND phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển và chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn. Hoạt động thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.
Trong đợt ra quân, các lực lượng tập trung thu gom rác thải tại khu vực bờ biển, bãi cát, mép nước và các tuyến đường ven biển. Các tuyến CC3, BB3 thuộc Khu du lịch biển Hải Hòa cũng được tổng vệ sinh, chỉnh trang.
Tại khu vực bờ biển phường Hải Thanh (cũ), thuộc các tổ dân phố Thượng Hải, Quang Minh, lực lượng chức năng và người dân đồng loạt thu gom rác, phát quang, làm sạch cảnh quan.
Bên cạnh việc thu gom rác thải, phường Tĩnh Gia cũng triển khai xử lý tình trạng lấn chiếm bãi biển, sắp xếp tàu thuyền neo đậu, khu vực bốc dỡ sản phẩm, yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế tác động đến cảnh quan và không gian du lịch ven biển. Toàn bộ rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về nơi tập kết để xử lý theo quy định.
Theo UBND phường Tĩnh Gia, hoạt động ra quân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường; từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, đồng thời tạo diện mạo sạch đẹp cho các bãi biển và khu du lịch.
Đáng chú ý, sau đợt cao điểm, phường dự kiến duy trì lực lượng ra quân bảo vệ môi trường hằng tuần. Trong đó, lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, phụ nữ được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.
Cũng trong ngày 9/9, xã Hoằng Tiến tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu vực ven biển với sự tham gia của nhiều lực lượng và đông đảo người dân.
Tại khu vực Bãi Cá Hoằng Trường, UBND xã huy động máy xúc để xử lý những khu vực cây cối um tùm, địa hình phức tạp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu dọn và chỉnh trang cảnh quan.
Tại nhiều khu vực dọc bờ biển, lực lượng phụ nữ cùng đông đảo người dân cũng tích cực tham gia vệ sinh. Từ cuốc, xẻng, cào đến chổi, từng túi rác, cành cây và những mảnh rác nhỏ lẫn trong cát được thu gom, đưa về nơi tập kết.
Từ những vị trí phức tạp được máy móc xử lý đến từng mét bãi cát được người dân làm sạch, các hoạt động đang góp phần thay đổi diện mạo không gian ven biển Hoằng Tiến.
Việc đồng loạt ra quân tại các địa bàn ven biển không chỉ giải quyết lượng rác tồn đọng, phát sinh mà còn hướng tới hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng. Khi chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và người dân cùng tham gia, công tác bảo vệ môi trường ven biển được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện theo các đợt cao điểm.
Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần lập các đoàn kiểm tra đột xuất toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý. Chú trọng kiểm tra các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân...
Doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin...
Hoạt động phát tán cuộc gọi và tin nhắn rác đang chuyển dịch mạnh sang các ứng dụng công nghệ cao xuyên biên giới. Để xử lý các hổng quản lý này, Bộ Công an đề xuất thay thế Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, bắt buộc doanh nghiệp dùng tên định danh khi liên lạc quảng cáo với khách hàng...
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn trong cung ứng sách giáo khoa, đảm bảo đủ sách cho học sinh trong năm học mới; không để ảnh hưởng đến việc dạy và học...
Bộ Y tế đề xuất tổ chức khóa học trước kết hôn cho thanh niên, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ hai con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Những ngày này, công trường Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp với hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân cùng lúc triển khai các hạng mục hạ tầng. Dự án có diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng và hiện đang vượt tiến độ kế hoạch.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...