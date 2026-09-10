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Thanh Hóa: Gom rác, góp xanh cho biển

N Nguyễn Thuấn

Các địa phương ven biển Thanh Hóa đang tăng cường ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chỉnh trang cảnh quan. Hoạt động được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có đông đảo người dân...

Hơn 300 cán bộ, lực lượng chức năng và người dân phường Tĩnh Gia tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường ven biển. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia
Hơn 300 cán bộ, lực lượng chức năng và người dân phường Tĩnh Gia tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường ven biển. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia

Ngày 9/9, UBND phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển và chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn. Hoạt động thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Rác thải được thu gom tại khu vực bãi cát ven biển phường Tĩnh Gia. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia
Rác thải được thu gom tại khu vực bãi cát ven biển phường Tĩnh Gia. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia

Trong đợt ra quân, các lực lượng tập trung thu gom rác thải tại khu vực bờ biển, bãi cát, mép nước và các tuyến đường ven biển. Các tuyến CC3, BB3 thuộc Khu du lịch biển Hải Hòa cũng được tổng vệ sinh, chỉnh trang.

Lực lượng phụ nữ phường Tĩnh Gia tích cực tham gia thu gom rác tại khu vực ven biển. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia
Lực lượng phụ nữ phường Tĩnh Gia tích cực tham gia thu gom rác tại khu vực ven biển. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia

Tại khu vực bờ biển phường Hải Thanh (cũ), thuộc các tổ dân phố Thượng Hải, Quang Minh, lực lượng chức năng và người dân đồng loạt thu gom rác, phát quang, làm sạch cảnh quan.

Công tác thu gom rác được triển khai đồng loạt tại nhiều khu vực ven biển Tĩnh Gia. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia
Công tác thu gom rác được triển khai đồng loạt tại nhiều khu vực ven biển Tĩnh Gia. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia

Bên cạnh việc thu gom rác thải, phường Tĩnh Gia cũng triển khai xử lý tình trạng lấn chiếm bãi biển, sắp xếp tàu thuyền neo đậu, khu vực bốc dỡ sản phẩm, yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế tác động đến cảnh quan và không gian du lịch ven biển. Toàn bộ rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về nơi tập kết để xử lý theo quy định.

Rác thải sau khi thu gom được vận chuyển đi xử lý. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia
Rác thải sau khi thu gom được vận chuyển đi xử lý. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia

Theo UBND phường Tĩnh Gia, hoạt động ra quân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường; từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, đồng thời tạo diện mạo sạch đẹp cho các bãi biển và khu du lịch.

Người dân cùng các lực lượng chức năng chung tay thu gom rác thải sinh hoạt. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia
Người dân cùng các lực lượng chức năng chung tay thu gom rác thải sinh hoạt. Ảnh: UBND phường Tĩnh Gia

Đáng chú ý, sau đợt cao điểm, phường dự kiến duy trì lực lượng ra quân bảo vệ môi trường hằng tuần. Trong đó, lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, phụ nữ được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cũng trong ngày 9/9, xã Hoằng Tiến tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu vực ven biển với sự tham gia của nhiều lực lượng và đông đảo người dân.

Máy xúc được UBND xã Hoằng Tiến huy động để xử lý khu vực cây cối um tùm tại Bãi Cá Hoằng Trường. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến
Máy xúc được UBND xã Hoằng Tiến huy động để xử lý khu vực cây cối um tùm tại Bãi Cá Hoằng Trường. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến

Tại khu vực Bãi Cá Hoằng Trường, UBND xã huy động máy xúc để xử lý những khu vực cây cối um tùm, địa hình phức tạp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu dọn và chỉnh trang cảnh quan.

Máy móc được sử dụng để thu dọn những khu vực có địa hình phức tạp tại Bãi Cá Hoằng Trường.Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến
Máy móc được sử dụng để thu dọn những khu vực có địa hình phức tạp tại Bãi Cá Hoằng Trường.Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến

Tại nhiều khu vực dọc bờ biển, lực lượng phụ nữ cùng đông đảo người dân cũng tích cực tham gia vệ sinh. Từ cuốc, xẻng, cào đến chổi, từng túi rác, cành cây và những mảnh rác nhỏ lẫn trong cát được thu gom, đưa về nơi tập kết.

Lực lượng phụ nữ xã Hoằng Tiến tham gia dọn vệ sinh dọc khu vực bờ biển. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến
Lực lượng phụ nữ xã Hoằng Tiến tham gia dọn vệ sinh dọc khu vực bờ biển. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến

Từ những vị trí phức tạp được máy móc xử lý đến từng mét bãi cát được người dân làm sạch, các hoạt động đang góp phần thay đổi diện mạo không gian ven biển Hoằng Tiến.

Từng cành cây, túi rác và mảnh rác nhỏ lẫn trong cát được người dân thu gom. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến
Từng cành cây, túi rác và mảnh rác nhỏ lẫn trong cát được người dân thu gom. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến
Các hoạt động vệ sinh môi trường được kỳ vọng duy trì thường xuyên, góp phần bảo vệ cảnh quan và môi trường các khu du lịch biển Thanh Hóa. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến
Các hoạt động vệ sinh môi trường được kỳ vọng duy trì thường xuyên, góp phần bảo vệ cảnh quan và môi trường các khu du lịch biển Thanh Hóa. Ảnh: UBND xã Hoằng Tiến

Việc đồng loạt ra quân tại các địa bàn ven biển không chỉ giải quyết lượng rác tồn đọng, phát sinh mà còn hướng tới hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng. Khi chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và người dân cùng tham gia, công tác bảo vệ môi trường ven biển được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện theo các đợt cao điểm.

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