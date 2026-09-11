Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khám chữa bệnh

Cùng với xác minh thông tin được phản ánh, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu có...

Xạ trị tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E. Ảnh: Bệnh viện E.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của cơ quan báo chí về nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E, ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện E, đề nghị bệnh viện khẩn trương xác minh thông tin.

Cùng với xác minh thông tin được phản ánh, Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có). Đồng thời, công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông biết và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Bệnh viện E cũng được yêu cầu tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát các khoa, phòng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao để sớm phát hiện các dấu hiệu và chấn chỉnh kịp thời. Đặc biệt là việc thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trước đó, cơ quan truyền thông đăng tải thông tin “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”, phản ánh nghi vấn về tình trạng bệnh nhân điều trị xạ trị tại Bệnh viện E phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi vào xạ trị sớm.

Theo phản ánh của báo chí, nhiều bệnh nhân và người nhà điều trị tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E truyền tai nhau về việc “kẹp tiền vào sổ” nếu muốn được ưu tiên. Một số trường hợp sau khi đặt sổ có tiền đã được gọi vào xạ trị trong thời gian ngắn, trong khi những bệnh nhân đến trước vẫn phải chờ.

Trong đó, một trường hợp bệnh nhân ung thư phổi 56 tuổi, sau khi nhớ ra mình chưa kẹp tiền vào sổ như những lần trước đã bỏ tiền vào sổ; chỉ ít phút sau ông được gọi vào xạ trị.

Báo chí cũng phản ánh hình ảnh tiền mệnh giá 100.000 đồng được kẹp trong sổ, sau đó nhân viên tiếp nhận lấy tiền ra và cất vào túi. Một số bệnh nhân, người nhà còn trao đổi với nhau về mức tiền và cách thực hiện. Những khoản tiền này tuy có thể không lớn nhưng trở thành gánh nặng đối với các gia đình đang phải vay mượn, bán tài sản để chi trả quá trình điều trị ung thư.

Khoa xạ trị, Bệnh viện E đưa vào hoạt động từ tháng 7/2021. Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật xạ trị định vị, xạ trị điều biến liều (IMRT) cũng như cập nhật các phương pháp điều trị mới như xạ trị,..