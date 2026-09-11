Đề xuất nâng tiền ăn trưa cho trẻ mầm non lên 360.000 đồng/tháng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non từ 160.000 đồng lên 360.000 đồng/tháng. Mức chi trả hiện hành được đánh giá là quá thấp so với giá cả thực phẩm thực tế, biến động của lương cơ sở, đồng thời chưa đáp ứng đủ nhu cầu hỗ trợ cho con em công nhân, người lao động cũng như các trường mầm non công lập vùng khó khăn...

Giáo dục mầm non đã có bước phát triển mới về quy mô, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Ảnh: Như Nguyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục mầm non đã có bước phát triển mới về quy mô, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Toàn quốc hiện có 15.069 trường mầm non, trong đó có 11.863 trường công lập, tỉ lệ 78,7%. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 558.520 người.

TIỀN HỖ TRỢ ĂN THEO QUY ĐỊNH CŨ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, mức hỗ trợ nấu ăn đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng khó khăn là 2,4 triệu đồng/định mức/tháng không còn phù hợp với mức lương cơ sở/tối thiểu vùng. Cùng với đó, mức hỗ trợ ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng còn thấp so với mặt bằng giá thực phẩm thực tế hiện nay.

Ngoài ra, ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động thì số lượng cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và giáo viên đủ điều kiện hưởng chính sách còn thấp.

Do đó, Bộ giáo dục và Đào tạo đánh giá việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 105 là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Giáo dục đề xuất nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non lên 360.000 đồng/tháng. Ảnh: Như Nguyệt.

Theo dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo dự kiến nâng mức hỗ trợ nhân viên nấu ăn từ 2,4 triệu đồng lên 3,9 triệu đồng/1 định mức/tháng và hỗ trợ ăn trưa từ 160.000 đồng lên 360.000 đồng/trẻ/tháng để thống nhất với các quy định khác liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính kinh phí để thực hiện việc nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo tăng thêm khoảng 550 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguồn kinh phí phát sinh từ ngân sách hàng năm là không lớn so với hiệu quả mang lại, giúp trẻ em mầm non thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách (trẻ dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn…) được đảm bảo công bằng trong thụ hưởng chính sách theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Góp ý dự thảo luật, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng mức 160.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khoản 2 Điều 8 đã được áp dụng từ năm 2020.

Giá trị hỗ trợ thực tế hiện không còn phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và còn chênh lệch đáng kể so với mức hỗ trợ ăn trưa 360.000 đồng/trẻ/tháng tại Điều 7 của dự thảo. Do đó, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Điều 8.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho biết mức quy định chính sách đối với trẻ em quy định tại Điều 8 là mức “tối thiểu”, căn cứ vào điều kiện nguồn lực của từng địa phương để đề xuất mức hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 12, chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động quy định tại Điều 8, Điều 10 do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Vì vậy, địa phương có thể chủ động ban hành định mức hỗ trợ phù hợp. Hiện nay, những tỉnh, thành phố có nhiều đối tượng thụ hưởng đều quy định mức hỗ trợ cao hơn mức tối thiểu (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Gia Lai, Lạng Sơn, Tuyên Quang…). Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giữ nguyên quy định hiện hành.

HỖ TRỢ TRẺ EM LÀ CON CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG: VƯỚNG TỶ LỆ 30%

Theo dự thảo Nghị định, điều 5 xác định: Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động đã được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có từ 30% trẻ em là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động.

Điều 10 nêu rõ điều kiện để giáo viên mầm non được hưởng chính sách là trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con người lao động.

Theo Bộ Tư pháp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, điều kiện cơ sở giáo dục mầm non có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động được áp dụng đồng thời tại Điều 5 và Điều 10 có thể làm phát sinh trường hợp cơ sở tập trung số lượng lớn con công nhân nhưng không đạt tỷ lệ do quy mô nhóm, lớp hoặc cơ cấu trẻ em.

Điều này dẫn đến việc cơ sở giáo dục và giáo viên không được hỗ trợ; có thể dẫn đến sự thiếu công bằng giữa các giáo viên trong cùng một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá thêm tác động, làm rõ cách xác định tỷ lệ, thời điểm chốt số liệu và xử lý biến động trong năm học.

Ngoài ra, cân nhắc quy định theo một trong hai tiêu chí “từ 30% hoặc từ một số lượng trẻ em tối thiểu, cụ thể” để chính sách đến đúng các cơ sở đang chia sẻ nhu cầu chăm sóc con của người lao động.

Cơ quan soạn thảo lý giải, nguồn kinh phí thực hiện nhóm chính sách này do các địa phương tự cân đối. Từ tháng 7/2025 đến nay có 29 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết HĐND cấp tỉnh và đang thực hiện ổn định chính sách.

“Nếu thay đổi tiêu chí xác định đối tượng thụ hưởng (tỷ lệ trẻ em là con người lao động) tại thời điểm hiện nay có thể dẫn đến thay đổi phạm vi đối tượng thụ hưởng, làm phát sinh yêu cầu rà soát, điều chỉnh hoặc sửa đổi các văn bản chính sách của địa phương đã được ban hành”, Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành để đảm bảo sự ổn định.