Đà nẵng: Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong vụ rửa tiền quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng

Theo cơ quan công an, lợi dụng vị trí công tác, các nhân viên ngân hàng cấu kết với nhiều đối tượng khác mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp...

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Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố thêm bị can trong vụ án Rửa tiền.

Theo cơ quan công an, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cơ quan điều tra tập trung điều tra, mở rộng chuyên án Rửa tiền quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 03/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 02 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp "ma", tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong đó các nhân viên L.T.S (sinh năm 1994; trú tại Hưng Yên) và N.A.T (sinh năm 1989; trú tại Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án này có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua chuyên án này, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.